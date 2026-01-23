Скидки
Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/2026: в индивидуальной гонке победила Жюстин Бреза-Буше, Жанмонно и Пройс в призах

Экс-россиянка удивила точной стрельбой на Кубке мира. Но гонку всё же выиграла француженка
Юлия Сидорова
Жюстин Бреза-Буше
Анастасия Толмачёва стала одной из двух биатлонисток, прошедших все рубежи «на ноль». Но Жюстин Бреза-Буше была намного быстрее.

23 января женщины вышли на старт индивидуальной гонки на этапе в Нове-Место. Как и днём ранее у мужчин, им предстояло пройти сокращённую дистанцию – 12,5 км и всего 45 секунд вместо одной минуты за промах на рубеже.

На стрельбе дрогнули почти все. Это и помогло француженкам вновь разыграть победу между собой. Но и экс-россиянка смогла отличиться.

В мужском биатлоне всё решает стрельба:
Ужасная стрельба

Днём ранее в тройку призёров у мужчин вошли биатлонисты, показавшие безукоризненную точность на рубежах. Но женщины этим путём пройти не смогли. Только двум из 93 спортсменок удалось отстреляться «на ноль». В их числе Тамара Штайнер из Австрии, попавшая в итоге в цветочную церемонию, и экс-россиянка, ныне выступающая за Румынию, Анастасия Толмачёва. Для обеих эти гонки оказались лучшими в карьере, хотя Толмачёва и стала только 29-й.

Не смогла похвастаться точностью и обладательница красной майки в зачёте индивидуальных гонок Доротея Вирер. В Нове-Место у хозяйки будущих Игр не задалось с самого начала. Ещё на первом рубеже спортсменка допустила сразу два промаха, на втором добавила ещё два. Итого – пять ошибок, которые отбросили итальянку за пределы двадцатки сильнейших.

Тенденции меняются с каждым днём:
Француженки непобедимы

В отсутствие шведских сестёр Эберг, которые феерили на Кубке мира на немецких этапах, за победу в гонке до последнего боролись две француженки — лидер общего зачёта Лу Жанмонно и одна из самых быстрых биатлонисток мира Жюстин Бреза-Буше.

Жанмонно уверенно шла лидером гонки вплоть до четвёртой стрельбы, но дрогнула на финальной стойке. Один промах нивелировал её преимущество над соотечественницей, ранее также допустившей единственную осечку. К тому же более поздний стартовый номер позволил быстроногой Бреза-Буше идти по времени соперницы. Жюстин удалось дожать Жанмонно на финише и впервые в сезоне подняться на высшую ступень пьедестала.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
23 января 2026, пятница. 20:15 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
35:50.3
2
Лу Жанмонно
Франция
+1.4
3
Франциска Пройс
Германия
+1:02.2

Долгое время тройку призёров замыкала шведка Анна Магнуссон, но уже под завершение гонки её смогла опередить немка Франциска Пройс. Обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2024/2025 впервые в сезоне поднялась выше пятого места в личных дисциплинах и даже завоевала медаль, вновь оказавшись рядом с Лу Жанмонно.

Судя по качеству стрельбы лидеров женского мирового биатлона, на Олимпийских играх болельщиков ждёт масса сенсаций. Одно известно точно – француженки постараются забрать медали в каждой дисциплине.

