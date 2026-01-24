Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок Содружества по биатлону — 2025/2026: Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Сола и Халили — в призах

Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!
Юлия Сидорова
Наталия Шевченко
Комментарии
Шевченко вплотную подобралась к лидеру Кубка Содружества. А Смольская и Сола пока с трудом сопротивляются россиянкам.

В первой женской гонке на этапе Кубка Содружества – 2025/2026 в Раубичах (Беларусь) сенсационную победу одержала 21-летняя Маргарита Болдырева, на 21 секунду опередившая в спринте значительно более опытных Анастасию Халили и Анастасию Томшину. Но в гонке преследования юной спортсменке не хватило опыта, а победу с флагом России одержала Наталия Шевченко.

Неожиданная победа Болдыревой:
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!

Неудача Болдыревой

Вплоть до второго рубежа Болдырева на равных боролась со своими преследовательницами. Нога в ногу с Анастасией Халили и Наталией Шевченко тюменка подошла ко второму рубежу, где случился первый промах, отбросивший спортсменку за пределы тройки сильнейших. На следующих рубежах Маргарита допустила ещё шесть промахов и финишировала только с 12-м результатом.

А в топ-3 после второй лёжки её сменила Анна Сола. На старте гонки белоруска отставала от Болдыревой более чем на 50 секунд, но уже к середине дистанции отыграла целую минуту и восемь позиций. Однако дальше был камень преткновения для Солы – стрельба стоя, где точность спортсменки в этом сезоне составляет всего 66%. К тому же на рубеже гулял сильнейший ветер.

Анна Сола

Анна Сола

Фото: РИА Новости

Белоруски навязали борьбу

Впрочем, белоруска справилась с третьей стрельбой не хуже более точных в этом компоненте россиянок. Два промаха допустила Халили, по промаху – Шевченко и Сола. Из ближайших преследовательниц пройти рубеж чисто удалось только Динаре Смольской, что позволило ещё одной белоруске приблизиться к тройке сильнейших в гонке преследования.

Вплоть до финальной стрельбы Смольская и Сола не выпускали из виду Анастасию Халили. Но ветер на рубеже внёс в погоню коррективы. На штрафные круги кто с двумя, а кто и с тремя промахами ушла вся пятёрка лидеров, включавшая и Кристину Резцову, почти догнавшую квартет.

Халили вернулась:
Не надо больше слёз, Настя! Халили спасла непростой сезон медалью на Кубке России
Не надо больше слёз, Настя! Халили спасла непростой сезон медалью на Кубке России

Мощная борьба за бронзу

Первыми штрафные круги преодолели Наталия Шевченко и Анна Сола, показавшая лучший подъём по турнирной таблице, – белоруска отыграла девять позиций, однако большего ей добиться не удалось. Шевченко сейчас в отличной форме, она оторвалась от соперницы и даже смогла взять на финишной прямой российский флаг.

Но настоящая борьба развернулась за бронзовую медаль. Поначалу на неё претендовали сразу четыре биатлонистки – Анастасия Халили, Динара Смольская, Кристина Резцова и чисто отстрелявшая финальную стойку Виктория Сливко. Однако к финишной прямой в сражении остались две подмосковные спортсменки. И сильнейшей стала Халили.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
24 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
38:40.9
2
Анна Сола
Беларусь
+15.3
3
Анастасия Халили
Россия
+19.9

Резцова, оставшись за пределами призовой тройки, чуть не потеряла жёлтую майку лидерства в Кубке Содружества. В Раубичах личных гонок больше не будет, следующее сражение развернётся в Сочи: перед ним Кристину и Наталию в общем зачёте Кубка Содружества разделяет всего одно очко.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android