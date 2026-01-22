Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро

Впервые на Кубке мира – 2025/2026 по биатлону мужчины вышли на старт укороченной индивидуальной гонки. Всего 15 км вместо привычных 20 и всего 45 секунд вместо одной минуты за промах на рубеже.

Непривычные условия старта поздним вечером заставили понервничать даже лидеров. Всех, кроме Эрика Перро.

Возвращение Ботна и провал Самуэльссона

Гонки в Нове-Место – последняя репетиция для спортсменов перед Олимпийскими играми. Но далеко не все лидеры биатлона на неё явились. Например, основная часть сборной Норвегии отправилась на сборы.

Но в Чехию приехал экс-лидер Кубка мира Йохан-Олав Ботн. Из-за потери друга и последующей болезни спортсмен пропустил оба немецких этапа, однако именно он был победителем единственной индивидуальной гонки этого сезона. В Нове-Место норвежец решил проверить свою соревновательную форму.

Йохан-Олав Ботн Фото: Matthias Schrader/AP/ТАСС

Уже на первой стрельбе лёжа Ботн допустил промах последним выстрелом. Страх перед стрельбой прослеживался и на следующих рубежах. Так что к первой осечке лидер зачёта индивидуальных гонок добавил ещё две. Норвежца не спас даже второй ход по дистанции. Как итог – только 12-е место в гонке.

Не лучшую свою стрельбу продемонстрировал и нынешний лидер общего зачёта Кубка мира Томмазо Джакомель. Четыре промаха при лучшем ходе не позволили итальянцу бороться за призовую тройку.

Но самый серьёзный провал пережил Себастиан Самуэльссон. Ещё на предыдущем этапе швед выиграл спринт, а в индивидуальной гонке в Нове-Место допустил восемь промахов и занял только 73-е место!

Рывок Хофера и победа Перро

После долгой безмедальной серии сенсационную победу мог одержать итальянский ветеран Лукас Хофер. Перед домашней Олимпиадой 36-летний биатлонист чисто прошёл все рубежи и даже какое-то время лидировал в гонке. Однако с первого места его сначала сместил 30-летний Эмильен Жаклен, который ещё на прошлом этапе выходил на дистанции с температурой под 39.

А затем оба опустились на позицию ниже, отдав победу соотечественнику Жаклена Эрику Перро. С четвёртым ходом на дистанции 24-летний вице-лидер общего зачёта превзошёл Эмильена аж на 41 секунду и вальяжно финишировал, осознавая своё превосходство.

Благодаря этой победе Перро забрал красную майку лидерства в зачёте индивидуальных гонок, на два балла опередив Йохан-Олава Ботна, и ещё ближе подобрался к лидеру общего зачёта Томмазо Джакомелю. Таким темпом Эрик может реализовать план-максимум на сезон – впервые взять золото Олимпиады и «Большой хрустальный глобус».