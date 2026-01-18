Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!

Скидки
Главная Биатлон Статьи

Сенсация в масс-старте на Кубке России по биатлону в Дёмине: победил 22-летний Ярослав Конкин

Батраз Томаев
Ярослав Конкин
22-летний резервист из Мордовии Ярослав Конкин обыграл лидеров сборной России в большом масс-старте. К такому никто не был готов.

В рамках третьего этапа Кубка России по биатлону в Дёмине состоялся большой масс-старт. И за победу там боролись вовсе не те, на кого рассчитывали.

Скажем прямо: результаты гонки шокировали многих.

Это было неожиданно!

Победу одержал 22-летний член резервной сборной России Ярослав Конкин. За четыре рубежа он допустил всего одну ошибку.

Мордовский спортсмен в самом начале гонки был только 29-м, ведь именно на первой стрельбе он допустил одну-единственную ошибку в масс-старте. А затем началось его триумфальное восхождение.

Ярослав Конкин

Ярослав Конкин

Фото: РИА Новости

Уже после второго огневого рубежа Ярослав поднялся на 13-ю позицию, по итогам третьего – на шестую, а заключительный рубеж покидал уже в статусе лидера.

На последнем круге его преследовал представитель Беларуси Максим Воробей. Но он даже приблизиться не смог к россиянину и в итоге проиграл 6,8 секунды, взяв серебро.

Для Ярослава Конкина сегодняшняя гонка, безусловно, стала лучшей в карьере. В этом сезоне на Кубке России он был восьмым в индивидуальной гонке Тюмени и 10-м – в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском. Похоже, подопечный Сергея Башкирова с ноги открыл себе путь в основную сборную страны.

А знаете, кто стал третьим? Кумир Ярослава Конкина – Карим Халили! Да-да, один из опытных спортсменов сегодня остался позади и сумел зацепиться за пьедестал. Он проиграл победителю 12 секунд, допустив два промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0

Если Халили спас себя от неудачи, то других представителей элиты российского биатлона эта участь не миновала. Лидер тотала Кирилл Бажин занял шестое место. У него тоже две осечки в стрельбе, но отставание больше – 21,3.

От слов к делу всё никак не перейдёт Даниил Серохвостов. Новосибирский спортсмен расположился на девятой позиции (+39,9 секунды отставания и три промаха). Призёр Олимпиады Эдуард Латыпов тоже получил пощёчину от соперников. Он финишировал 14-м (+1.17,4 и три промаха).

Большой масс-старт в Дёмине полон контрастов. Кому-то после этой гонки могут выдать билет в основу, а некоторым звёздам, похоже, нужно что-то менять в подготовке, чтобы на главных стартах сезона добиваться успеха.

Перед Ижевском биатлонисты размялись в Рязани:
Итоги «Гонки чемпионов» — 2026. На Кубке мира таких сражений лыжников и биатлонистов нет!
