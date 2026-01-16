Анастасия прервала затянувшуюся серию неудач. Теперь плакать можно только от радости!

Не надо больше слёз, Настя! Халили спасла непростой сезон медалью на Кубке России

В Дёмине в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону – 2025/2026 прошёл женский спринт. Первая гонка на 7,5 км в этом году выдалась позитивной: один из лидеров сборной вернулся в строй.

«Получилось классно»

Речь об Анастасии Халили, которая в последние месяцы испытывала проблемы со здоровьем. Чёрная полоса московской биатлонистки, кажется, осталась позади. Она стала второй во спринтерской гонке, не допустив ни одной ошибки в стрельбе.

Помните, как Анастасия плакала на недавнем этапе чемпионата России в Ижевске? Там она просто не смогла добежать индивидуальную гонку, а сейчас её организм оказался готов к серьёзным нагрузкам.

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

«Получилось классно. Я рада своей стрельбе. Шла с опасением, боялась добавить, вдруг не хватит. Неплохой результат, очень этому рада. Как и обещала: сделала всё возможное. Надеюсь, что дальше я буду только разгоняться», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Метеля расстроила фанатов

Но ногами Анастасии Халили пока нужно прибавлять. Сильнее неё в этом показателе была, в частности, Наталия Шевченко. Именно свердловская спортсменка и выиграла золото спринта, финишировав с преимуществом от соперницы в 22,1 секунды. Лидер тотала подтвердила свой статус!

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Бронзовая медаль на сей раз досталась Кристине Резцовой, отставшей в итоге на 47,4 секунды.

Москвичка определённо могла быть куда счастливее, если бы не ошибки в стрельбе из положения стоя, ведь в решающий момент Резцова ошиблась дважды. Такой осечки биатлонный бог ей не простил.

Неожиданно неудачно выступила Виктория Метеля, которая в сезоне-2025/2026 борется за первенство в общем зачёте Кубка России. У представительницы Тюменской области в спринте только 11-й результат. С одним промахом Виктория проиграла 1 минуту 18 секунд. Кажется, непозволительно много для биатлонистки её уровня. Впрочем Метеля может реабилитироваться уже в гонке преследования, которая состоится уже в субботу, 17 января.