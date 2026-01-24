Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Белорус Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, россиянин Коновалов — с серебром

Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества
Батраз Томаев
Антон Смольский
Комментарии
Лидер сборной Беларуси раскрывается после сборов в Европе. Россияне чувствуют себя на трассе не так комфортно.

В Раубичах состоялась последняя личная гонка четвёртого этапа Кубка Содружества – 2025/2026: мужчины пробежали пасьют. Одним из главных претендентов на победу был хозяин трассы Антон Смольский, который до этого не отдал соперникам ни одного золота в данной дисциплине.
Победил он и на этот раз.

Смольский выигрывает не только пасьюты:
Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?
Белорусы опять победили на Кубке России! Кто-нибудь их остановит?

Сразу в лидеры

Призёр Олимпиады начал гонку преследования третьим, но уже после первой стрельбы вышел вперёд. На второй рубеж белорус приехал в компании Карима Халили, Евгения Сидорова, Эдуарда Латыпова и Романа Ерёмина.

Ерёмин и Латыпов выключили себя из борьбы за золото после ошибок: Роман допустил два промаха, а Эдуард – целых три! Пятёрка лидеров сократилась до трио. Однако на третьем огневом рубеже и белорус ошибся дважды и был вынужден взять на себя роль догоняющего. Кариму Халили, который продолжал закрывать одну мишень за другой, он проигрывал 25,2 секунды.

Ситуация стала меняться в пользу хозяина трассы уже на подступах к заключительному рубежу: Смольский сократил отставание более чем на 10 секунд, а Халили отдал лидерство Сидорову – самому Кариму было тяжело.

Карим Халили

Карим Халили

Фото: РИА Новости

Всё попал и оторвался

На четвёртом рубеже Антон Смольский уже не имел права на ошибку. Он закрыл все мишени и под рёв трибун отправился на последний круг. Но радоваться было ещё рано, ведь в 6,8 секунды от него был Савелий Коновалов, который с самого начала дистанции был отброшен во второй десяток из-за промахов, однако сумел собраться и вернуться в борьбу даже за победу!

Как бы ни старался россиянин, достать белоруса ему не удалось. Антон Смольский уверенно финишировал на первом месте, а Савелий Коновалов довольствовался серебром. Карим Халили удержал третье место.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
37:21.2
2
Савелий Коновалов
Россия
+8.2
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+24.9

Четвёртое место досталось Евгению Сидорову, который за всю гонку допустил два промаха. Пятым остался Эдуард Латыпов, а Кирилл Бажин оказался шестым.

Завтра, 25 января, в Раубичах пройдёт смешанная эстафета, в которой от Антона Смольского и его соотечественников белорусские трибуны будут ждать продолжения праздника. Порадует ли Антон местных зрителей ещё раз?

А в женской гонке победила россиянка:
Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!
Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android