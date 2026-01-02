В этом году организаторы добавили несколько новинок.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов поменяла формат. Будет интересно

В России вновь пройдёт «Гонка чемпионов», где в формате смешанной эстафеты зарубятся лучшие лыжники и биатлонисты страны. В этом году организаторы подготовили несколько новинок. Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.

Где и когда состоится «Гонка чемпионов»?

Соревнования пройдут в разгар новогодних праздников – 3-4 января. Как и годом ранее, местом проведения турнира стала Рязань.

Во время подготовки к «Гонке чемпионов» организаторы увеличили вместимость стадиона «Алмаз», где и состоятся соревнования. Теперь на трибуны смогут попасть девять тысяч зрителей. Годом ранее такая возможность была у семи тысяч болельщиков.

В прошлом году победу одержала команда, в которую входили Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

Формат «Гонки чемпионов»

В этом году организаторы «Гонки чемпионов» немного изменили её формат. Всё ради большей зрелищности.

В первый день соревнований пройдут квалификации. По их итогам будет сформировано 10 команд, в которые войдут по четыре спортсмена: лыжник, лыжница, биатлонист, биатлонистка. Собираться составы будут по необычному принципу: лыжницы выберут биатлонистов, а лыжники – биатлонисток.

Во второй день состоится смешанная эстафета, где будут чередоваться этапы обоих видов спорта. Гонку начнут девушки, а заключительные этапы побегут мужчины. Причём открывать соревнования будут биатлонистки, а закрывать – лыжники. По мнению организаторов, фактор стрельбы поможет избежать прошлогодней истории, когда довольно быстро между командами появились огромные разрывы.

По ходу гонки биатлонистам предстоит пробежать три круга со стрельбой лёжа и стоя, а лыжникам – просто четыре круга.

Участники «Гонки чемпионов»

На «Гонку чемпионов» заявились 40 спортсменов, среди которых победители и призёры Олимпийских игр. На соревнованиях выступят атлеты из России и Беларуси. Ниже – полный состав участников.

Лыжные гонки

Мужчины: Иван Горбунов, Павел Соловьёв, Александр Бакуров, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Егор Митрошин.

Женщины: Алёна Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Елизавета Маслакова, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.

Биатлон

Мужчины: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Полина Плюснина, Инна Терещенко.

Расписание «Гонки чемпионов»

Соревнования пройдут в два дня. Первый будет полностью посвящён квалификации и жеребьёвке, второй – смешанной эстафете.

Расписание «Гонки чемпионов»



3 января

12:00 – квалификация биатлонистки, масс-старт 6 км

12:40 – квалификация биатлонисты, масс-старт 6 км

13:15 – квалификация лыжницы, масс-старт 8 км

13:50 – квалификация лыжники, масс-старт 8 км

14:50 – жеребьёвка



4 января

10:40 – смешанная эстафета, юноши и девушки

12:00 – смешанная эстафета

Призовой фонд «Гонки чемпионов»

Уже второй год подряд спортсмены будут бороться не только за победу, но и за солиднейший призовой фонд — 12 млн рублей. Эта сумма будет распределена между всеми участниками соревнований.

Команда-победитель «Гонки чемпионов» заберёт 2 млн рублей, серебряный призёр турнира – 1,8 млн рублей, а обладатель бронзы – 1,6 млн рублей. С каждым местом размер призовых будет уменьшаться. Команда, которая финиширует последней, 10-й, получит 600 тысяч рублей.

Где смотреть «Гонку чемпионов»?

Соревнования в прямом эфире покажут на «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет сообщать вам обо всех важных событиях «Гонки чемпионов».