Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?

В этом сезоне Томмазо Джакомель очень хорош. Но хватит ли у него сил сотворить настоящий подвиг?

Олимпийский сезон в самом разгаре, однако уже сейчас можно смело заявить об одном важном событии, которое, вероятно, определит развитие мужского биатлона на ближайшие годы.

Там появился новый лидер, способный на большие успехи. Он может сместить центр силы биатлона из Франции и Норвегии на юг Европы – в Италию.

Цингерле, подвинься!

Речь, конечно, о Томмазо Джакомеле, который на днях стал сильнейшим итальянским биатлонистом в истории.

После этапа Кубка мира в Оберхофе Томмазо вышел на первое место по количеству личных наград на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира среди итальянцев. По этому показателю Томми обошёл бронзового призёра Игр в Калгари-1988 и четырёхкратного чемпиона мира Андреаса Цингерле. По состоянию на 21 января, в активе у действующего спортсмена в копилке 15 наград: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые – одно серебро с ЧМ-2025, а всё остальное – с Кубка мира. У его предшественника – 14 наград (по четыре золотые и серебряные, а также шесть бронзовых).

Андреас Цингерле Фото: DeFodi Images via Getty Images

В расчёт не брались командные дисциплины, но и вместе с ними Джакомель в недалёком будущем будет первым. Сейчас лидирует Лукас Хофер, в активе которого 35 наград, а Томмазо нужно выиграть ещё 10 медалей, чтобы обойти ветерана.

Джакомель, кстати, недавно стал автором ещё одного крутого достижения – он первый за 34 года итальянец, который надел жёлтую майку лидера Кубка мира. В общем зачёте в его активе сейчас 736 очков – на 82 больше, чем у преследователя в лице француза Эрика Перро. Говорить о победе в Кубке мира, конечно, рано, но шансы на «Большой хрустальный глобус» у Томми точно есть.

За последние недели медальная копилка стреляющего лыжника пополнилась четырьмя золотыми и двумя серебряными наградами. Феноменальное физическое состояние!

Стрельба – камень преткновения

Если говорить о настоящем, большом взлёте Джакомеля, то он должен был случиться ещё пару сезонов назад. Как раз в начале текущего олимпийского цикла.

Да, Томми в сезоне-2022/2023 стал 12-м в тота́ле, а следующий розыгрыш закончил уже восьмым. Но у него не было больших побед, и он редко цеплял награды, а на чемпионатах мира выходец из коммуны Имер в личных гонках не мог попасть в топ-10.

Лёд тронулся лишь в прошлом сезоне. Тогда у Томмазо случилась первая победа на этапе Кубка мира – дело было в масс-старте в Рупольдинге. А после – на ЧМ-2025 в Ленцерхайде, Швейцария — он не опускался ниже шестой строчки и взял серебро в индивидуальной гонке.

Томмазо Джакомель с серебром ЧМ-2025 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Почему Джакомель не «выстрелил» раньше? Всему виной именно стрельба. Итальянец всегда был хорош на лыжне, но вот совместить скорость с хорошей работой на рубеже ему не удавалось. В сезоне-2023/2024 на лёжке его процент точности был равен 77, а на стойке – 79. Уже сейчас Томмазо улучшил статистику, цифры заметно выросли: 85% и 84% соответственно.

Однако проблемы со стрельбой не удалось решить полностью. Периодически неточности мешают спортсмену. Вот, например, недавно в пасьюте Рупольдинга Томмазо Джакомель допустил пять промахов и стал пятым, а мог пополнить свою коллекцию ещё одной наградой.

Точнее самого Томми про его стрельбу не скажет никто.

«Стрельба лёжа – моя ахиллесова пята. Я этого не скрываю, так было всегда. Работаю над этим, но понимаю, что она никогда не будет столь же стабильной, как стойка», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Будет ли золото Олимпиады?

Но ни один из лидеров современного биатлона не может сказать, что у него нет никаких проблем. Поэтому даже с не совсем идеальной стрельбой Джакомель является одним из главных претендентов на олимпийское золото.

Теоретически в Антхольце Томмазо может стать и мультимедалистом.

В гонке с общего старта именно Джакомель – безоговорочный фаворит. Данный вид программы идеален для него. В нём есть контактная борьба с возможностью отыграться в случае плохой стрельбы. Примерно то же самое можно сказать и про пасьют. Велики шансы на золото Игр и в спринте, однако больше одного промаха в гонке на 10 км ему лучше не допускать.

Томмазо Джакомель Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Не стоит забывать и об эстафетах. Если в классической эстафете для Италии попадание в призы будет сродни чуду, то в смешанной – с Вирер и Виттоцци – итальянцы просто обязаны биться если не за золото, то как минимум за медаль.

Получается, у Томми есть шансы выиграть на домашней Олимпиаде четыре медали, из которых две вполне могут быть золотыми. И тогда Джакомель станет ещё и первым в истории итальянцем, взявшим золото Игр в биатлоне.

Если добавить к этому поддержку родных болельщиков, то просто представьте, какая сказка может сложиться вокруг Джакомеля в феврале.

Вся Италия перед Олимпиадой уже затаила дыхание.