Томмазо Джакомель ведёт команду на вершину Олимпа. И этот путь становится всё короче!

Золото домашней Олимпиады всё ближе? За 15 дней до Игр итальянцы зажгли на Кубке мира

За две недели до Олимпиады-2026 на этапе Кубка мира в Нове-Место прошла генеральная репетиция смешанной эстафеты. Последняя проверка сил перед турниром жизни получилась эмоциональной.

Итальянцы радовались. Норвежцы хватались за головы. Как так вышло?

Сначала Италия догоняла Францию

Повод для хорошего настроения у Италии весомый – она победила в миксте за две недели до старта домашней Олимпиады.

«Скуадра адзурра» выставила на микст в Нове-Место убийственный состав, который с вероятностью 99,9% появится и на Олимпиаде.

Забойщицей выступила Доротея Вирер. Ветеран биатлона за свой отрезок дистанции использовала пять дополнительных патронов. Могла ли стрелять лучше? Да, конечно! Но здесь и сейчас Доро пробежала лишь на тройку и закончила этап пятой, пока в гонке лидировала Франция.

Доротея Вирер Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Лизе Виттоцци, которая перенимала эстафету, нужно было сокращать полуминутное отставание. И она своё дело выполнила: Италия поднялась на второе место и уступала после третьего огневого уже 14 секунд. Вот только на следующем рубеже Лиза знатно потрепала нервы болельщикам, едва не заехав на штрафной круг. И всё же ей удалось удержаться второй, однако проигрыш итальянцев вновь составил порядка 30 секунд.

А потом Италия вышла вперёд

Лукасу Хоферу тренеры доверили третий этап, и он не подкачал: Италия приблизилась к Франции в лице Оскара Ломбардо. Последний просто не мог бежать быстрее и подпустил конкурентов к себе.

Лукас Хофер Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Финишёр сборной Италии – Томмазо Джакомель – ушёл в гонку с отставанием в 14-15 секунд. Впереди него был Кентен Фийон Майе, но только до предпоследней стрельбы. Во время той лёжки итальянец отстрелялся из шести, а француз – из семи, и Томмазо, не спрашивая разрешения, вырвался вперёд.

Перед заключительным огневым рубежом Джакомель предпринял успешную попытку побега, а отменной стрельбой из положения стоя окончательно утвердил Италию в статусе победителя смешанной эстафеты в Нове-Место.

Фийон Майе, конечно, мог навязать борьбу, однако вновь использовал дополнительный патрон. Франция осталась второй, проиграв 24,7 секунды. Третье место у хозяев – Чехия уступила 57,2.

Норвежка в беде. Спасите Ингрид!

Большие проблемы у Норвегии, которая стала шестой. Всему виной крайне нестабильное ментальное состояние Ингрид Тандреволд. Тренеры поставили её на второй этап эстафеты, но Ингрид вновь оказалась не готова к работе на стрельбе стоя в командной гонке. Норвежка заехала на два штрафных круга. Поднимать команду со дна пришлось Йохан-Олаву Ботну и Исаку Фрею.

Ингрид Тандреволд Фото: Kevin Voigt/GettyImages

После такой неудачи в голове только один вопрос: неужели никто не может помочь Ингрид? За несколько дней до зимних Игр её ситуация выглядит особенно печально. В эстафетах она всё время заходит на штрафные круги.

Скорее всего, Тандреволд не появится в смешанной эстафете на ОИ, однако будет ли она морально готова к личным гонкам?

Теперь у топ-спортсменов остался ещё один вид программы в Нове-Место – масс-старт. Как проведёт последний старт перед Олимпиадой элита биатлона? Узнаем завтра, 25 января.