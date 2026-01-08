Драма на чемпионате России по биатлону: судьбу золота решили 0,4 секунды!

Сливко и Шевченко показали болельщикам борьбу, о которой можно было только мечтать.

В 56-й раз в столице Удмуртии открылась традиционная «Ижевская винтовка». Первый этап чемпионата России собрал лучших стреляющих лыжников страны. В первый день турнира разыгрывались медали в индивидуальных гонках.

Как же здорово начинать 2026 год с биатлонной классики!

Девушки заставили понервничать

Женщины вышли на старт вторыми, но об их гонке стоит рассказать в первую очередь, потому что борьба там была потрясающей, ведь все призёры отстрелялись точно и делили медали в заочной схватке на лыжне.

Ближе всех к победе подобрались Виктория Сливко и Наталия Шевченко. Именно они и оспаривали право примерить золотую медаль.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Сливко финишировала первой – установила лучшее время дня, а Шевченко тренеры вели по её результату. Свердловчанка после четвёртого огневого рубежа уступала сопернице 12 секунд. Ожидаемо она сокращала разрыв на каждой отметке до конца дистанции. Однако Наталии всё равно не хватило времени для победы – она проиграла Виктории 0,4 секунды.

Третье место осталось за Тамарой Дербушевой, которая ходом была почти на минуту слабее конкуренток.

Обидно за Анастасию Халили. Она вернулась после болезни, но не осилила дистанцию в 15 км. Уже после второй стрельбы москвичка сошла с дистанции, а потом плакала из-за того, что подвела своих болельщиков.

Лучшая гонка Латыпова с 2021 года

Мужчины стреляли похуже, и на распределение медалей повлияли штрафные минуты. Сильнейшим оказался Эдуард Латыпов. Башкирский биатлонист с одним промахом и с неплохой скоростью не позволил соперникам даже усомниться в собственном превосходстве. Эдуард впервые в карьере выиграл «Ижевскую винтовку». И стал первым чемпионом России в 2026-м.

Для Латыпова эта индивидуальная гонка стала самой успешной аж с ноября 2021 года. Тогда на этапе Кубка мира в Эстерсунде у россиянина также была лишь одна осечка на огневых рубежах. С тех пор ему не удавалось повторить даже этот результат во время биатлонной классики.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

«Всё получилось, настроение хорошее. Трасса сегодня тяжёлая, гонка вышла функциональной. Доволен, что получилось распределить силы. На последней стрельбе был небольшой ветер, приходилось концентрироваться на каждом выстреле», – приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Вторым с отставанием в 1 минуту 28 секунд финишировал Александр Корнев. У удмуртского спортсмена было два промаха, однако эта индивидуальная гонка – лучшая в его карьере аж с юниорских времён!

Третьим стал ещё один представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов, который также не закрыл две мишени и проиграл 1 минуту 33 секунды чемпиону. Он в январе добрался до первого личного подиума сезона-2025/2026. И впервые более чем за год оказался в топ-3 индивидуальной гонки.

На финише за бронзу с Ильназом бился Карим Халили, но москвичу не хватило сил, и он уступил Мухамедзянову 3,6 секунды.

Звезда родилась?

Сенсацией дня стало выступление представителя Татарстана Николая Алексеева. 21-летний парень – один из четырёх участников индивидуалки, которому удалось закрыть все мишени.

Представитель Татарстана провёл лучшую гонку в своей карьере, оказавшись на пятой позиции в итоговом протоколе. Этот результат вчерашний юниор посвятил своим родителям. В нашем биатлоне родилась новая звезда?

Николай Алексеев Фото: РИА Новости

А вот звезда уже сияющая начала год не с той ноги. Это мы про Даниила Серохвостова. Один из лидеров сборной занял только 21-е место, допустив пять ошибок в стрельбе.

10 января в Ижевске пройдёт одиночная смешанная эстафета, во время которого ожидаются не меньшие страсти, чем в индивидуальных гонках.