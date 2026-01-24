Скидки
Сборная Италии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Нове-Место

Золото домашней Олимпиады всё ближе? За 15 дней до Игр итальянцы зажгли на Кубке мира
Батраз Томаев
Томмазо Джакомель
Томмазо Джакомель ведёт команду на вершину Олимпа. И этот путь становится всё короче!

За две недели до Олимпиады-2026 на этапе Кубка мира в Нове-Место прошла генеральная репетиция смешанной эстафеты. Последняя проверка сил перед турниром жизни получилась эмоциональной.

Итальянцы радовались. Норвежцы хватались за головы. Как так вышло?

Немцев в сингл-миксте вообще дисквалифицировали:
Шок в эстафете на Кубке мира по биатлону. Германия выиграла, но была дисквалифицирована
Шок в эстафете на Кубке мира по биатлону. Германия выиграла, но была дисквалифицирована

Сначала Италия догоняла Францию

Повод для хорошего настроения у Италии весомый – она победила в миксте за две недели до старта домашней Олимпиады.

«Скуадра адзурра» выставила на микст в Нове-Место убийственный состав, который с вероятностью 99,9% появится и на Олимпиаде.

Забойщицей выступила Доротея Вирер. Ветеран биатлона за свой отрезок дистанции использовала пять дополнительных патронов. Могла ли стрелять лучше? Да, конечно! Но здесь и сейчас Доро пробежала лишь на тройку и закончила этап пятой, пока в гонке лидировала Франция.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Лизе Виттоцци, которая перенимала эстафету, нужно было сокращать полуминутное отставание. И она своё дело выполнила: Италия поднялась на второе место и уступала после третьего огневого уже 14 секунд. Вот только на следующем рубеже Лиза знатно потрепала нервы болельщикам, едва не заехав на штрафной круг. И всё же ей удалось удержаться второй, однако проигрыш итальянцев вновь составил порядка 30 секунд.

А потом Италия вышла вперёд

Лукасу Хоферу тренеры доверили третий этап, и он не подкачал: Италия приблизилась к Франции в лице Оскара Ломбардо. Последний просто не мог бежать быстрее и подпустил конкурентов к себе.

Лукас Хофер

Лукас Хофер

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Финишёр сборной Италии – Томмазо Джакомель – ушёл в гонку с отставанием в 14-15 секунд. Впереди него был Кентен Фийон Майе, но только до предпоследней стрельбы. Во время той лёжки итальянец отстрелялся из шести, а француз – из семи, и Томмазо, не спрашивая разрешения, вырвался вперёд.

Перед заключительным огневым рубежом Джакомель предпринял успешную попытку побега, а отменной стрельбой из положения стоя окончательно утвердил Италию в статусе победителя смешанной эстафеты в Нове-Место.

Джакомель — главная звезда домашней Олимпиады?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?

Фийон Майе, конечно, мог навязать борьбу, однако вновь использовал дополнительный патрон. Франция осталась второй, проиграв 24,7 секунды. Третье место у хозяев – Чехия уступила 57,2.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Чехия

Норвежка в беде. Спасите Ингрид!

Большие проблемы у Норвегии, которая стала шестой. Всему виной крайне нестабильное ментальное состояние Ингрид Тандреволд. Тренеры поставили её на второй этап эстафеты, но Ингрид вновь оказалась не готова к работе на стрельбе стоя в командной гонке. Норвежка заехала на два штрафных круга. Поднимать команду со дна пришлось Йохан-Олаву Ботну и Исаку Фрею.

Ингрид Тандреволд

Ингрид Тандреволд

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

После такой неудачи в голове только один вопрос: неужели никто не может помочь Ингрид? За несколько дней до зимних Игр её ситуация выглядит особенно печально. В эстафетах она всё время заходит на штрафные круги.

Скорее всего, Тандреволд не появится в смешанной эстафете на ОИ, однако будет ли она морально готова к личным гонкам?

Теперь у топ-спортсменов остался ещё один вид программы в Нове-Место – масс-старт. Как проведёт последний старт перед Олимпиадой элита биатлона? Узнаем завтра, 25 января.

Календарь Кубка мира по биатлону – 2025/2026
