Перро выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону — 2025/2026 и стал лидером общего зачёта, опередив Томмазо Джакомеля

Джакомель провалил последнюю гонку перед ОИ-2026. И у мужчин поменялся лидер Кубка мира
Юлия Сидорова
Томмазо Джакомель
Томмазо ужасно стрелял и отдал жёлтую майку лидера Эрику Перро.

25 января биатлонисты провели последний старт перед Олимпийскими играми. В масс-старте в Нове-Место отличились лидеры общего зачёта Томмазо Джакомель и Эрик Перро. Провальная для итальянца и победная для француза гонка определила нового обладателя жёлтой майки лидера Кубка мира.

А справится ли Джакомель с Перро на Играх?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?

Нервное начало для лидера

Единственный до этого масс-старт в текущем сезоне на Кубке мира прошёл во французском Ле Гран-Борнан. На первых двух строчках тогда оказались нынешние лидер и вице-лидер общего зачёта Кубка мира – Томмазо Джакомель и Эрик Перро. Призовую тройку замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен, пропускающий этап в Чехии ради сборов перед Олимпиадой.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На старте гонки, ещё до первого рубежа, Джакомель вышел вперёд пелотона. Это ли сыграло с ним злую шутку или ещё что, но на лёжке итальянец допустил промах четвёртым выстрелом, а после возглавил догоняющую группу. В лидеры же вырвался швед Йеспер Нелин, а сразу за ним оказались Эрик Перро и ещё целая когорта спортсменов, которые чисто провели первую стрельбу.

На вторую лёжку спортсмены подошли тем же составом. Первыми с ней удачно справились Эрик Перро и Себастиан Самуэльссон, который совсем недавно провалил личную гонку в Чехии, финишировав 73-м, а также норвежский резервист Сверре Дален Аспенс. В шести секундах были сразу семь биатлонистов, включая американца Кэмпбелла Райта.

Райт может стать сенсацией и на Олимпиаде:
Великого Йоханнеса Бё на чемпионате мира мог остановить только американец. Кто он такой?
Великого Йоханнеса Бё на чемпионате мира мог остановить только американец. Кто он такой?

Провал Джакомеля

Перед третьей стрельбой вперёд вновь вырвался итальянский ветеран Лукас Хофер. В индивидуальной гонке 36-летний спортсмен чуть победил, но в итоге уступил более молодым Перро и Эмильену Жаклену. Впрочем, промах последним выстрелом выбил итальянца из борьбы за медали, а лидерами в гонку уже традиционно ушли 24-летний Перро и 23-летний Райт.

Хофер уже мог опередить Перро:
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро

Тем временем Джакомель допустил ещё три промаха на стойке. И ещё до завершения гонки практически подарил Перро жёлтую майку лидера. Итальянца не спасли даже чистая стрельба на четвёртом рубеже и 11-е итоговое место.

Новый лидер мирового биатлона

К финальной стойке Перро подошёл вместе с приклеившимся к ним Райтом. Американец начал с промаха, а француз взял долгую паузу перед последним выстрелом, однако был точен и в одиночку ушёл за очередной победой, раздавая публике воздушные поцелуи на финише. На свои первые Олимпийские игры Эрик отправится в статусе лидера мирового биатлона, и это в 24 года!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:59.6
2
Кэмпбелл Райт
США
+9.0
3
Сверре Дален Аспенс
Норвегия
+16.2

Следом за ним, изображая руками волну, финишировал Райт, от которого тоже можно ждать сюрпризов в Италии. Тройку призёров замкнул Аспенс, показавший лучший результат в своей карьере. А вот Джакомелю, разогнавшемуся на немецких этапах, но неожиданно затормозившему в Нове-Место, в ближайшие две недели есть над чем подумать.

