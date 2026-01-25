Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: Жулия Симон выиграла первую гонку после решения суда — обзор масс-старта в Нове-Место

Самая скандальная биатлонистка вновь добралась до золота! Она и на Олимпиаде себя покажет?
Батраз Томаев
Жулия Симон
Комментарии
Жулия Симон не обращает внимания на то, что несколько недель назад суд признал её мошенницей.

Последний вдох, последний выстрел, последний рывок к финишу. В Чехии состоялся заключительный биатлонный старт перед Олимпийскими играми – 2026. В 700 км от эпицентра этого зимнего сезона, на этапе Кубке мира в Нове-Место состоялась гонка с общего старта у женщин.

Календарь Кубка мира по биатлону – 2025/2026

Симон вернулась!

Победительницей стала самая скандальная из действующих биатлонисток – осуждённая несколько недель назад за мошенничество Жулия Симон.

В масс-старте француженка допустила всего один промах. Такое же количество ошибок было и у Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Лизы Виттоцци. Именно это трио и составило Жулии компанию на последнем круге.

Жулия Симон

Жулия Симон

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Француженки на финальном круге вперёд не особо рвались. Зато их готовность то и дело проверяла итальянка Виттоцци. За свою инициативность Лиза потом и поплатилась: более реактивная Симон на заключительном подъёме ускорилась и убежала вперёд. До финишного створа её преследовала Мишлон, однако Осеан пришлось довольствоваться только вторым местом.

Жулия Симон одержала первую победу после судебного процесса. И она случилась там же, где была и последняя до суда. Нове-Место действительно стало местом силы для 10-кратной чемпионки мира.

Итоги суда по делу о мошенничестве:
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?
Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?

В разборке за третье место лучшей была Лиза Виттоцци. А что с Лу Жанмонно? Лидер тотала на последнем круге держалась позади соперниц, проигрывая им три-четыре секунды. По движениям француженки было ясно, что за медали сегодня ей бороться будет трудно. Вот Лу и получила «деревяшку».

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
33:39.4
2
Осеан Мишлон
Франция
+0.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+2.7

Чего ждать на Олимпиаде?

Итоги последних гонок перед Олимпиадой говорят о нескольких вещах:

1. Представительницы Франции находится в превосходных лыжных кондициях. Четыре из пяти биатлонисток из этой страны попали в топ-5 по скорости в масс-старте. Это Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно и Осеан Мишлон. А что, если они ещё не вышли на пик своей формы?

Осеан Мишлон

Осеан Мишлон

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

2. Хороши и итальянки, которые без особых провалов отбегали январь. Вот только стрелковая составляющая у Доротеи Вирер стала прихрамывать. Наверное, сказывается усталость. Но потерпеть осталось чуть-чуть!

3. В Нове-Место в гонке с общего старта не бежали сёстры Эберг, а они уж точно навязали бы борьбу француженкам. Интересно, подойдут ли шведки во всеоружии к Олимпийским играм? По идее – должны.

Сёстры Эберг в январе смогли удивить:
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных

4. Франциска Пройс пока не может нащупать свою чемпионскую форму сезона-2024/2025. Перенесённая болезнь ещё даёт о себе знать.

На этом, пожалуй, всё. Впереди – Олимпийские игры – 2026.

До главного шоу четырёхлетия остались считаные дни.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android