Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Себастиан Самуэльссон выиграл спринт на пятом этапе КМ в Рупольдинге, Джакомель — второй, результаты гонки 17 января 2026 года

Эпатажный швед обыграл всех норвежцев. Такого Самуэльссона мы давно не видели!
Батраз Томаев
Себастиан Самуэльссон
Комментарии
Себастиан подходит к Олимпиаде-2026 на пике.

Под гул баварских трибун на этапе Кубка мира в Рупольдинге биатлонисты пробежали последний спринт перед Олимпиадой-2026. Тест собственного физического состояния и ценные тренерские указания сейчас были особенно важны.

Лучшим в этой гонке оказался вовсе не норвежец, француз или итальянец. Гонку сезона выдал шведский спортсмен, о котором мы начали немного забывать.

Праздник на улице Себа

Речь о человеке, стартовавшем под 44-м номером, – Себастиане Самуэльссоне.

Он пробежал так, как никогда ещё не выступал этой зимой! Мало того, что швед закрыл все 10 мишеней, так ещё и показал лучшую скорость.

Переиграл и уничтожил сборную Норвегии. Да-да, ведь именно их Себ всё время грозился одолеть на соревнованиях. Но до сегодняшнего дня провернуть подобное ему не удавалось.

Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кстати, в Рупольдинге Самуэльссон впервые за 16 гонок на Кубке мира этой зимой закрыл все мишени, не допустив при этом промаха. Это третий успех в спринте в его международной карьере и первый – с 2021 года.

До 17 января 2026-го он провёл девять гонок без побед, и с каждым таким стартом эмоциональное состояние лидера сборной Швеции ухудшалось. Однако сейчас счётчик обнулился, прямо перед Олимпиадой!

Джакомель проиграл, но установил рекорд

Закончилась и другая серия, не провальная, а радостная. Томмазо Джакомель после трёх побед стал вторым, потому что промахнулся один раз в стрельбе из положения лёжа. Он проиграл чемпиону 17,6 секунды. Представляете, какая была бы борьба, если бы Томмазо закрыл все мишени? Судьба золота, возможно, решалась бы долями секунд!

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но у Томмазо всё равно сегодня праздник – он стал самым крутым в истории итальянским биатлонистом на международных турнирах. Теперь Джакомель может хвастаться статусом лидера по числу наград в личных гонках у себя на родине, по данному показателю он обошёл Андреаса Зингерле. У действующего спортсмена уже 15 медалей, а у его предшественника – 14.

Джакомель победил на предыдущем этапе:
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу

Дебютный подиум у норвежца

Норвегия сегодня только с бронзой. На третьем месте – молодое дарование Исак Фрей. С чистой стрельбой он проиграл Себастиану Самуэльссону 34,1 секунды.

И здесь тоже важно обратить внимание на деталь: у 22-летнего спортсмена в Германии случился первый личный подиум среди взрослых. В 22 года его путь только начинается. Сегодня Исак сделал заявку на успех в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
17 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
21:53.8
2
Томмазо Джакомель
Италия
+17.6
3
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+34.1

Сразу три француза оказались в топ-10. Четвёртым стал Кентен Фийон Майе. Идеальная стрельба не помогла ему хотя бы попасть в призы. Его отставание – 41,2 секунды. Следом расположился Эрик Перро, на счету которого одна осечка и проигрыш 42,2.

Седьмое место со Стурлой Легрейдом разделил Эмильен Жаклен, который промахнулся один раз и в итоге уступил 46,7 секунды.

Завтра в Рупольдинге пройдут гонки преследования. Там Себастиану Самуэльссону придётся отбиваться от атак Томмазо Джакомеля. Выдержит ли он этот прессинг?

Календарь Кубка мира по биатлону – 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android