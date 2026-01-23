Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Короткая индивидуальная гонка
20:15 Мск
Главная Биатлон Статьи

Маргарита Болдырева одержала победу в спринте на Кубке Содружества – 2025/2026 в Раубичах: кто она такая, биография, результаты

Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!
Батраз Томаев
Маргарита Болдырева
21-летняя Маргарита Болдырева выиграла спринт и сделала серьёзную заявку на попадание в будущую олимпийскую сборную.

В Раубичах начался четвёртый этап Кубка Содружества – 2025/2026, который открылся женским спринтом. В этом сезоне в гонке на 7,5 км ещё ни разу не побеждала одна и та же спортсменка.

Не случилось повторения и на этот раз.

Сенсация этапа

Сильнейшей оказалась Маргарита Болдырева из резервной сборной России.

Подопечная Максима Кугаевского ошиблась один раз во время стрельбы из положения стоя. Однако даже с этой осечкой она оказалась на голову выше всех основных соперниц. После первой стрельбы она шла третьей, но затем вырвалась вперёд и прибавила.

Её конкурентки тоже промахивались, однако и сил на оставшиеся метры дистанции им не хватало. Серебро разделили две Анастасии, проигравшие победительнице по 21,2 секунды. Томшина ошиблась один раз, а Халили – дважды, но каждой из них досталась по медали.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Женщины. Спринт 7.5 км
23 января 2026, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Маргарита Болдырева
Россия
23:58.0
2
Анастасия Халили
Россия
+21.2
3
Анастасия Томшина
Россия
+21.2

Быстрее Болдыревой на лыжне была Кристина Резцова. Однако лидер общего зачёта Кубка Содружества не закрыла 3 из 10 мишеней, проиграла в итоге 25,4 секунды и не попала в тройку.

Ещё одна звезда сезона Виктория Метеля сегодня была совсем не в форме. Россиянка стала лишь 17-й. На её счету один неточный выстрел и проигрыш в полторы минуты! Не впечатлила на родной трассе и белорусская биатлонистка Динара Смольская, которая совсем недавно вернулась из Европы с высотного сбора. Она заняла только 13-е место (два промаха, +59,8 секунды).

Болдырева зажжёт в 2030-м?

Но вернёмся к главной сенсации дня.

21-летняя Маргарита Болдырева – из Тюменской области, из города Заводоуковск. Её хобби – футбол, а дело жизни – биатлон.

В ряды российской сборной она попала только минувшим летом. До этого мешало здоровье.

Маргарита Болдырева на верхней ступени пьедестала

Маргарита Болдырева на верхней ступени пьедестала

Фото: РИА Новости

Тренеры рассматривают спортсменку как будущего члена главной сборной России. Артём Истомин считает, что у Болдыревой неплохие шансы попасть на Олимпиаду-2030 во Франции. База для хорошего выступления на международном уровне закладывается сейчас.

«Функционально достаточно сильная спортсменка, что показал прошлый сезон. Но у неё часто возникали проблемы со здоровьем, которые не давали ей в полной мере реализоваться. Мы хотели видеть её в команде ещё в прошлом году, однако по определённым причинам, также из-за проблем со здоровьем, не получилось. Весной мы с ней связались — у неё есть все необходимые допуски, и она была готова тренироваться в команде. Мы её пригласили», – приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Победа в спринте в Раубичах – лучший результат в карьере Маргариты. Летом на этапе Кубка Содружества в Сочи на лыжероллерах она дважды была четвёртой, на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске стала 10-й в гонке преследования, а на ЧР-2026 в Ижевске заняла восьмое место в индивидуалке.

Главное, что Маргарита Болдырева сейчас обретает уверенность. И следующий старт – пасьют – в этом ей только поможет. За надеждой российского биатлона можно будет понаблюдать уже завтра, 24 января.

Календарь Кубка Содружества по биатлону – 2025/2026
