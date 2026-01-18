Биатлонисты устроили разборки на финише гонки преследования на Кубке мира. Что случилось?

Что творится в биатлоне! Пасьют, который вроде бы не предвещал ничего сенсационного, подарил просто невероятную развязку.

Сначала Эрик Перро и Йоханнес Дале-Шевдал выдали крутую дуэль за золото, а потом сразу три спортсмена устроили сумасшедшую рубку за бронзу. Это надо было видеть! Если не видели – хотя бы прочитайте в этом обзоре.

10 человек в борьбе за медали!

Вся гонка была крайне плотной. Никому из биатлонистов не удавалось создать серьёзный отрыв, поэтому претендентов на медали было около десятка. В таких условиях всё должна была решить последняя стрельба. Почти так и случилось.

Одновременно к четвёртому огневому рубежу прибежала лучшая тройка – Самуэльссон, Легрейд и Перро. Но все трое дружно зашли на штрафные круги: Стурла и Эрик – на один, а Себастиан – на два. В это же время на стрельбище примчала группа из семи преследователей – Джакомель, Улдаль, Кристиансен, Клод, Дале-Шевдал, Понсилуома и Жаклен. Здесь лишь норвежцам Ветле и Йоханнесу удалось отработать на ноль, все остальные промахивались.

В итоге после заключительного рубежа сложилась следующая ситуация: лидером шёл Перро, в 6,8 секунды от него был Дале-Шевдал, а в 10,5 – Кристиансен. Вне тройки оказались Легрейд (+14,4) и Джакомель (+16,3), но за счёт небольшого отставания у них был шанс попасть на подиум.

Томмазо Джакомель Фото: Federica Vanzetta/Nordic Focus/Getty Images

Йоханнес довольно быстро догнал и «съел» Перро, аналогично поступил и Томмазо: он обошёл как Ветле, так и Стурлу. Менее чем за километр до финиша вроде бы чётко вырисовывалась тройка медалистов: норвежец, француз (+1,5) и итальянец (+9,7). Остальные спортсмены проигрывали Джакомелю больше пяти секунд, так что им, казалось, тяжело будет вернуться в разборку за медали.

Догнал и украл медаль!

Дале-Шевдал действительно спокойно финишировал первым, победно вскинув руки и прокричав. Вторым гонку завершил Перро (+4,9). А вот Джакомель удивительным образом остался без бронзы!

А всё из-за того, что на заключительном километре произошло настоящее сумасшествие. Каким-то чудом лидеров догнали отмотавшие штрафные круги Понсилуома и Клод. За оставшуюся часть дистанции эти двое отыграли больше пяти секунд и сравнялись с итальянцем на финишной прямой. Более удачную позицию в створе занял Мартин – ему и удалось вырвать бронзу. Фабьен остался с деревянной медалью, а Джакомель вообще лишь замкнул топ-5!

Да и за оставшиеся места в десятке шла ожесточённая борьба. Результаты оказались настолько плотными, что весь топ-10 уложился в 18 секунд. Действующий обладатель «БХГ» Стурла Легрейд, проигравший победителю всего-то 18,7 секунды, занял лишь скромное 11-е место. А ведь норвежец чуть ли не впервые за весь сезон был так близок к обладателю золота.

Похоже, на грядущей Олимпиаде нас ждёт такая же жара. Всё-таки отсутствие явного лидера в мужском биатлоне создаёт невероятную интригу!