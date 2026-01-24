Шок в эстафете на Кубке мира по биатлону. Германия выиграла, но была дисквалифицирована

Одиночная смешанная эстафета на этапе Кубка мира по биатлону – 2025/2026 в Нове-Место проходила без участия многих лидеров мирового биатлона. В сингл-миксте тренеры нередко дают звёздам возможность отдохнуть, а тут наложилась и подготовка к Олимпиаде – многие спортсмены просто пропускают чешский этап, а их места занимают молодёжь и резервисты.

Германия, Норвегия, Швеция, Италия – все выпустили экспериментальные пары. Из фаворитов можно было выделить разве что Францию, честь которой защищали Жанна Ришар и Эмильен Клод. Не стоило сбрасывать со счетов и дуэт из Финляндии, тем более что Суви Минккинен и Теро Сеппяля уже выигрывали одиночную смешанную эстафету в сезоне-2024/2025.

Зачастую сингл-микст напоминает биатлонную чехарду, где ситуация меняется на каждом огневом рубеже. Но в Нове-Место борьба за медали проходила в размеренном темпе. Уже к середине гонки определились шесть команд, претендующих на медали, – все остальные сильно отстали.

Тройку сильнейших составляли Финляндия, Украина и Франция. Совсем рядом держалась Германия. Чуть поодаль – Швейцария и Норвегия.

Финская биатлонистка Суви Минккинен уже давно освоилась среди претендентов на самые высокие места и свой второй этап провела отлично. Да, допустила по одной ошибке на каждом из огневых рубежей, но за счёт скорости стрельбы и хода сумела оторваться от соперниц. Теро Сеппяля ушёл на последний этап в 11 секундах перед норвежцем Невландом, немцем Пфундом и французом Клодом. И многое, конечно, зависело от стрельбы Теро.

Теро Сеппяля Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Сеппяля, несмотря на давление, в целом справлялся. Однако допустил два лишних промаха – последним выстрелом на лёжке и последним выстрелом на стойке. И если первая ошибка никак на его позициях не сказалась, то после второй к нему подобрался молодой Леонард Пфунд. Немец, который и на Кубке IBU не всегда бывает в лидерах, за свой шанс на Кубке мира уцепился не на шутку. На последнем круге Пфунд не просто настиг лидера, но и обогнал его так стремительно, что Теро как-то сразу остался далеко позади.

Довольный Пфунд пересёк финишную линию первым. Сеппяля стал вторым, а в битве за третье место француз Эмильен Клод легко превзошёл Мартина Невланда. Однако финны и норвежцы печалились недолго. Через несколько минут после окончания гонки судьи приняли шокирующее решение: сборная Германии была дисквалифицирована. Золото всё-таки досталось паре из Финляндии, серебро отошло Франции, а Норвегия получила бронзу.

После гонки рейс-директор IBU Борут Нунар объяснил причину наказания немцев. Дело в том, что немка Марлен Фихтнер после одного из огневых рубежей сорвалась с коврика, ещё не закинув за спину винтовку. А подобные нарушения правил безопасности на стрельбище караются строго.

Бедный Пфунд остался без сенсационного золота, хотя тренеры сборной Германии наверняка обратили на него внимание. Ну а биатлонисты получили важный урок: правила на стрельбище надо соблюдать неукоснительно!