IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Биатлон Статьи

Кубок Содружества — 2025/2026: Беларусь выиграла смешанную эстафету, первая команда России отстала на 36 секунд

Вот это точность! Шесть российских сборных не смогли справиться с белорусами в эстафете
Татьяна Постникова
Беларусь выиграла смешанную эстафету
Хозяева трассы на этапе Кубка Содружества в Раубичах стреляли почти безупречно.

Сборная Беларуси уверенно выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Белорусы дома смогли одолеть сразу шесть российских команд. Навязать борьбу хозяевам смогла только сборная России – 1, куда входили лучшие биатлонисты страны на текущий момент.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
25 января 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено

Ещё перед стартом гонки было понятно, что основная борьба за медали развернётся между первыми сборными России и Беларуси. В нашей команде бежали Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин, а в белорусской – Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский.

В целом так и получилось. На протяжении всей гонки за золото друг с другом сражались именно эти четвёрки. На первом этапе россияне уверенно вышли вперёд: благодаря всего одному дополнительному патрону и сумасшедшей скорости Халили выигрывала у Смольской 20,9 секунды.

Правда, на втором этапе всё перевернулось. Шевченко позволила быстроногой Соле догнать себя, а потом ещё и неточно отработала на рубеже. Зато белоруска была великолепна: она выдала невероятную скорость хода, а также отстреляла почти без ошибок, несмотря на низкую процентовку. В итоге к передаче эстафеты у Анны было преимущество в 19,8 секунды над Наталией.

Белорусы уверенно выступают в Раубичах:
И это стало началом конца. На третьем этапе Савелий Коновалов, в отличие от Степана Данилова, допустил промах и не смог приблизиться к сопернику, несмотря на неплохой ход. У Кирилла Бажина на последнем этапе тоже не получилось спасти ситуацию. Пока Смольский безошибочно проходил рубежи, россиянин ошибался, вновь увеличивая своё отставание.

Всего с двумя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах Беларусь уверенно выиграла гонку, финишировав с флагом. Отрыв от сборной России – 1 составил 36,3 секунды. Вероятно, преимущество было бы больше, если бы Смольский последний круг шёл не в прогулочном темпе.

Что касается остальных команд, то уже после второго этапа они проигрывали лидерам больше минуты. Тройку призёров в итоге замкнула сборная России – 2 (Анастасия Томшина, Виктория Сливко, Евгений Сидоров и Эдуард Латыпов), которая уступила победившим белорусам почти 1,5 минуты.

Два дня назад победа была за Россией:
