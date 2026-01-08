Скидки
Эльвира Эберг выиграла золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Минккинен — с серебром, Мишлон — с бронзой

Эльвира Эберг сделала заявку на золото Олимпиады. Итоги женского спринта в Оберхофе
Батраз Томаев
Эльвира Эберг
Жанмонно и Пройс не смогли бы помешать шведке даже с чистой стрельбой.

В самом намоленном биатлонном месте мира – Оберхофе – прошли первые гонки 2026 года в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

Первые награды были разыграны в спринте. И итоги этих стартов уже весьма интересны в свете Олимпиады, которая начнётся ровно через месяц.

Итоги первой мужской гонки 2026-го:
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу

Безоговорочная победа

На дистанции 7,5 км лучше всех выглядела шведка Эльвира Эберг – она не промахнулась ни разу и показала самую высокую скорость на лыжне. Это лучший старт в её исполнении в этом сезоне. Она одержала победу в личной гонке впервые с 23 февраля 2025 года.

Для младшей из сестёр Эберг победа в Оберхофе имеет важное психологическое значение перед играми в Антхольце. Теперь шведка застолбила за собой звание одного из фаворитов женского спринта на Олимпиаде. Ведь она остановилась в шаге от триумфа ещё в 2022 году в Пекине.

Тогда Эльвира тоже стреляла чисто, но ходом была далека от идеального состояния. В Антхольце всё может измениться в лучшую сторону.

Эберг справилась с главной задачей перед Оберхофом:
«Главное — не заболеть». Эльвира Эберг — о планах на рождественские каникулы

Получается, сейчас Эберг в спринте нет равных?

Если говорить про январь, то да, очевидно, что Эльвира Эберг №1 в элите биатлона. Даже если бы её соперницы в спринте отстреляли чисто, они бы всё равно не смогли её обогнать.

Наглядный пример – Суви Минккинен. Финка стала второй, ни разу при этом не промахнувшись. Ходом она уступила лидеру 21,1 секунды. То же самое можно сказать и про бронзового призёра – француженку Жулию Симон, отставшую на 23,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
22:00.6
2
Суви Минккинен
Финляндия
+21.1
3
Жулия Симон
Франция
+23.6

Франциска Пройс с одним промахом проиграла шведке 47,1 (это пятое место), а Лу Жанмонно со своей единственной осечкой – 54,9 (седьмое место).

Возможно, Эльвира Эберг вышла на пик формы в январе, а уже через месяц она сбавит обороты? Да, такое тоже может быть. Однако перед прошлой Олимпиадой шведская спортсменка тоже была хороша. Она подходила к Пекину в топ-3 тотала и вполне могла бороться за золото в личных видах. В итоге к серебру спринта она потом ещё добавила медаль аналогичного достоинства в пасьюте.

Эльвира Эберг на Олимпиаде-2022

Эльвира Эберг на Олимпиаде-2022

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Ах да! Не стоит забывать и о том, что сборная Швеции умеет подводиться к главным стартам. Это ведь именно скандинавки на ОИ-2022 выиграли женскую эстафету, а на ОИ-2018 Ханна Эберг забрала индивидуальную гонку и помогла коллегам стать вторыми в женской эстафете.

В любом случае дела у Эльвиры Эберг идут хорошо. И после невзрачного декабря она обретает форму. По итогам женского спринта в Оберхофе девушка в общем зачёте Кубка мира поднялась с 10-го на шестое место. А впереди в программе соревнований ещё будет гонка преследования, где она возьмёт старт с комфортным преимуществом.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
