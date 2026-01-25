Жулия Симон не обращает внимания на то, что несколько недель назад суд признал её мошенницей.

Самая скандальная биатлонистка вновь добралась до золота! Она и на Олимпиаде себя покажет?

Последний вдох, последний выстрел, последний рывок к финишу. В Чехии состоялся заключительный биатлонный старт перед Олимпийскими играми – 2026. В 700 км от эпицентра этого зимнего сезона, на этапе Кубке мира в Нове-Место состоялась гонка с общего старта у женщин.

Симон вернулась!

Победительницей стала самая скандальная из действующих биатлонисток – осуждённая несколько недель назад за мошенничество Жулия Симон.

В масс-старте француженка допустила всего один промах. Такое же количество ошибок было и у Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Лизы Виттоцци. Именно это трио и составило Жулии компанию на последнем круге.

Жулия Симон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Француженки на финальном круге вперёд не особо рвались. Зато их готовность то и дело проверяла итальянка Виттоцци. За свою инициативность Лиза потом и поплатилась: более реактивная Симон на заключительном подъёме ускорилась и убежала вперёд. До финишного створа её преследовала Мишлон, однако Осеан пришлось довольствоваться только вторым местом.

Жулия Симон одержала первую победу после судебного процесса. И она случилась там же, где была и последняя до суда. Нове-Место действительно стало местом силы для 10-кратной чемпионки мира.

В разборке за третье место лучшей была Лиза Виттоцци. А что с Лу Жанмонно? Лидер тотала на последнем круге держалась позади соперниц, проигрывая им три-четыре секунды. По движениям француженки было ясно, что за медали сегодня ей бороться будет трудно. Вот Лу и получила «деревяшку».

Чего ждать на Олимпиаде?

Итоги последних гонок перед Олимпиадой говорят о нескольких вещах:

1. Представительницы Франции находится в превосходных лыжных кондициях. Четыре из пяти биатлонисток из этой страны попали в топ-5 по скорости в масс-старте. Это Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно и Осеан Мишлон. А что, если они ещё не вышли на пик своей формы?

Осеан Мишлон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

2. Хороши и итальянки, которые без особых провалов отбегали январь. Вот только стрелковая составляющая у Доротеи Вирер стала прихрамывать. Наверное, сказывается усталость. Но потерпеть осталось чуть-чуть!

3. В Нове-Место в гонке с общего старта не бежали сёстры Эберг, а они уж точно навязали бы борьбу француженкам. Интересно, подойдут ли шведки во всеоружии к Олимпийским играм? По идее – должны.

4. Франциска Пройс пока не может нащупать свою чемпионскую форму сезона-2024/2025. Перенесённая болезнь ещё даёт о себе знать.

На этом, пожалуй, всё. Впереди – Олимпийские игры – 2026.

До главного шоу четырёхлетия остались считаные дни.