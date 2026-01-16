Сёстры Эберг победили в трёх последних спринтах на Кубке мира. А следующий пройдёт уже в рамках Игр-2026.

Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных

16 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялся женский спринт. За три недели до Олимпийских игр борьба на дистанциях становится всё жёстче, но фамилия на верхней строчке итогового протокола не меняется с 18 декабря.

Три последних спринта на Кубке мира выиграла шведка Эберг. Какая именно из сестёр? Да они чередуются! В Анси победила Ханна, в Оберхофе – Эльвира. В Рупольдинге золото снова у Ханны. А дальше – уже Олимпиада!

Пройс — мимо тройки призёров

Первой на победу в гонке замахнулась Франциска Пройс. После всех неудач немка наконец начала приходить в себя и претендовать на медали. В Оберхофе она дважды заехала в топ-6 в личных гонках. В Рупольдинге домашние трибуны вновь гнали немку вперёд, и Пройс не сплоховала: идеальная стрельба и отличный (восьмой по итогам гонки) ход под ликование болельщиков. Но и этого оказалось недостаточно даже для попадания в топ-3. Немка в итоге только на пятом месте.

Уже по времени немки финишировала прошлогодняя соперница Пройс за «Большой хрустальный глобус» Лу Жанмонно. Однако с лучшей скоростью на дистанции и тем же нулём на рубеже, который, впрочем, показали все спортсменки из топ-7. Но и француженка в итоге не смогла остаться на первом месте.

Ханна? Эльвира? Без разницы!

Жанмонно отступила с вершины под натиском Эберг. Какой именно? Да, кажется, уже и неважно. В этом сезоне сёстры одержали три из пяти побед в спринтах. И стоят первыми в списке фаворитов в борьбе за победу в этой гонке на Олимпийских играх.

Для Ханны, показавшей третью скорость ногами сразу после француженки Бреза-Буше и словенки Лампич, эта победа стала второй в спринте в текущем сезоне. Сестричкам не удалось вдвоём взойти на пьедестал, но Эльвира оказалась совсем рядом – на четвёртом месте, в 14 секундах.

Тройку призёров же замкнула хозяйка будущих Игр Лиза Виттоцци. Это второе восхождение итальянки на пьедестал почёта в личной гонке после пропущенного сезона-2025/2026.

За пределами топ-3, помимо Эльвиры Эберг и Франциски Пройс, осталась и вице-лидер общего зачёта финка Суви Минккинен. Финка показала не лучшую скорость на дистанции – 17-й ход и 40 секунд от Бреза-Буше.

Если Ханна и Эльвира вместе выиграют медали в спринте Олимпиады – никто не удивится. Перед Играми и без того сильные спортсменки пропустят этап в Нове-Место, чтобы подготовиться к главным стартам в Ливиньо.

Но там спринта не будет.