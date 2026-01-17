Эпатажный швед обыграл всех норвежцев. Такого Самуэльссона мы давно не видели!

Под гул баварских трибун на этапе Кубка мира в Рупольдинге биатлонисты пробежали последний спринт перед Олимпиадой-2026. Тест собственного физического состояния и ценные тренерские указания сейчас были особенно важны.

Лучшим в этой гонке оказался вовсе не норвежец, француз или итальянец. Гонку сезона выдал шведский спортсмен, о котором мы начали немного забывать.

Праздник на улице Себа

Речь о человеке, стартовавшем под 44-м номером, – Себастиане Самуэльссоне.

Он пробежал так, как никогда ещё не выступал этой зимой! Мало того, что швед закрыл все 10 мишеней, так ещё и показал лучшую скорость.

Переиграл и уничтожил сборную Норвегии. Да-да, ведь именно их Себ всё время грозился одолеть на соревнованиях. Но до сегодняшнего дня провернуть подобное ему не удавалось.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кстати, в Рупольдинге Самуэльссон впервые за 16 гонок на Кубке мира этой зимой закрыл все мишени, не допустив при этом промаха. Это третий успех в спринте в его международной карьере и первый – с 2021 года.

До 17 января 2026-го он провёл девять гонок без побед, и с каждым таким стартом эмоциональное состояние лидера сборной Швеции ухудшалось. Однако сейчас счётчик обнулился, прямо перед Олимпиадой!

Джакомель проиграл, но установил рекорд

Закончилась и другая серия, не провальная, а радостная. Томмазо Джакомель после трёх побед стал вторым, потому что промахнулся один раз в стрельбе из положения лёжа. Он проиграл чемпиону 17,6 секунды. Представляете, какая была бы борьба, если бы Томмазо закрыл все мишени? Судьба золота, возможно, решалась бы долями секунд!

Томмазо Джакомель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но у Томмазо всё равно сегодня праздник – он стал самым крутым в истории итальянским биатлонистом на международных турнирах. Теперь Джакомель может хвастаться статусом лидера по числу наград в личных гонках у себя на родине, по данному показателю он обошёл Андреаса Зингерле. У действующего спортсмена уже 15 медалей, а у его предшественника – 14.

Дебютный подиум у норвежца

Норвегия сегодня только с бронзой. На третьем месте – молодое дарование Исак Фрей. С чистой стрельбой он проиграл Себастиану Самуэльссону 34,1 секунды.

И здесь тоже важно обратить внимание на деталь: у 22-летнего спортсмена в Германии случился первый личный подиум среди взрослых. В 22 года его путь только начинается. Сегодня Исак сделал заявку на успех в Антхольце.

Сразу три француза оказались в топ-10. Четвёртым стал Кентен Фийон Майе. Идеальная стрельба не помогла ему хотя бы попасть в призы. Его отставание – 41,2 секунды. Следом расположился Эрик Перро, на счету которого одна осечка и проигрыш 42,2.

Седьмое место со Стурлой Легрейдом разделил Эмильен Жаклен, который промахнулся один раз и в итоге уступил 46,7 секунды.

Завтра в Рупольдинге пройдут гонки преследования. Там Себастиану Самуэльссону придётся отбиваться от атак Томмазо Джакомеля. Выдержит ли он этот прессинг?