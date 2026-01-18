Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Биатлон Статьи

Лу Жанмонно обыграла Ханну Эберг и стала первой в пасьюте на Кубке мира в Рупольдинге, результаты гонки

Жанмонно переиграла и уничтожила Эберг в яркой дуэли. В пасьютах француженке нет равных!
Батраз Томаев
Лу Жанмонно
Лу отбивалась от атак соперницы на протяжении всей гонки. Ей помогла точная и быстрая стрельба.

Последней женской гонкой на этапе Кубка мира в Рупольдинге был пасьют. Звание сильнейшей пыталась защитить Ханна Эберг, которой в спину с самого начала дышала Лу Жанмонно. И у шведки ничего не получилось.

Встала не с той ноги

Гонка у шведки сразу пошла не плану. На первой стрельбе Эберг-старшая промахнулась один раз, а Лу Жанмонно была ожидаемо точна.

Уже ко второму огневому рубежу Ханна догнала соперницу и даже начала стрелять раньше неё. Вот только ничем хорошим для неё это не закончилось – ещё два промаха отодвинули её на 11-е место. Лу вновь была безупречна и закрыла все мишени.

Ханна Эберг

Ханна Эберг

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но Ханна неустанно работала и уже к третьей стрельбе отыграла несколько позиций. По итогам стойки она была второй – прямо за Лу, однако уступала сопернице, которая даже не думала ошибаться, 33,6 секунды.

Интрига в гонке усилилась во время заключительной стрельбы, на которой Жанмонно неожиданно ошиблась третьим выстрелом.

Судьба вновь свела в очной борьбе на трассе Лу Жанмонно и Ханну Эберг — шведка уходила на последний круг, проигрывая 9,1 секунды.

Камбэка не случилось

Казалось, для Ханны это отставание ничего не значит. И было интересно лишь то, как быстро она достанет Лу. Однако ответ немного удивил: мощи шведской спортсменки хватило, чтобы отыграть несколько секунд сразу после стрельбы, но не больше. Потом она начала отставать. Лу Жанмонно победила – у неё открылось второе дыхание, а Ханна Эберг потерпела поражение, однако в первую очередь из-за своих ненужных ошибок в первой половине дистанции.

Третье место досталось француженке Камиль Бене.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:26.6
2
Ханна Эберг
Швеция
+10.5
3
Камиль Бене
Франция
+12.9

Такой была последняя гонка преследования перед Олимпиадой. На шестом этапе в Нове-Место прекрасная половина биатлона будет бежать смешанные эстафеты, индивидуальную гонку и масс-старт.

Новости. Биатлон
Все новости RSS

