Виктория Метеля — лидер российского биатлона. В контактных гонках ей равных больше нет!

В воскресенье, 11 января, биатлонистки разыграли заключительный комплект наград 56-й «Ижевской винтовки» и первого этапа чемпионата России. Биться за победу в большом масс-старте было непросто. Толкучка на старте и сложные погодные условия накладывали отпечаток на результаты спортсменок.

А золото в итоге оспаривали самые меткие из них.

Дуэль двух Викторий

Две Виктории – Сливко и Метеля – вели борьбу на протяжении всей дистанции. Только им двоим из 60 участниц удалось закрыть все 20 своих мишеней. И только они оказались достойны борьбы за победу.

Настоящий биатлон, как выразился тренер Андрей Падин, начался на четвёртом огневом рубеже. Фавориты не подвели – они чётко сделали свою работу и отправились на последний круг делить золото.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Там Метеля и Сливко вели сочную контактную борьбу. На последнем круге тюменская спортсменка нечаянно наступила на лыжу соперницы. Ещё бы: трасса из-за обильного снегопада превратилась в кашу! Весь заключительный круг гонки представительница Югры шла впереди, пока более опытная тюменка ждала своего шанса за её спиной. Сливко понимала, что на финише в контактной гонке ей будет сложно.

В принципе, чуда не произошло и масс-старт закончился предсказуемо: Виктория Метеля задолго до финишного коридора вырвалась вперёд и гарантировала себе первую в карьере золотую медаль чемпионатов России, а Сливко смирилась с серебром.

Прямо скажем, у биатлонистки из Тюмени было немного шансов: Метеля до Ижевска выиграла два последних масс-старта. А теперь она окончательно застолбила за собой звание королевы этой дисциплины.

Третье место досталось Анастасии Томшиной. Спортсменка из Сахалинской области допустила один промах и проиграла победительнице 36,7 секунды. Для неё это первая награда в сезоне-2025/2026.

Звание сильнейшей в большом масс-старте на чемпионате России на сей раз не удалось подтвердить Тамаре Дербушевой. Это ведь она выиграла две последние гонки на этом турнире. Подопечной Михаила Шашилова не было равных в 2024 и 2025 годах, но сейчас Тамара совсем не в своей тарелке. Она на финише оказалась только 10-й, уступив победительнице две с половиной минуты.

Вывод после этой гонки напрашивается один: Виктория Метеля вышла на лидирующую позицию в российском биатлоне. Возможно, именно она станет той, кто поведёт за собой команду в случае возвращения на международную арену. Харизма, амбиции и воля к победе – это качества для большой игры!