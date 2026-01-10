Скидки
Главная Биатлон Статьи

Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе и стал лидером общего зачёта

Итальянец переписывает историю биатлона! Джакомель уже лидирует в Кубке мира
Батраз Томаев
Томмазо Джакомель
Томмазо выгрыз победу в пасьюте Оберхофа после шести промахов! Соперники не смогли его догнать.

Погода на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, как это часто бывает, преподнесла спортсменам неприятные сюрпризы. 10 градусов мороза, снег и ветер внесли свои коррективы в ход гонки преследования.

Лидеры промахивались, и сюжет закручивался сильнее, чем снег над стадионом.

Наврат — лидер

На первой стрельбе с ветром и давлением не справился стартовавший под первым номером Томмазо Джакомель, отправившийся на два штрафных круга. А следующий за ним Филипп Наврат ошибся один раз, однако получил возможность возглавить гонку.

У немца перед вторым огневым рубежом было 19 секунд преимущества, но он не сделал поправку на ветер и допустил один промах. Был ещё и габарит, однако мишень закрылась, и Наврат вновь ушёл первым, покуда соперники ошибались.

Филипп Наврат

Филипп Наврат

Фото: FILIP SINGER/epa/ТАСС

Не промахивался только Йоханнес Дале-Шевдал. Норвежец на втором огневом закрыл все пять мишеней и приблизился к лидеру. Уже на подходе к третьему рубежу его отставание сократилось с 16 секунд до 13.

Ветер перемен

Третья стрельба, первая из положения стоя. Здесь ветер создавал серьёзные проблемы биатлонистам – порывы достигали 10 км/ч. Не лучший стрелок Наврат ошибся трижды, а Дале-Шевдал — дважды. На их фоне безупречно отработал Мартин Улдаль, который и стал новым лидером пасьюта. Подтянулся к нему и Исак Фрей, уступавший коллеге в тот момент 33,5 секунды.

Мартин Улдаль

Мартин Улдаль

Фото: Jennifer Brückner/dpa/ТАСС

Однако на следующем круге чехарда продолжилась. Мартин потерял первую позицию после трёх ошибок на заключительной стрельбе. Не воспользовался осечками товарища и Йоханнес – у него было два промаха. И история закольцевалась. В лидеры вновь вырвался Томмазо, который после шести промахах на трёх первых рубежах решил, что на этом стоит остановиться – четвёртый рубеж он провёл здорово и вышел вперёд.

Томмазо творит историю

На последнем круге итальянца преследовал Улдаль, который не терял надежды на победу. Между спортсменами было 8,9 секунды. Но Джакомель и не думал сдаваться! Он дотерпел до финиша, поклонился публике и победил. Ещё раз заострим на этом внимание – с шестью промахами!

Это первая в карьере итальянского спортсмена победа в гонке преследования на международном уровне. Это первый в его карьере «золотой» дубль в связке спринт – гонка преследования. И Томми – первый итальянский биатлонист, одержавший три подряд победы на Кубке мира. Однако и это не всё!

Знаковая победа Джакомеля в спринте:
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу

Томмазо Джакомель впервые стал лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону! И стоит заметить, что ни один стреляющий лыжник из Италии (если говорить именно о мужской команде) за последние 30 лет не был так близок к победе в тотале. Так что Томми переписывает историю мирового биатлона!

Но вернёмся к результатам гонки. Второе место в пасьюте в итоге осталось за Мартином Улдалем, а бронзу забрал швед Себастиан Самуэльссон.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8

Йоханнес Дале-Шевдал остался за бортом тройки сильнейших – он с деревянной медалью. Филипп Наврат расположился на 14-й позиции.

Заставил на себя обратить внимание украинец Дмитрий Пидручный, который финишировал седьмым, а стартовал 41-м. Подобный прорыв удался и чешскому биатлонисту Витезславу Горнигу, который своё 39-е место обменял на 11-е.

В воскресенье, 11 января, Томмазо Джакомелю придётся попотеть в мужской эстафете – предпоследней перед Олимпиадой-2026. Там промахиваться так много будет уже нельзя.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2025/2026
