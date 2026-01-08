Эльвира Эберг сделала заявку на золото Олимпиады. Итоги женского спринта в Оберхофе

Жанмонно и Пройс не смогли бы помешать шведке даже с чистой стрельбой.

В самом намоленном биатлонном месте мира – Оберхофе – прошли первые гонки 2026 года в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

Первые награды были разыграны в спринте. И итоги этих стартов уже весьма интересны в свете Олимпиады, которая начнётся ровно через месяц.

Безоговорочная победа

На дистанции 7,5 км лучше всех выглядела шведка Эльвира Эберг – она не промахнулась ни разу и показала самую высокую скорость на лыжне. Это лучший старт в её исполнении в этом сезоне. Она одержала победу в личной гонке впервые с 23 февраля 2025 года.

Для младшей из сестёр Эберг победа в Оберхофе имеет важное психологическое значение перед играми в Антхольце. Теперь шведка застолбила за собой звание одного из фаворитов женского спринта на Олимпиаде. Ведь она остановилась в шаге от триумфа ещё в 2022 году в Пекине.

Тогда Эльвира тоже стреляла чисто, но ходом была далека от идеального состояния. В Антхольце всё может измениться в лучшую сторону.

Эберг справилась с главной задачей перед Оберхофом: «Главное — не заболеть». Эльвира Эберг — о планах на рождественские каникулы

Получается, сейчас Эберг в спринте нет равных?

Если говорить про январь, то да, очевидно, что Эльвира Эберг №1 в элите биатлона. Даже если бы её соперницы в спринте отстреляли чисто, они бы всё равно не смогли её обогнать.

Наглядный пример – Суви Минккинен. Финка стала второй, ни разу при этом не промахнувшись. Ходом она уступила лидеру 21,1 секунды. То же самое можно сказать и про бронзового призёра – француженку Жулию Симон, отставшую на 23,6 секунды.

Франциска Пройс с одним промахом проиграла шведке 47,1 (это пятое место), а Лу Жанмонно со своей единственной осечкой – 54,9 (седьмое место).

Возможно, Эльвира Эберг вышла на пик формы в январе, а уже через месяц она сбавит обороты? Да, такое тоже может быть. Однако перед прошлой Олимпиадой шведская спортсменка тоже была хороша. Она подходила к Пекину в топ-3 тотала и вполне могла бороться за золото в личных видах. В итоге к серебру спринта она потом ещё добавила медаль аналогичного достоинства в пасьюте.

Эльвира Эберг на Олимпиаде-2022 Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Ах да! Не стоит забывать и о том, что сборная Швеции умеет подводиться к главным стартам. Это ведь именно скандинавки на ОИ-2022 выиграли женскую эстафету, а на ОИ-2018 Ханна Эберг забрала индивидуальную гонку и помогла коллегам стать вторыми в женской эстафете.

В любом случае дела у Эльвиры Эберг идут хорошо. И после невзрачного декабря она обретает форму. По итогам женского спринта в Оберхофе девушка в общем зачёте Кубка мира поднялась с 10-го на шестое место. А впереди в программе соревнований ещё будет гонка преследования, где она возьмёт старт с комфортным преимуществом.