Главная Биатлон Статьи

Результаты мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе: Норвегия победила, а Франция — вторая

Сумасшедшая мужская эстафета на Кубке мира! За победу на финише бились сразу пять сборных
Батраз Томаев
Результаты мужской эстафеты на этапе КМ
Комментарии
А золото в Оберхофе всё равно досталось норвежцам.

Эстафета на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе была похожа на контактную личную борьбу сильнейших в мире. А иначе как объяснить, что лидеров сезона на финише гонки отделяло меньше 10 секунд.

Подобной интриги в эстафетах не было давно!

Россыпь претендентов на золото

После восьмой стрельбы в непосредственной близости друг от друга были Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия), Себастиан Самуэльссон (Швеция), Эрик Перро (Франция), Томмазо Джакомель (Италия) и Давид Цобель (Германия). Ни один из них перед отправлением на четвёртый этап эстафеты не мог быть в уверен в победе своей команды, ибо ветер в Оберхофе путал карты как мог.

Норвежцы и французы перед финальным этапом успели зайти на два штрафных круга и подняться с самого дна турнирной таблицы, итальянцы тоже заходили на дополнительные 150 метров. А шведы с немцами то и дело находились у красной линии, которую им переступать нельзя было.

Давид Цобель

Давид Цобель

Фото: Jennifer Brückner/Getty Images

Однако к последней стойке все были рядом. И все промахивались. Первая тройка, в которую входили Перро, Кристиансен и Цобель – по два раза. Самуэльссон и Джакомель – по разу, и за счёт этого они подъехали ближе к топ-3.

Наверное, обиднее всего было Цобелю. Германия не может победить в эстафетах уже пять лет. И казалось, что прервать чёрную полосу можно было именно на родной земле перед тысячами болельщиков, но немец не сдюжил и не смог оторваться от конкурентов, хотя публика просила и надеялась на чудо!

А победили всё равно норвежцы

На последнем круге первым всё время шёл Кристиансен. У него хватило сил для того, чтобы отбить атаки соперников и рассечь ветер. Однако норвежец, казалось, и не мог проиграть. В конце он поднял руку в небо: очевидно, что это было послание покойному Сиверту Баккену. Это была победа для него.

Норвегия – самая стрессоустойчивая сборная среди всех.

Ветле Шоста Кристиансен на финише эстафеты Оберхофа

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Норвежцы в этом сезоне не отдали соперникам ещё ни одной эстафеты. Они, кажется, вспомнили, что такое беспроигрышная серия, и, конечно, хотели бы включить в неё и командную гонку в олимпийском Антхольце.

За месяц до Олимпиады очередное серебро выиграла Франция. Наград подобного достоинства у подопечных Симона Фуркада уже три в этом сезоне.

Третье место – за Швецией. Она также пока довольствуется только бронзой. Удивительное постоянство! Италия – четвёртая, Германия – только пятая!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Из интересного: что-то непонятное произошло с болгарином Константином Василевым в начале второго этапа. Перед стрельбой он зачем-то объехал соперников и ограждение, а затем вернулся на трассу. За это всю команду дисквалифицировали, пусть они и пробежали все четыре этапа.

В олимпийском сезоне плохи дела у некогда боеспособных австрийских биатлонистов. Кроме самого возрастного действующего стреляющего лыжника – Симона Эдера – у них в команде нет звёзд. Новое поколение оказалось не таким зубастым, как многие ожидали. В итоге Австрия впервые за 26 лет не смогла финишировать в эстафете. Это чёрный день для их биатлона.

Таковы итоги эстафеты в Оберхофе. Последняя проверка сил перед Играми-2026 состоится в Рупольдинге. 15 января мужчины вновь выйдут на старт эстафеты.

А вот так прошла эстафета у женщин:
Комментарии
