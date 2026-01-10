Сингл-микст на чемпионате России в Ижевске получил очень необычную интригу ещё до старта.

Серохвостов пообещал возлюбленной золото в парной гонке. Но что-то пошло не так!

На «Ижевской винтовке» прошла единственная в этом российском сезоне одиночная смешанная эстафета. На самую динамичную биатлонную дисциплину заявились 30 команд.

И один дуэт из списка ещё до старта пообещал разобраться с соперниками!

Хотели золото, но остались ни с чем

Речь о Данииле Серохвостове и Виктории Метеле.

Даниил в своём стиле перед стартом гонки заявил, что вместе с возлюбленной одержит победу в сингл-миксте, тогда как все остальные будут бороться за оставшиеся две медали. Понятно, что это было сказано без злобы, а ради шоу, чтобы раззадорить себя и соперников. Но и просто шуткой это тоже не назвать: Даниил и Виктория составляли очень сильную пару и считались одними из фаворитов.

Виктория Метеля Фото: РИА Новости

Однако задолго до завершения гонки стало ясно, что тюменцы не будут биться за золото. Для успеха им нужно было не только хорошо бежать, но ещё и стрелять в разы точнее, чем это было на деле. На двоих они использовали 11 дополнительных патронов, а Серохвостов умудрился отправиться на штрафной круг по итогам седьмого огневого рубежа.

В итоге команда Тюменской области заняла седьмое место, проиграв 55,2 секунды. Как утверждает популярная поговорка, обещать – не значит жениться.

Победа без громких слов

А самыми успешными в одиночной смешанной эстафете оказались Наталия Шевченко и Кирилл Бажин – именно они и забрали себе золото.

На финише Бажин обошёл Рустама Каюмова, который вместе с Анастасией Зыряновой остался вторым. Он проиграл всего 4,9 секунды.

А бронзовые медали достались Виктории Сливко и Михаилу Бурундукову, которые уступили лидерам 25,5 секунды.

Кстати, не справились со стрельбой и другие фавориты гонки: Кристина Резцова и Карим Халили. Их тандем отправился на два штрафных круга и использовал 12 дополнительных патронов. После такого провала сборная Московской области заняла 10-е место.

В воскресенье, 11 января, на чемпионате России состоятся масс-старты, где каждый из спортсменов будет биться уже за себя. Интересно, сумеют ли Серохвостов и Метеля наконец добраться до золотых медалей?