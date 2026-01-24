Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества

В Раубичах состоялась последняя личная гонка четвёртого этапа Кубка Содружества – 2025/2026: мужчины пробежали пасьют. Одним из главных претендентов на победу был хозяин трассы Антон Смольский, который до этого не отдал соперникам ни одного золота в данной дисциплине.
Победил он и на этот раз.
Сразу в лидеры
Призёр Олимпиады начал гонку преследования третьим, но уже после первой стрельбы вышел вперёд. На второй рубеж белорус приехал в компании Карима Халили, Евгения Сидорова, Эдуарда Латыпова и Романа Ерёмина.
Ерёмин и Латыпов выключили себя из борьбы за золото после ошибок: Роман допустил два промаха, а Эдуард – целых три! Пятёрка лидеров сократилась до трио. Однако на третьем огневом рубеже и белорус ошибся дважды и был вынужден взять на себя роль догоняющего. Кариму Халили, который продолжал закрывать одну мишень за другой, он проигрывал 25,2 секунды.
Ситуация стала меняться в пользу хозяина трассы уже на подступах к заключительному рубежу: Смольский сократил отставание более чем на 10 секунд, а Халили отдал лидерство Сидорову – самому Кариму было тяжело.
Карим Халили
Фото: РИА Новости
Всё попал и оторвался
На четвёртом рубеже Антон Смольский уже не имел права на ошибку. Он закрыл все мишени и под рёв трибун отправился на последний круг. Но радоваться было ещё рано, ведь в 6,8 секунды от него был Савелий Коновалов, который с самого начала дистанции был отброшен во второй десяток из-за промахов, однако сумел собраться и вернуться в борьбу даже за победу!
Как бы ни старался россиянин, достать белоруса ему не удалось. Антон Смольский уверенно финишировал на первом месте, а Савелий Коновалов довольствовался серебром. Карим Халили удержал третье место.
Четвёртое место досталось Евгению Сидорову, который за всю гонку допустил два промаха. Пятым остался Эдуард Латыпов, а Кирилл Бажин оказался шестым.
Завтра, 25 января, в Раубичах пройдёт смешанная эстафета, в которой от Антона Смольского и его соотечественников белорусские трибуны будут ждать продолжения праздника. Порадует ли Антон местных зрителей ещё раз?