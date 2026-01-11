Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна

Оберхоф – идеальное место для красивых побед! Сначала «золотой» дубль в спринте и пасьюте оформил Томмазо Джакомель, а теперь – и Эльвира Эберг. Шведка на классе провела гонку преследования, не дав соперницам к себе приблизиться. Но изысканной эту победу сделал успех её сестры.

Эльвира с первых секунд пасьюта могла чувствовать себя комфортно. Всё-таки уже на старте отрыв шведки от ближайших преследовательниц был больше 20 секунд. Для быстроногой Эберг этого достаточно, чтобы быть спокойной.

Создалось ощущение, что Эльвира бежала не пасьют, а спринт. Связано это не только с тем, что шведка всю гонку прошла в гордом одиночестве. Эберг грамотно раскладывалась по ходу дистанции. Зная, что у неё есть комфортный отрыв и проблемы в стрельбе, биатлонистка не летела со скоростью света. Да, она по-прежнему была быстра, однако ровно настолько, чтобы идеально работать на рубеже. За гонку Эберг-младшая допустила всего лишь один промах и показала девятый ход, примерно на уровне Анастасии Кузьминой (+1.09,9).

Эльвира Эберг Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Тактика Эльвира сработала: спортсменка не напрягаясь выиграла пасьют и оформила «золотой» дубль. В последний раз два золота в связке спринт-пасьют шведка завоёвывала в сезоне-2022/2023, когда побеждала в Поклюке.

«Я сегодня была медленна ходом, но всё получилось. Я счастлива. Мне сказали, что Ханна идёт на третьем месте. Мне было приятно ждать её на финише. Конечно, я волновалась за неё, однако, когда она борется за медали, её сложно обыграть», – призналась Эльвира IBU после церемонии награждения.

И да, победа была бы не столь впечатляющей, если бы на подиуме не оказалась вторая из сестёр Эберг. Ханна, стартовавшая 13-й, сумела отыграть 10 позиций и замкнуть тройку призёров. Правда, это стоило шведке огромных усилий.

После неудачи в эстафете накануне Ханна сумела собраться и неплохо отработать на рубежах: спортсменка допустила лишь два промаха. К тому же Эберг-старшая показала шикарнейший ход. Ногами шведка стала третьей, уступив лидеру Бреза-Буше 52 секунды.

Но даже при этом Ханна могла не попасть в тройку. На последнем круге ей пришлось бороться за бронзу с Жулией Симон, известной своими финишными рывками. В напряжённой дуэли победительницей всё-таки стала шведка.

В итоге две сестрички Эберг впервые в сезоне вместе оказались на подиуме. И это оказался по-настоящему особенный момент. Всё дело в том, что с момента ухода братьев Бё из спорта биатлонные фанаты не видели ни одного семейного пьедестала. У норвежцев для совместных медалей было особое имя – бёдиумы. Быть может, шведкам тоже стоит придумать что-то интересное перед Олимпиадой? Возможно, и там Эльвира и Ханна будут в тройке вместе.