Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону, сингл-микст в Нове-Место: Германия победила, но была дисквалифицирована, золото — у Финляндии

Шок в эстафете на Кубке мира по биатлону. Германия выиграла, но была дисквалифицирована
Михаил Чесалин
Марлен Фихтнер
Комментарии
Золото в сингл-миксте в Нове-Место досталось паре из Финляндии.

Одиночная смешанная эстафета на этапе Кубка мира по биатлону – 2025/2026 в Нове-Место проходила без участия многих лидеров мирового биатлона. В сингл-миксте тренеры нередко дают звёздам возможность отдохнуть, а тут наложилась и подготовка к Олимпиаде – многие спортсмены просто пропускают чешский этап, а их места занимают молодёжь и резервисты.

Германия, Норвегия, Швеция, Италия – все выпустили экспериментальные пары. Из фаворитов можно было выделить разве что Францию, честь которой защищали Жанна Ришар и Эмильен Клод. Не стоило сбрасывать со счетов и дуэт из Финляндии, тем более что Суви Минккинен и Теро Сеппяля уже выигрывали одиночную смешанную эстафету в сезоне-2024/2025.

Суви этой зимой стала звездой:
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия

Зачастую сингл-микст напоминает биатлонную чехарду, где ситуация меняется на каждом огневом рубеже. Но в Нове-Место борьба за медали проходила в размеренном темпе. Уже к середине гонки определились шесть команд, претендующих на медали, – все остальные сильно отстали.

Тройку сильнейших составляли Финляндия, Украина и Франция. Совсем рядом держалась Германия. Чуть поодаль – Швейцария и Норвегия.

Финская биатлонистка Суви Минккинен уже давно освоилась среди претендентов на самые высокие места и свой второй этап провела отлично. Да, допустила по одной ошибке на каждом из огневых рубежей, но за счёт скорости стрельбы и хода сумела оторваться от соперниц. Теро Сеппяля ушёл на последний этап в 11 секундах перед норвежцем Невландом, немцем Пфундом и французом Клодом. И многое, конечно, зависело от стрельбы Теро.

Теро Сеппяля

Теро Сеппяля

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Сеппяля, несмотря на давление, в целом справлялся. Однако допустил два лишних промаха – последним выстрелом на лёжке и последним выстрелом на стойке. И если первая ошибка никак на его позициях не сказалась, то после второй к нему подобрался молодой Леонард Пфунд. Немец, который и на Кубке IBU не всегда бывает в лидерах, за свой шанс на Кубке мира уцепился не на шутку. На последнем круге Пфунд не просто настиг лидера, но и обогнал его так стремительно, что Теро как-то сразу остался далеко позади.

Довольный Пфунд пересёк финишную линию первым. Сеппяля стал вторым, а в битве за третье место француз Эмильен Клод легко превзошёл Мартина Невланда. Однако финны и норвежцы печалились недолго. Через несколько минут после окончания гонки судьи приняли шокирующее решение: сборная Германии была дисквалифицирована. Золото всё-таки досталось паре из Финляндии, серебро отошло Франции, а Норвегия получила бронзу.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Финляндия
2
Франция
3
Норвегия

После гонки рейс-директор IBU Борут Нунар объяснил причину наказания немцев. Дело в том, что немка Марлен Фихтнер после одного из огневых рубежей сорвалась с коврика, ещё не закинув за спину винтовку. А подобные нарушения правил безопасности на стрельбище караются строго.

Бедный Пфунд остался без сенсационного золота, хотя тренеры сборной Германии наверняка обратили на него внимание. Ну а биатлонисты получили важный урок: правила на стрельбище надо соблюдать неукоснительно!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android