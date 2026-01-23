«Сразу пошёл на все деньги». 21-летний биатлонист обыграл всех лидеров сборной России

Звезда зажглась! 21-летний российский биатлонист Савелий Коновалов вновь показал свою мощь, на сей раз – на Кубке Содружества. Вчерашний резервист уверенно разобрался с лидерами сборных России и Беларуси, сотворив настоящую красоту на последнем круге спринтерской гонки.

Как обычно, в числе главных претендентов на медали спринта Кубка Содружества были лидеры сборной России: Карим Халили, Эдуард Латыпов и Кирилл Бажин. Особых результатов ждали и от белорусов Антона Смольского и Дмитрия Лазовского, вернувшихся со сборов в Европе.

В целом именно эти биатлонисты боролись за награды, правда, не все. Латыпов, Бажин и Лазовский из-за промахов остались без шансов на подиум. А вот между Смольским и Халили развернулась очень серьёзная дуэль. Оба отработали «на ноль» и показали неплохой ход.

Карим Халили Фото: РИА Новости

После второго рубежа Антон шёл лидером, а Карим уступал ему 11,3 секунды. Но за последний круг белорус растерял всё своё преимущество. Видимо, возвращение на равнину после гор даётся Смольскому непросто. На финише Антон проиграл Кариму 4,6 секунды, завершив гонку на второй позиции!

На тот момент виртуальный подиум выглядел так: Халили, Смольский, Корнев. Казалось, так и останется к концу гонки, ведь лидеры уже финишировали. Но сенсацию сотворил Савелий Коновалов, стартовавший в последней группе.

Молодой спортсмен шёл близко к лидером, но до заключительного рубежа вроде бы не представлял особой угрозы. Однако после нуля на стойке Савелий лихо ворвался в число претендентов на медали. На заключительный круг он уходил со вторым временем, уступая 2,7 секунды Смольскому.

А на последних километрах Коновалов был великолепен! Он и Смольского опередил, и Халили к себе не подпустил. Темп Савелий сбавил лишь на заключительной части дистанции. И в итоге одержал красивую и уверенную победу, опередив Халили на 6 секунд, а Смольского – более чем на 10!

«Не знаю, может, Раубичи – счастливое место для меня, – радовался Савелий в эфире «Матч ТВ». – План на гонку был простой: сделать два нуля и потерпеть. Меня вели только на последнем круге. Думал, что подержу темп лидеров, так как по ходу этого сезона я проигрывал всегда на последних кругах. Сегодня этого не произошло. Когда после второго рубежа узнал, что иду вторым, сразу пошёл на все деньги в первый подъём. Подумал, что дальше будь как будет».

В прошлом году именно в Раубичах Коновалов выиграл свою первую медаль на взрослом уровне. Теперь же он доказал, что его успехи не разовый прорыв. Савелия можно рассматривать как будущее российского биатлона.