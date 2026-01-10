Итальянец переписывает историю биатлона! Джакомель уже лидирует в Кубке мира

Томмазо выгрыз победу в пасьюте Оберхофа после шести промахов! Соперники не смогли его догнать.

Погода на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, как это часто бывает, преподнесла спортсменам неприятные сюрпризы. 10 градусов мороза, снег и ветер внесли свои коррективы в ход гонки преследования.

Лидеры промахивались, и сюжет закручивался сильнее, чем снег над стадионом.

Наврат — лидер

На первой стрельбе с ветром и давлением не справился стартовавший под первым номером Томмазо Джакомель, отправившийся на два штрафных круга. А следующий за ним Филипп Наврат ошибся один раз, однако получил возможность возглавить гонку.

У немца перед вторым огневым рубежом было 19 секунд преимущества, но он не сделал поправку на ветер и допустил один промах. Был ещё и габарит, однако мишень закрылась, и Наврат вновь ушёл первым, покуда соперники ошибались.

Филипп Наврат Фото: FILIP SINGER/epa/ТАСС

Не промахивался только Йоханнес Дале-Шевдал. Норвежец на втором огневом закрыл все пять мишеней и приблизился к лидеру. Уже на подходе к третьему рубежу его отставание сократилось с 16 секунд до 13.

Ветер перемен

Третья стрельба, первая из положения стоя. Здесь ветер создавал серьёзные проблемы биатлонистам – порывы достигали 10 км/ч. Не лучший стрелок Наврат ошибся трижды, а Дале-Шевдал — дважды. На их фоне безупречно отработал Мартин Улдаль, который и стал новым лидером пасьюта. Подтянулся к нему и Исак Фрей, уступавший коллеге в тот момент 33,5 секунды.

Мартин Улдаль Фото: Jennifer Brückner/dpa/ТАСС

Однако на следующем круге чехарда продолжилась. Мартин потерял первую позицию после трёх ошибок на заключительной стрельбе. Не воспользовался осечками товарища и Йоханнес – у него было два промаха. И история закольцевалась. В лидеры вновь вырвался Томмазо, который после шести промахах на трёх первых рубежах решил, что на этом стоит остановиться – четвёртый рубеж он провёл здорово и вышел вперёд.

Томмазо творит историю

На последнем круге итальянца преследовал Улдаль, который не терял надежды на победу. Между спортсменами было 8,9 секунды. Но Джакомель и не думал сдаваться! Он дотерпел до финиша, поклонился публике и победил. Ещё раз заострим на этом внимание – с шестью промахами!

Это первая в карьере итальянского спортсмена победа в гонке преследования на международном уровне. Это первый в его карьере «золотой» дубль в связке спринт – гонка преследования. И Томми – первый итальянский биатлонист, одержавший три подряд победы на Кубке мира. Однако и это не всё!

Томмазо Джакомель впервые стал лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону! И стоит заметить, что ни один стреляющий лыжник из Италии (если говорить именно о мужской команде) за последние 30 лет не был так близок к победе в тотале. Так что Томми переписывает историю мирового биатлона!

Но вернёмся к результатам гонки. Второе место в пасьюте в итоге осталось за Мартином Улдалем, а бронзу забрал швед Себастиан Самуэльссон.

Йоханнес Дале-Шевдал остался за бортом тройки сильнейших – он с деревянной медалью. Филипп Наврат расположился на 14-й позиции.

Заставил на себя обратить внимание украинец Дмитрий Пидручный, который финишировал седьмым, а стартовал 41-м. Подобный прорыв удался и чешскому биатлонисту Витезславу Горнигу, который своё 39-е место обменял на 11-е.

В воскресенье, 11 января, Томмазо Джакомелю придётся попотеть в мужской эстафете – предпоследней перед Олимпиадой-2026. Там промахиваться так много будет уже нельзя.