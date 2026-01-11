«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026

Первый этап чемпионата России, проходивший в Ижевске, подарил нам новую звезду! Вчерашний юниор Савелий Коновалов одержал победу в большом масс-старте. 21-летний биатлонист не только разобрался с опытными соперниками и лидерами сборной, но сделал это очень эффектно – с флагом в руках!

Между плаванием и биатлоном

Савелий родился в 2004 году в Каменске-Уральском (Свердловская область). В детстве мальчик занимался всем, чем только можно было: ходил в футбольную секцию, занимался плаванием и даже катался на горных лыжах. Однако в 12 лет Коновалов решил попробовать себя в биатлоне.

«Сначала, в первый год, сочетал плавание с биатлоном. Неделю туда, неделю сюда, вот так получилось. Не определился тогда просто. Нагрузка большая? Ну, молодые ещё были (смеётся). Мы с семьёй часто ходили на лыжах кататься, у меня спортивная семья. Там нас заметил тренер, который ещё моего отца тренировал, и позвал меня попробовать. Вот так всё как-то и закрутилось», – рассказывал Савелий.

Савелий Коновалов Фото: РИА Новости

Тем самым тренером был Василий Чемезов. Он и занимался с Коноваловым до 2019 года. Уже после Савелий перебрался в Екатеринбург, где его наставником стал Роман Мусин. Под его руководством 21-летний биатлонист тренируется до сих пор.

В Екатеринбурге Коновалов начал быстро прогрессировать. Вскоре он стал заезжать в призы и побеждать на юниорских турнирах. В 2024-м Савелию был предоставлен шанс дебютировать на взрослых соревнованиях, и получилось это вполне успешно. В составе Свердловской области на Спартакиаде сильнейших биатлонист выиграл серебро и золото в эстафетах.

Весь следующий сезон Коновалов бегал то на взрослых, то на юниорских турнирах. В итоге Савелий сумел стать вторым в общем зачёте среди юниоров, а также взять серебро в эстафете на Кубке России и серебро в спринте на Кубке сильнейших. За такие результаты биатлониста включили в резервную сборную России.

«Такое у меня впервые»

Сезон-2025/2026 стал для Коновалова первым на взрослом уровне, однако почти со старта Савелий громко заявил о себе. Молодой биатлонист стабильно финишировал в топ-20, а иногда заезжал и в десятку сильнейших. В конце года спортсмена прорвало: на Кубке Содружества он дважды стал четвёртым в личных гонках. Было ясно – подиум не за горами.

И вот в начале 2026-го это случилось. Савелий очень ярко провёл большой масс-старт. С самого начала гонки Коновалов шёл в группе лидеров, показывая высокую скорость. При этом свердловчанину удавалось стрелять на ноль, пока соперники ошибались и уходили на штрафные круги. И это было весьма удивительно, ведь Савелий не отличается большой точностью.

Естественно, при таких раскладах бороться с молодым спортсменом было крайне сложно. Последний круг Коновалов уже шёл в своём темпе, никуда не торопясь и понимая, что золото у него в руках – всё-таки отрыв составлял уже больше 20 секунд. На финише вчерашний юниор взял у Наталии Шевченко флаг родного региона. Так красиво стать чемпионом страны – дорогого стоит. Правда, сам биатлонист отнёсся к победе крайне спокойно.

«Я очень рад. Впервые четыре ноля сделал в карьере. Как получилось? На стойке габарит закрылся, поэтому, не знаю, может, везение сегодня было на моей стороне (улыбается). Сегодня было тяжело по дыханию. Видимо, гонки дают о себе знать. Флага в руках Наташи на финише я не видел, старался просто убежать от мужиков. Но когда финишировал с флагом, был счастлив и рад. Такое впервые по мужчинам у меня», – сказал Савелий в эфире «Матч ТВ».

И даже если в масс-старте Савелию действительно помогло везение, уже ничего не изменит простого факта: Коновалов – чемпион России. И что-то подсказывает – это далеко не последний титул в карьере молодого спортсмена.