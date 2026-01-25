Джакомель провалил последнюю гонку перед ОИ-2026. И у мужчин поменялся лидер Кубка мира

25 января биатлонисты провели последний старт перед Олимпийскими играми. В масс-старте в Нове-Место отличились лидеры общего зачёта Томмазо Джакомель и Эрик Перро. Провальная для итальянца и победная для француза гонка определила нового обладателя жёлтой майки лидера Кубка мира.

Нервное начало для лидера

Единственный до этого масс-старт в текущем сезоне на Кубке мира прошёл во французском Ле Гран-Борнан. На первых двух строчках тогда оказались нынешние лидер и вице-лидер общего зачёта Кубка мира – Томмазо Джакомель и Эрик Перро. Призовую тройку замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен, пропускающий этап в Чехии ради сборов перед Олимпиадой.

Эрик Перро Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На старте гонки, ещё до первого рубежа, Джакомель вышел вперёд пелотона. Это ли сыграло с ним злую шутку или ещё что, но на лёжке итальянец допустил промах четвёртым выстрелом, а после возглавил догоняющую группу. В лидеры же вырвался швед Йеспер Нелин, а сразу за ним оказались Эрик Перро и ещё целая когорта спортсменов, которые чисто провели первую стрельбу.

На вторую лёжку спортсмены подошли тем же составом. Первыми с ней удачно справились Эрик Перро и Себастиан Самуэльссон, который совсем недавно провалил личную гонку в Чехии, финишировав 73-м, а также норвежский резервист Сверре Дален Аспенс. В шести секундах были сразу семь биатлонистов, включая американца Кэмпбелла Райта.

Провал Джакомеля

Перед третьей стрельбой вперёд вновь вырвался итальянский ветеран Лукас Хофер. В индивидуальной гонке 36-летний спортсмен чуть победил, но в итоге уступил более молодым Перро и Эмильену Жаклену. Впрочем, промах последним выстрелом выбил итальянца из борьбы за медали, а лидерами в гонку уже традиционно ушли 24-летний Перро и 23-летний Райт.

Тем временем Джакомель допустил ещё три промаха на стойке. И ещё до завершения гонки практически подарил Перро жёлтую майку лидера. Итальянца не спасли даже чистая стрельба на четвёртом рубеже и 11-е итоговое место.

Новый лидер мирового биатлона

К финальной стойке Перро подошёл вместе с приклеившимся к ним Райтом. Американец начал с промаха, а француз взял долгую паузу перед последним выстрелом, однако был точен и в одиночку ушёл за очередной победой, раздавая публике воздушные поцелуи на финише. На свои первые Олимпийские игры Эрик отправится в статусе лидера мирового биатлона, и это в 24 года!

Следом за ним, изображая руками волну, финишировал Райт, от которого тоже можно ждать сюрпризов в Италии. Тройку призёров замкнул Аспенс, показавший лучший результат в своей карьере. А вот Джакомелю, разогнавшемуся на немецких этапах, но неожиданно затормозившему в Нове-Место, в ближайшие две недели есть над чем подумать.