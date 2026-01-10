IBU показывает россиянам и белорусам путь на международные турниры. К счастью, по нему не готов идти никто, кроме Дарьи Долидович.

На Кубке мира по биатлону выступила спортсменка из Беларуси. И это предельное лицемерие!

Это, конечно, ни для кого уже не новость, но Международный союз биатлонистов (IBU) вновь доказал, что для него спорта вне политики не существует. Эта федерация делает всё, чтобы российские и белорусские спортсмены не выступали на Кубке мира, прикрываясь заявлением о том, что в её правилах вообще нет такого понятия, как «нейтральный статус».

Однако, если очень хочется, лазейку, оказывается, найти можно.

Одна спортсменка из Беларуси теперь выступает на Кубке мира с особого разрешения IBU. Она не такая, как все остальные. И вы сейчас поймёте, почему ей можно, а всем остальным уроженцам России и Беларуси – нет.

Биатлонистка-беженка

О дочери известного белорусского лыжника Сергея Долидовича в России и в мире впервые заговорили в начале 2021 года. Тогда ещё лыжница Дарья Долидович заявила, что не попала в состав сборной страны на Олимпиаду в Пекине по политическим причинам: из-за того, что на выборах президента страны в 2020 году она поддерживала оппозицию действующей власти.

Тогда все пошумели и быстро забыли про Дарью. Вспомнили лишь в феврале 2022 года, когда выяснилось, что спортсменка вместе с отцом перебралась в Польшу при поддержке Юстины Ковальчик. Олимпийская чемпионка помогла Дарье сначала вернуться к тренировкам, а затем – перейти в биатлон.

Несмотря на постоянное проживание в Польше и тренировки с национальной командой этой страны, Долидович, как и все белорусы, не могла выступать на международных соревнованиях. Всё-таки по паспорту Дарья оставалась гражданкой Беларуси, а вынужденно менять гражданство не хотела.

В IBU долго думали, как же выкрутиться из этой ситуации, и в сентябре 2024-го нашли решение. Тогда Международный союз биатлонистов создал Biathlon Refugee Team, то есть сборную беженцев, и даже внёс изменения в свою конституцию ради этого. Согласно правилам, в Biathlon Refugee Team (BRT) могут войти лишь те спортсмены, у которых есть статус беженца от страны проживания и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дарья Долидович Фото: Hendrik Schmidt/dpa/ТАСС

Первым (и пока единственным) членом этой команды стала Долидович. Она же получила уникальный статус – первого в истории биатлониста-беженца.

Под флагом BRT Дарья год выступала на юниорском Кубке IBU, а в этом сезоне она дебютировала на Кубке IBU и следом – на Кубке мира. В спринте Оберхофа спортсменка финишировала 68-й, не пробившись в пасьют.

«Международный союз биатлонистов, безусловно, рад видеть, что инициатива по созданию команды биатлонистов-беженцев приносит такие позитивные результаты, позволяя спортсменам, вынужденным покинуть свою страну, соревноваться на самом высоком международном уровне», – заявил представитель IBU Nordic Magazine перед дебютом Дарьи в Оберхофе.

Бан или предательство

Создание команды беженцев – это действительно хорошая инициатива, вот только на фоне запрета выступлений россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов, как в других видах спорта, это выглядит лицемерно.

IBU же не просто так не допускает россиян и белорусов к соревнованиям на международном уровне! Если все остальные федерации согласились на допуск нейтральных атлетов с возможностью отсеивать «нежелательных», то Международный союз биатлонистов отказался даже от этого, заявив, что в правилах организации вообще нет понятия «нейтральный статус».

Получается, что российским и белорусским атлетам оставляют только один шанс выступать на международной арене: бегите из страны, активно высказывайтесь против действующей власти – и тогда, может быть, поедете на Кубок мира.

Понятно, что нашим биатлонистам непросто, но за четыре года СВО никто из сильных спортсменов свою родину на Кубок мира не разменял.

А с IBU всё понятно. Уже не удивляемся, просто делаем зарубку на память.