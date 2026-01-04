Итоги «Гонки чемпионов» — 2026. На Кубке мира таких сражений лыжников и биатлонистов нет!

В этот раз новогодний старт в Рязани получился намного более динамичным и интересным. Хотя ещё есть над чем поработать.

В воскресенье, 4 января, в Рязани прошла вторая «Гонка чемпионов», во время которой на трассу вышли представители и лыжных гонок, и биатлона.

Соревнования собрали суперзвёздный состав участников: лучшие биатлонисты страны выступали без исключений, а в составе лыжников не хватало только приболевшего Большунова, да Коростелёва с Непряевой, допущенных к международным стартам и покорявших в тот же день гору Альп-де-Чермис.

Гонка проходила в формате смешанной эстафеты: начинали биатлонистки, пробегавшие мини-спринт с двумя огневыми рубежами, продолжали гонку лыжницы, затем стартовали биатлонисты, а следом – лыжники. После чего вся эта последовательность повторялась ещё раз. Организаторы постарались сделать трассу чуть сложнее, чем в прошлом году, а ещё поставили лыжников на последний этап – чтобы у них была возможность не просто прокатиться в ровном темпе, а устроить зарубу на финише. В целом – получилось.

Процедура формирования команд была устроена так, чтобы квартеты получались примерно равными, поэтому и предсказывать результаты было невозможно. Перед стартом казалось, что команды с Пеклецовой и Латыповым могут задать жару, но на деле у этих квартетов возникли большие проблемы уже на старте гонки и за высокие места они не боролись.

Группа лидеров сформировалась уже после пары первых этапов: Шевченко и Смольская вывели вперёд лыжниц Степанову и Ступак. Относительно недалеко держалась Сорина из команды Смольского. Решающим для определения итогов всей гонки, возможно, стал первый этап мужчин-биатлонистов. Даниил Усов, попавший в команду Степановой по остаточному принципу, не подвёл, а только оторвался от своих соперников.

Якимушкин оборотов не снижал, Шевченко критических ошибок себе не позволяла, а когда Степанова увеличила отрыв от соперниц до минуты, стало понятно, что команда-победитель в «Гонке чемпионов» известна.

Результаты «Гонки чемпионов» – 2026:



1. Команда Степановой (Шевченко, Степанов, Усов, Якимушкин) – 1:35:22.8.

2. Команда Логинова (Сливко, Баранова, Логинов, Мальцев) – +1:03.1.

3. Команда Смольского (Плюснина, Сорина, Смольский, Горбунов) – +1:03.9.

4. Команда Ступак (Смольская, Ступак, Сидоров, Соловьёв) – +1:04.1.

5. Команда Корнева (Миронова, Никитина, Корнев, Волков) – +2:02.1.

А за второе место развернулась красивая борьба между командами Логинова, Смольского и Ступак. И в этот-то раз многое решили лыжники. На последнем этапе Мальцев оказался сильнее Горбунова и Соловьёва. Они втроём подходили к последнему повороту и финишной прямой, однако Артём явно сохранил больше сил, и выиграл серебро не только для себя, но ещё и для Виктории Сливко, Алёны Баранова и Александра Логинова. Горбунов из команды Смольского вырвал третье место у коллеги Соловьёва.

В 2026 году гонка получилась намного более интересной, чем год назад. Хотя, кажется, что для шоу забег на полтора часа – это чуть затянуто. Ну и бросилось в глаза, что уже после первых этапов некоторые команды отставали на полторы-две минуты и лишились возможности занять хоть сколько-то высокое место. Всё-таки зрителям обычно важно, чтобы в шоу-гонках интрига сохранялась до последнего, и всё могло перевернуться с ног на голову.

«Гонка чемпионов» — 2026 Фото: РИА Новости

Но стоит отметить организацию соревнований и рязанскую публику. В этом регионе этапы Кубка России по лыжам или биатлону не проводятся, поэтому на трибунах охотно собираются и местные зрители, и гости из столицы или других соседних регионов, не избалованных зимними видами спорта.

Праздник для болельщиков в этот раз удался на славу. Над спортивной составляющей организаторам ещё стоит чуть поработать, но в этот раз зрители точно могут гордиться тем, что в России есть такая уникальная звёздная эстафета, которой нигде в мире больше нет и быть не может.