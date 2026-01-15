Франция сотворила чудо в мужской эстафете. Как можно было выиграть со штрафным кругом?!

Норвегия – не сильнейшая мужская биатлонная сборная перед Олимпиадой. По крайней мере, так можно сказать по итогам эстафеты в Рупольдинге. Золото в заключительной командной гонке перед Играми забрала Франция, сотворившая настоящее чудо. Неужели на Олимпиаде будет так же?

Мощные разборки

Всем привычно, что в эстафетах основные разборки за медали происходят задолго до финишной прямой. Иногда – ещё на старте четвёртого этапа, реже – на заключительной стрельбе. Ситуации, когда всё решается в финишном створе, происходят крайне редко. Но в этот раз биатлон решил удивить.

Неделю назад в Оберхофе все медали разыгрывались между пятью командами на заключительных метрах. И там победу забрала Норвегия. Такая же ситуация едва не сложилась в Рупольдинге.

На последнем этапе претендентов на медали было аж семеро: Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Италия и, сенсационно, Эстония с Болгарией. Удивительно, но после лёжки отвалились лишь две сборные: итальянцы с болгарами. Они отработали безошибочно, однако оказались гораздо медленнее соперников.

Все остальные дружно докатились до заключительной стойки. Именно докатились, потому что Самуэльссон с Кристиансеном решили тактически поиграть с соперниками и намеренно замедлили всю группу.

И на стойке-то и началось всё веселье. Точно отработали Перро с Кулбиным, по промаху допустили Наврат с Кристиансеном, и сразу два дополнительных патрона использовал Самуэльссон.

Но, помимо точности, большую роль сыграла и скорость стрельбы. Быстрее всех на рубеже отработал француз, который и ушёл на заключительный круг лидером. Вслед за ним убежал немец (+7,8) и норвежец (+11). Швед ушёл в гонку лишь четвёртым (+13,3), а эстонец – пятым (+14,2).

Эрик Перро Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Последние двое сразу выпали из борьбы за медали, а вот остальные устроили зарубу за места на пьедестале. Эрик Перро прилагал все силы, чтобы не дать соперникам приблизиться к себе. Увы, у француза уже были случаи, когда он упускал лидерство на последнем круге. Тем более его догоняющими были превосходные финишёры – Наврат и Кристиансен.

Однако в этот раз удача была на стороне Перро. Эрик сумел сохранить свой отрыв до финиша и принести команде золото. Француз яростно взмахивал руками на последних метрах, пытаясь завести трибуны.

А вот немец с норвежцем устроили игру в кошки-мышки. Они по очереди отрывались друг от друга, а потом догоняли. В створ Наврат с Кристиансеном выкатились вместе. Более выгодная позиция оказалась у Ветле: он рванул вперёд и оставил Филиппа позади. Норвежцам досталось серебро (+6,2), а немцам – бронза (+7,9).

День неожиданностей

В Рупольдинге французы вновь доказали, что они сильны. Когда девчонки не смогли заехать в призы, их подстраховали мужчины. «Трёхцветные» умудрились выиграть мужскую эстафету, когда многое было против них. Команда бежала в неоптимальном составе: вместо Эмильена Жаклена выступал необстрелянный Оскар Ломбардо. К тому же Франция ещё на первом круге умудрилась заехать на штрафной круг. Если учитывать, что другие лидеры себе такого не позволяли, победа выглядит удивительной!

Но даже при этом главным феноменом мужской эстафеты стала сборная Эстонии. Команда, которая проявляет себя лишь в сингл-миксте благодаря двум сильным персоналиям, умудрилась оказаться в борьбе за медали. Более того, сборная сумела финишировать пятой, обойдя более серьёзных соперников вроде Италии, Швейцарии, США и Австрии!

Правда, это не лучший результат в истории мужской команды. В далёком 1992 году эстонцам удалось взять бронзу в эстафете на чемпионате мира. Но с тех пор столь высоко Эстония не забиралась. Так что текущий результат смело можно назвать лучшим в XXI веке!

Конечно, так круто Эстония выступила во многом благодаря шикарной стрельбе. Эстонцы лучше всех сборных отработали на рубеже – использовали лишь два дополнительных патрона.

Якоб Кулбин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Однако лишь за счёт стрельбы было бы тяжело оказаться так высоко. Например, отработавшие всего с шестью дополнительными патронами Австрия и Молдавия оказались значительно ниже: 11-е и 22-е места соответственно. Эстонцы при шикарной работе на рубеже показали и хорошую скорость. На первых двух этапах они были в топ-6 ногами, а на двух последних – вошли в десятку сильнейших. Причём зачастую скорость хода представителей Эстонии была выше, чем у топовых соперников. К примеру, Сиймер на втором этапе бежал быстрее Легрейда, Нелина и Ломбардо!

В общем, на Олимпиаде в мужской эстафете нас точно ждёт жаркая битва, а может быть, и какая-нибудь громкая сенсация.