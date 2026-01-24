Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!

Шевченко вплотную подобралась к лидеру Кубка Содружества. А Смольская и Сола пока с трудом сопротивляются россиянкам.

В первой женской гонке на этапе Кубка Содружества – 2025/2026 в Раубичах (Беларусь) сенсационную победу одержала 21-летняя Маргарита Болдырева, на 21 секунду опередившая в спринте значительно более опытных Анастасию Халили и Анастасию Томшину. Но в гонке преследования юной спортсменке не хватило опыта, а победу с флагом России одержала Наталия Шевченко.

Неудача Болдыревой

Вплоть до второго рубежа Болдырева на равных боролась со своими преследовательницами. Нога в ногу с Анастасией Халили и Наталией Шевченко тюменка подошла ко второму рубежу, где случился первый промах, отбросивший спортсменку за пределы тройки сильнейших. На следующих рубежах Маргарита допустила ещё шесть промахов и финишировала только с 12-м результатом.

А в топ-3 после второй лёжки её сменила Анна Сола. На старте гонки белоруска отставала от Болдыревой более чем на 50 секунд, но уже к середине дистанции отыграла целую минуту и восемь позиций. Однако дальше был камень преткновения для Солы – стрельба стоя, где точность спортсменки в этом сезоне составляет всего 66%. К тому же на рубеже гулял сильнейший ветер.

Анна Сола Фото: РИА Новости

Белоруски навязали борьбу

Впрочем, белоруска справилась с третьей стрельбой не хуже более точных в этом компоненте россиянок. Два промаха допустила Халили, по промаху – Шевченко и Сола. Из ближайших преследовательниц пройти рубеж чисто удалось только Динаре Смольской, что позволило ещё одной белоруске приблизиться к тройке сильнейших в гонке преследования.

Вплоть до финальной стрельбы Смольская и Сола не выпускали из виду Анастасию Халили. Но ветер на рубеже внёс в погоню коррективы. На штрафные круги кто с двумя, а кто и с тремя промахами ушла вся пятёрка лидеров, включавшая и Кристину Резцову, почти догнавшую квартет.

Мощная борьба за бронзу

Первыми штрафные круги преодолели Наталия Шевченко и Анна Сола, показавшая лучший подъём по турнирной таблице, – белоруска отыграла девять позиций, однако большего ей добиться не удалось. Шевченко сейчас в отличной форме, она оторвалась от соперницы и даже смогла взять на финишной прямой российский флаг.

Но настоящая борьба развернулась за бронзовую медаль. Поначалу на неё претендовали сразу четыре биатлонистки – Анастасия Халили, Динара Смольская, Кристина Резцова и чисто отстрелявшая финальную стойку Виктория Сливко. Однако к финишной прямой в сражении остались две подмосковные спортсменки. И сильнейшей стала Халили.

Резцова, оставшись за пределами призовой тройки, чуть не потеряла жёлтую майку лидерства в Кубке Содружества. В Раубичах личных гонок больше не будет, следующее сражение развернётся в Сочи: перед ним Кристину и Наталию в общем зачёте Кубка Содружества разделяет всего одно очко.