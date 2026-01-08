«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу

Скоропостижная смерть норвежца Сиверта Баккена перед Новым годом сильно ударила по всему биатлонному сообществу. Но серьёзнее всего внезапный уход спортсмена сказался на норвежцах и Томмазо Джакомеле. Итальянец был близким другом Сиверта и тяжело переносил утрату.

Зато в первой гонке января он совершил спортивный подвиг ради друга.

«Я буду помнить о тебе всегда»

Джакомель одним из первых узнал о смерти Баккена, ведь в тот злополучный день итальянец и норвежец должны были выйти на совместную тренировку.

«Дорогой Сиверт, честно говоря, я опустошён. Эта новость меня не просто шокирует, она шокирует всех нас. Мы планировали сегодня кататься вместе, но ты не пришёл. Мы планировали отпраздновать Новый год вместе, однако тебя там не будет. Жизнь была для тебя такой непростой, устраивала различные испытания. А теперь и это. Это нечестно…

Всегда говорил, что больше всего я дорожу людьми, которых встретил на своём пути. Ты стал одним из моих лучших друзей, со своей улыбкой, человечностью и мышлением. Ты всегда будешь занимать особое место в моём сердце. С этого момента буду помнить о тебе не только в каждой гонке, но и на каждой тренировке, всегда, всю мою жизнь. В будущем без тебя будет очень сложно соревноваться и тренироваться, однако я сделаю всё возможное, чтобы ты гордился. Мы продолжим вместе преследовать нашу мечту стать двумя лучшими биатлонистами в мире. Лети высоко, как ангел», – написал Томмазо в соцсетях.

Сиверт Баккен Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

После этого итальянец взял паузу, попросив всех представителей СМИ не общаться с ним. Перед этапом в Оберхофе Джакомель признался, что крайне опустошён из-за смерти друга.

«Как я себя чувствую? Бывает по-разному. Иногда перед сном, когда закрываю глаза, у меня появляются очень плохие мысли. К счастью, у меня рядом был кто-то, на кого можно опереться, и я благодарен своей девушке и семье за их присутствие, иначе пришлось бы очень нелегко.

По приезде в Оберхоф было ужасно. Когда в понедельник я вошёл в номер отеля, разрыдался, потому что он должен был быть здесь, но его нет. Это тяжело. Когда я увидел Ветле, Йоханнеса, Исакa, Мартина, чувствовал себя ужасно. Вчера моя концентрация на тренировке оказалась на нуле.

Думаю, Сиверт хотел бы, чтобы мы соревновались и тренировались по максимуму, потому что он всегда выкладывался полностью. Я сделаю всё, чтобы он гордился мной. Готов соревноваться, иначе бы не был здесь», – признался Томмазо.

«Я не мог подвести его!»

И Джакомель действительно сделал всё в спринте Оберхофа, первой гонке без Сиверта. Старт начался с минуты молчания в честь Баккена и памятной церемонии в его честь. Норвежцы вместе с Томмазо стояли и плакали, держа в руках биб с первым номером, который организаторы дали Сиверту.

И в этой же гонке итальянец одержал впечатляющую победу. И если шикарной скорости от Томмазо стоило ждать, то почти идеальная стрельба стала приятным сюрпризом. При плотном тумане и сильном ветре он допустил всего лишь один промах! Если учитывать проблемы итальянца с точностью и ужасные погодные условия, это действительно впечатляющий результат.

Точность, помноженная на отличную скорость, не оставила шансов соперникам. Филипп Наврат, Дале-Шевдал, Самуэльссон и Улдаль были гораздо медленнее Джакомеля, хотя и допустили столько же промахов.

Свою победу Томмазо ожидаемо посвятил своему погибшему другу. После финиша итальянец вскинул руку вверх, указав пальцем в небо, а потом обнял Дале-Шевдала, который находился рядом. Биатлонисты долго простояли в объятиях друг друга, едва сдерживая слёзы и обмениваясь какими-то словами. На церемонии награждения Томмазо снова вознёс руки к небу и пустил слезу.

«Это самые странные эмоции в моей жизни. С одной стороны, очень грустно, с другой – радостно. Я думаю, Сиверт мной гордился бы. Перед гонкой я старался прийти в себя и не думать о нём много на старте, однако на последнем круге тренеры сказали мне, что я бегу не только за себя, но и за Сиверта. Я просто не мог подвести его», – сказал он, не сдерживая чувств.