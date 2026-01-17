«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота

Женский пасьют на третьем этапе Кубке России не предвещал яркой борьбы за первое место. Всё-таки Наталия Шевченко стартовала под первым номером с огромным преимуществом. Однако в биатлоне никогда нельзя быть в чём-то уверенным до конца. И пасьют в Дёмине доказал это.

Шевченко действительно была главным фаворитом пасьюта. Наталия стартовала под первым номером с преимуществом в 22 секунды над ближайшей соперницей Анастасией Халили. Отставание Кристины Резцовой, стартовавшей третьей, вообще составляло 47 секунд.

Приличные отрывы и не лучшая форма соперниц, казалось, гарантировали Шевченко золото. И она уверенно шла за ним. Всю гонку свердловчанка бежала в одиночку. Даже промахи на рубежах не позволяли соперницам приблизиться: всё-таки другие биатлонистки тоже ошибались.

Перед последним рубежом не было сомнений, что Наталия будет бороться за победу, ведь её преимущество было около 14 секунд. Но тут со спортсменкой что-то случилось: Шевченко «застрелилась»: допустила сразу четыре промаха!

Пока Наталия наматывала штрафные круги, на ноль отработала Кристина Резцова и с одним промахом – Анастасия Халили. Обе ушли с рубежа перед свердловчанкой. Сама Шевченко убежала на заключительный круг третьей, с отставанием в целую минуту (!) от Резцовой.

«Я не ускоряла темп. Просто, видимо, накопилась усталость к последнему рубежу. Ещё немного замёрзли руки, и палец не успевал нажимать. Концентрация была не та – вот и четыре промаха», — позднее объяснила спортсменка «Матч ТВ».

Хотя Наталия могла оказаться и ниже, если бы не один нюанс. Виктория Сливко, претендовавшая на бронзу, на последнем рубеже вообще стреляла по чужой мишени! Тюменка закрыла все «глазки» и только потом осознала свою ошибку. Сливко пришлось пробежать сразу пять штрафных кругов!

Однако вернёмся к лидерам. Было ощущение, что на последнем круге между Кристиной и Анастасией завяжется борьба. Всё-таки на заключительные километры девушки уходили практически вместе: их разделяло всего шесть секунд. Но на последнем круге Резцова включила какую-то сумасшедшую скорость и улетела от Халили. Анастасия, понимая, что находится не в лучшей форме, вскоре перестала пытаться догнать Кристину.

В сумасшедшем темпе Резцова прилетела на финиш, красиво закончив гонку с флагом Московской области. Халили завершила гонку лишь спустя полминуты! Шевченко же оказалась на финишной прямой ещё через минуту.

«Видела, что Наташа допустила четыре промаха. И, если честно, обалдела. Я бежала по стадиону и увидела, что у Наташи только центральная мишень закрыта. Не могла понять, два штрафа у неё или нет. Когда подъезжала, мне сказали, что у неё четыре промаха. Я понимала, что надо ровно стрелять, так как Анастасия ещё была на рубеже и было неясно, как она отработает. В этот момент я просто отключилась, сосредоточилась на своей установке, будто шторы повесила. Было состояние, при котором винтовка чётко стояла в мишени, не было никакого тремора, что даже удивительно! Обычно начинает трясти, когда думаешь о медалях, а сегодня – нет. Очень довольна своей последней стрельбой», — призналась Резцова в эфире «Матч ТВ».

А в мужской гонке всё прошло довольно спокойно. Кирилл Бажин и Александр Логинов друг с другом проехали половину дистанции, но затем нашего чемпиона мира подвела стрельба на стойке. В итоге Бажин одержал уверенную победу, сохранив лидерство в общем зачёте. Вторым финишировал Ильназ Мухамедзянов, а тройку призёров замкнул Карим Халили.

Впереди масс-старты, и, кажется, там нас будут ждать сюрпризы.