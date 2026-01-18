Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!

22-летний резервист из Мордовии Ярослав Конкин обыграл лидеров сборной России в большом масс-старте. К такому никто не был готов.

В рамках третьего этапа Кубка России по биатлону в Дёмине состоялся большой масс-старт. И за победу там боролись вовсе не те, на кого рассчитывали.

Скажем прямо: результаты гонки шокировали многих.

Это было неожиданно!

Победу одержал 22-летний член резервной сборной России Ярослав Конкин. За четыре рубежа он допустил всего одну ошибку.

Мордовский спортсмен в самом начале гонки был только 29-м, ведь именно на первой стрельбе он допустил одну-единственную ошибку в масс-старте. А затем началось его триумфальное восхождение.

Ярослав Конкин Фото: РИА Новости

Уже после второго огневого рубежа Ярослав поднялся на 13-ю позицию, по итогам третьего – на шестую, а заключительный рубеж покидал уже в статусе лидера.

На последнем круге его преследовал представитель Беларуси Максим Воробей. Но он даже приблизиться не смог к россиянину и в итоге проиграл 6,8 секунды, взяв серебро.

Для Ярослава Конкина сегодняшняя гонка, безусловно, стала лучшей в карьере. В этом сезоне на Кубке России он был восьмым в индивидуальной гонке Тюмени и 10-м – в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском. Похоже, подопечный Сергея Башкирова с ноги открыл себе путь в основную сборную страны.

А знаете, кто стал третьим? Кумир Ярослава Конкина – Карим Халили! Да-да, один из опытных спортсменов сегодня остался позади и сумел зацепиться за пьедестал. Он проиграл победителю 12 секунд, допустив два промаха.

Если Халили спас себя от неудачи, то других представителей элиты российского биатлона эта участь не миновала. Лидер тотала Кирилл Бажин занял шестое место. У него тоже две осечки в стрельбе, но отставание больше – 21,3.

От слов к делу всё никак не перейдёт Даниил Серохвостов. Новосибирский спортсмен расположился на девятой позиции (+39,9 секунды отставания и три промаха). Призёр Олимпиады Эдуард Латыпов тоже получил пощёчину от соперников. Он финишировал 14-м (+1.17,4 и три промаха).

Большой масс-старт в Дёмине полон контрастов. Кому-то после этой гонки могут выдать билет в основу, а некоторым звёздам, похоже, нужно что-то менять в подготовке, чтобы на главных стартах сезона добиваться успеха.