Лиза Виттоцци не смогла вырвать победу на четвёртом этапе. Итальянским тренерам и болельщикам есть о чём задуматься.

Италия осталась без золота в женской эстафете. На домашней Олимпиаде будет так же?

В Рупольдинге стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону.

Гонки на баварской земле для многих являются последней проверкой сил перед Олимпиадой – кому-то они подарят надежду, а кого-то заставят задуматься о том, как изменить ситуацию.

В Германии проходят последние перед Играми классические эстафеты. И в первый день этапа на генеральную репетицию вышли девушки.

Обидное поражение Лизы

Золото разыграли между собой норвежки и итальянки.

За сборную Италии здорово выступили Ханна Аухенталлер, Микела Каррара и Доротея Вирер. Финишёром была Лиза Виттоцци, которая на 99% справилась со своей задачей. Она стреляла быстро и точно, так же как и Доро.

Но на финише Лизе не хватило сил, и она проиграла Марен Киркеэйде меньше секунды. За последний круг итальянка отдала 12,3 секунды. Ей просто не хватило энергии на заключительный, самый важный рывок.

Ну а Марен Киркеэйде, Каролин Кноттен, Марте Йохансен и Юни Арнеклейв – чемпионки этапа в Рупольдинге. На их счету девять дополнительных патронов и ни одного штрафного круга, вероятно, потому, что сегодня они выступали без испытывающей проблемы в командных гонках Ингрид Тандреволд. Норвежки впервые почти за два года взошли на высшую ступень пьедестала в командном виде. Значит ли это, что и на Олимпиаде Ингрид в квартете не будет?

Марен Киркейде Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Третье место заняла Швеция усилиями Эберг-старшей. Шведки в последних трёх эстафетах неизменно заезжают на подиум. Сейчас это случилось в том числе благодаря Эльвире Эберг, Линн Гестблом и Юханне Скоттхейм.

Ещё две неудачницы

А вот Франция уже второй раз за сезон пролетела мимо пьедестала. Четвёртое место от Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон – не то, чего ждали болельщики трёхцветных. Жулия на финальном этапе ходом уступила почти полминуты и Киркеэйде, и Эберг, а с такой скоростью бороться за попадание в топ-3 можно было только при ошибках соперниц.

Жулия Симон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ещё один сюрприз фанатам биатлона преподнесла Чехия. Усилиями Терезы Воборниковой чешские спортсменки даже полидировали на третьем этапе, ну а потом отодвинулись на итоговое пятое место.

Ну а что показала дома Германия? Немецкие болельщики сегодня могли быть в хорошем настроении, если бы не Франциска Пройс, которая умудрилась зайти на штрафной круг на четвёртом этапе. Германия всю эстафету была в топ-3, но в итоге осталась только шестой. Такой себе результат перед Олимпиадой. Похоже, тренерский штаб Бундестим впереди ждут долгие ночи без сна.

Сумеет ли Германия извлечь уроки из домашней эстафеты? Будет ли так же хороша Норвегия и всё-таки победит ли в Антхольце Италия? Узнаем уже 18 февраля. Благо времени для исправления недочётов предостаточно.