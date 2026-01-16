Скидки
Биатлон

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Ханна Эберг выиграла спринт, Жанмонно — вторая, Виттоцци — третья

Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных
Юлия Сидорова
Ханна Эберг
Сёстры Эберг победили в трёх последних спринтах на Кубке мира. А следующий пройдёт уже в рамках Игр-2026.

16 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялся женский спринт. За три недели до Олимпийских игр борьба на дистанциях становится всё жёстче, но фамилия на верхней строчке итогового протокола не меняется с 18 декабря.

Три последних спринта на Кубке мира выиграла шведка Эберг. Какая именно из сестёр? Да они чередуются! В Анси победила Ханна, в Оберхофе – Эльвира. В Рупольдинге золото снова у Ханны. А дальше – уже Олимпиада!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
16 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:10.7
2
Лу Жанмонно
Франция
+7.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+11.7

Пройс — мимо тройки призёров

Первой на победу в гонке замахнулась Франциска Пройс. После всех неудач немка наконец начала приходить в себя и претендовать на медали. В Оберхофе она дважды заехала в топ-6 в личных гонках. В Рупольдинге домашние трибуны вновь гнали немку вперёд, и Пройс не сплоховала: идеальная стрельба и отличный (восьмой по итогам гонки) ход под ликование болельщиков. Но и этого оказалось недостаточно даже для попадания в топ-3. Немка в итоге только на пятом месте.

Уже по времени немки финишировала прошлогодняя соперница Пройс за «Большой хрустальный глобус» Лу Жанмонно. Однако с лучшей скоростью на дистанции и тем же нулём на рубеже, который, впрочем, показали все спортсменки из топ-7. Но и француженка в итоге не смогла остаться на первом месте.

Есть ли соперницы у француженок?
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!

Ханна? Эльвира? Без разницы!

Жанмонно отступила с вершины под натиском Эберг. Какой именно? Да, кажется, уже и неважно. В этом сезоне сёстры одержали три из пяти побед в спринтах. И стоят первыми в списке фаворитов в борьбе за победу в этой гонке на Олимпийских играх.

Для Ханны, показавшей третью скорость ногами сразу после француженки Бреза-Буше и словенки Лампич, эта победа стала второй в спринте в текущем сезоне. Сестричкам не удалось вдвоём взойти на пьедестал, но Эльвира оказалась совсем рядом – на четвёртом месте, в 14 секундах.

Этому тандему необходимо имя:
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна

Тройку призёров же замкнула хозяйка будущих Игр Лиза Виттоцци. Это второе восхождение итальянки на пьедестал почёта в личной гонке после пропущенного сезона-2025/2026.

За пределами топ-3, помимо Эльвиры Эберг и Франциски Пройс, осталась и вице-лидер общего зачёта финка Суви Минккинен. Финка показала не лучшую скорость на дистанции – 17-й ход и 40 секунд от Бреза-Буше.

Если Ханна и Эльвира вместе выиграют медали в спринте Олимпиады – никто не удивится. Перед Играми и без того сильные спортсменки пропустят этап в Нове-Место, чтобы подготовиться к главным стартам в Ливиньо.

Но там спринта не будет.

А чего ждать от итальянок на домашней Олимпиаде?
Италия осталась без золота в женской эстафете. На домашней Олимпиаде будет так же?
Италия осталась без золота в женской эстафете. На домашней Олимпиаде будет так же?
