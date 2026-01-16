Как в старые добрые времена. Логинов играючи расправился с соперниками в спринте

Александр одержал свою первую победу на Кубке России в сезоне-2025/2026. Лет пять назад он выигрывал в таком же стиле!

Кубок России в Дёмине перенёс нас в недавние, но такие тёплые и приятные времена. Словно в свои лучшие годы, в спринте блистал Александр Логинов. Чемпион мира из России с шикарной стрельбой и прекрасным ходом уверенно выиграл гонку, с лёгкостью опередив всех лидеров Кубка страны.

Добро пожаловать в самое начало 2020-х!

Логинов выглядел прекрасно!

Несмотря на все регалии, сейчас медали от Александра Логинова выглядят скорее сенсацией, чем ожидаемой историей. Чемпион мира 2020 года по-прежнему находится в хорошей форме, но, увы, не отличается большой стабильностью. Александр то заезжает в «цветы», то оказывается за пределами топ-20. За весь зимний сезон Логинов попадал на подиум лишь дважды: он был вторым в смешанной эстафете и в масс-старте на Кубке Содружества.

Такая нестабильность биатлониста легко объясняется неточной стрельбой, потому что ногами, как и обычно, Александр очень хорош. И это подтвердил спринт на Кубке России в Дёмине.

По ходу гонки Логинов выглядел так же прекрасно, как в былые времена, когда выступал на Кубке мира и брал там медали. Впервые за сезон биатлонист сделал ноль на обоих рубежах. Именно это позволило ему одержать уверенную победу вкупе с очень хорошим, но не быстрейшим лыжным ходом.

На финише Александр оказался сильнее всех лидеров Кубка России. Он обошёл и Кирилла Бажина, и Александра Поварницына, которые бьются за первую строчку тотала.

И эта победа стала по-настоящему особой для Логинова. Не только из-за долгожданного нуля на рубеже. На первую строчку пьедестала биатлонист поднялся впервые с апреля 2025-го, когда выиграл спринт на Кубке Содружества в Мурманске.

Лидер общего зачёта не поменялся

Но всё-таки золото не помогло Александру выбиться в лидеры Кубка России. Из-за предыдущих результатов наш чемпион мира всё ещё находится все топ-10 тотала. Лидирует же в Кубке России Кирилл Бажин. И серебро в спринте помогло ему укрепиться на этой первой позиции. До гонки он выигрывал у ближайшего к нему Александра Поварницына четыре очка, а после – уже 15.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

Конечно, остаться лидером Бажину помог и не лучший результат Поварницына. Александр, несмотря на идеальную стрельбу и неплохой ход, остановился в шаге от пьедестала. Всё дело в состоянии биатлониста: совсем недавно спортсмен пришёл в себя после болезни.

«Я бы не сказал, что кондиции хорошие. В стрельбе я поработал, это было видно. На стойке я стрелял не так быстро, как обычно. Старался работать над каждым выстрелом. По трассе мне повезло: Логинов уходил на второй круг, а я вынырнул с первого и встал к нему в спину. На одном из подъёмов я вышел вперёд и понял, что, если бы бежал один, у меня не было бы такой скорости. К сожалению, пока самочувствие не позволяет показывать высокие скорости на последнем круге», – признался Поварницын в эфире «Матч ТВ».

В любом случае в следующих гонках нас ждёт ожесточённая борьба между Бажиным и Поварницыным за лидерство в тотале. Тем более по итогам спринта отрыв Кирилла от Александра совсем небольшой.