Квартеты, которые будут выступать в Рязани в финальный день, равны по силам, так что будет очень интересно.

Всё, что нужно знать перед стартом «Гонки чемпионов»: составы, порядок этапов, фавориты

3 января в Рязани прошли квалификационные забеги и спринты в рамках «Гонки чемпионов», по итогам которых биатлонисты и лыжники распределились по командам. Уже 4 января в составе своих квартетов все они выступят в смешанной эстафете и поборются за призовой фонд турнира.

Чего ожидать болельщикам от заключительного дня шоу-гонки?

Как сформировались команды?

В соревнованиях принимают участие 40 спортсменов: по 10 лыжников и лыжниц, по 10 биатлонистов и биатлонисток.

В первый день турнира спортсмены, вошедшие в топ-5 турнирной таблицы по итогам квалификации у мужчин и женщин в обоих видах спорта, имели право выбора для формирования команды: лучшие лыжницы выбирали в свою команду биатлонистку из второй части протокола, лучшая биатлонистка выбирала лыжницу, лыжник из топ-5 – биатлониста, биатлонист – лыжника.

Таким образом были сформированы 10 команд.

Составы команд на «Гонку чемпионов»



Команда Латыпова: Лидия Горбунова, Елизавета Бурундукова, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров.



Команда Степановой: Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Иван Якимушкин, Даниил Усов.



Команда Бажина: Алина Пеклецова, Инна Терещенко, Кирилл Бажин, Егор Митрошин.



Команда Лазовского: Ирина Казакевич, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев, Дмитрий Лазовский.



Команда Поварницына: Елизавета Маслакова, Кира Дюжева, Александр Поварницын, Денис Спицов.



Команда Ступак: Динара Смольская, Юлия Ступак, Павел Соловьёв, Евгений Сидоров.



Команда Корнева: Александр Корнев, Сергей Волков, Екатерина Никитина, Светлана Миронова.



Команда Логинова: Артём Мальцев, Александр Логинов, Виктория Сливко, Алёна Баранова.



Команда Смольского: Антон Смольский, Иван Горбунов, Татьяна Сорина, Полина Плюснина.



Команда Бабикова: Константин Тиунов, Антон Бабиков, Тамара Дербушева, Анастасия Фалеева.

В каком порядке побегут спортсмены?

Команды пройдут дистанцию по схеме: биатлонистка – лыжница – биатлонист – лыжник – биатлонистка – лыжница – биатлонист – лыжник.

Гонку начнут женщины-биатлонистки. Они пробегут круг 1,5 км, далее – стрельба лёжа, круг 1,5 км, стрельба стоя, круг 1,5 км. На третьем этапе мужчина-биатлонист преодолеет ту же дистанцию.

На втором этапе в гонку отправятся лыжницы, которым предстоит пройти три круга по 1,5 км. На четвёртом этапе лыжнику предстоит пробежать ту же дистанцию.

Таким образом, гонку начнут биатлонистки, а завершат лыжники. Каждый спортсмен дважды пробежит свою дистанцию.

Кто фаворит турнира?

Каждая команда сформирована таким образом, чтобы составы выглядели равными, исходя из результатов квалификации. Самая титулованная – команда Ступак. В неё входят сразу две олимпийские чемпионки: Динара Смольская и Юлия Ступак. А самой сбалансированной выглядит команда Александра Логинова.

Победители прошлогодней «Гонки чемпионов» Наталия Шевченко, Александр Терентьев и Эдуард Латыпов распределились по разным командам.

Где смотреть «Гонку чемпионов»?

Соревнования в прямом эфире покажут на «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет сообщать вам обо всех важных событиях «Гонки чемпионов».