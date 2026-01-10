Скидки
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира — 2025/2026 по биатлону, Франция выиграла женскую эстафету в Оберхофе, почему они выиграют и Олимпиаду?

Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Татьяна Постникова
Франция выиграла женскую эстафету в Оберхофе
«Трёхцветные» провели просто великолепную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. У них нет ни собственных слабостей, ни конкуренток.

Скриньте: француженки выиграют эстафету на Олимпиаде.

После старта в Оберхофе в этом нет никаких сомнений. «Трёхцветные» провели просто великолепную гонку, победив с минутным преимуществом. Француженки показали, что сейчас им просто нет равных!

Да, долгое время французскую сборную лихорадило. «Трёхцветным» удалось выиграть эстафету на старте Кубка мира, а потом последовали неудачи. Даже биатлонисты из мужской команды намекали на токсичную атмосферу в сборной из-за ситуации с осуждённой за мошенничество Жулией Симон. Однако со временем француженкам удалось прийти в себя и вернуться на былую высоту.

Как лихорадило сборную Франции?
В Оберхофе «трёхцветные» доказали, что возвращение состоялось. Буквально со старта сборная Франции вышла в лидеры. Благодаря идеальной стрельбе Лу Жанмонно после лёжки уже везла соперницам 20 секунд. Правда, после были ошибки на втором рубеже, так что отрыв сократился до 8,6 секунды.

Но француженкам и этого было достаточно. Осеан Мишлон отлично прошла свой этап: удержала лидерство и увеличила преимущество команды до полуминуты. Следом не сплоховала и Жюстин Бреза-Буше. Почти идеальная стрельба и невероятная скорость не оставили шансов соперницам. Француженки к заключительному этапу подошли с отрывом в полторы минуты.

Жюстин Бреза-Буше

Жюстин Бреза-Буше

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Ну а дальше Жулия Симон сделала своё дело, хотя и не без нервов. Биатлонистка дрогнула на лёжке, из-за чего соперницы к ней приблизились, однако не на опасное расстояние. А в остальном всё было прекрасно.

Француженки триумфально и в полном одиночестве финишировали с флагом. Отрыв от ближайших соперниц из Норвегии составил 53,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
10 января 2026, суббота. 16:25 МСК
Идёт
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

После финиша все «трёхцветные» были в восторге от победы, правда, праздновали с Симон довольно сдержанно. Девушки лишь отбили кулачки Жулии и спокойно поздравили её. Видимо, напряжение в команде всё ещё присутствует.

Но француженки и не обязаны быть друзьями, чтобы показывать великолепные результаты в командных гонках. Сборная Франции в Оберхофе, где все страдают от ужасной погоды, выдала лучшую стрельбу. На четверых «трёхцветные» использовали лишь восемь дополнительных патронов. И это в тот момент, когда все лидеры зашли на штрафные круги и взяли не менее 10 допов.

Помимо точности, у француженок не было проблем со скоростью. Причём речь не только про лыжный ход. Жанмонно и Бреза-Буше стали лучшими на своих этапах ногами, а Мишлон и Симон попали в топ-10. А по скорости стрельбы провалилась лишь Лу (у неё +27,1 от лидера), а остальные показали мощные результаты. Жюстин и Жулия оказались в пятёрке лучших, а Осеан вообще стреляла быстрее всех на своей четверти дистанции.

Осеан Мишлон

Осеан Мишлон

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Биатлонистки сборной Франции были хороши буквально во всём. И в этом отсутствии слабых мест и есть залог успеха. Всё-таки другие сборные не могут похвастаться подобным. Ни у кого нет такой стабильности: у Швеции, Норвегии, Италии и Германии кто-то где-то обязательно да проваливается.

Оттого уже сейчас можно сказать – француженки выиграют Олимпиаду. У других будет шанс, если только в стане «трёхцветных» все вновь переругаются.

