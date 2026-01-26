«Не хотелось бы оставаться в спорте слишком долго». Честный разговор с Серохвостовым

Через пару недель в Италии стартует Олимпиада. Ни один российский биатлонист там не выступит. Увы, чуда не случилось. А жаль. Было бы очень интересно посмотреть там на лидеров нашей национальной команды.

Особенно – на Даниила Серохвостова. Открытого, яркого, смелого, по-хорошему задиристого – представителя нового поколения нашего спорта, который на трассе способен вынести любого. Интервью Даниил тоже даёт такие, что вопросов после них не остаётся. Вот и в этот раз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серохвостов рассказал всё как на духу. И про то, почему не поменял гражданство и не жалеет ли об этом. И про лишний вес. И про недопуск на Олимпиаду, конечно. Короче, не теряйте время – читайте!

«Искать кругом врагов не хочу и не буду»

– Даниил, сейчас уже окончательно стало ясно, что российских биатлонистов на Олимпиаде в Италии не будет. Ты сам когда смирился с этой мыслью?

– В первый год после отстранения, даже во второй я ещё о чём-то думал, переживал. Но уже в прошлом сезоне вообще не думал об Олимпиаде. Какой смысл думать о том, чего не будет? Лично для меня это было очевидно. Если вдруг случится чудо и нам за три дня до старта скажут – надо лететь, я буду готов. Однако шансы ничтожны.

Потому и не переживал особо. Это обидно, но такова жизнь. Я ничего не могу с этим поделать, но опускать руки и искать кругом врагов не хочу и не буду. Я наслаждаюсь тем, что делаю в данный момент.

– Ты мог бы сейчас готовиться к Олимпиаде, если бы сразу после отстранения сменил спортивное гражданство. С твоей стороны не было попыток?

– Если бы такие попытки были, они бы удались (улыбается). Но я, честно говоря, об этом даже не думал. Ну и, опять же, меня ждал бы международный бан на два года, а в это время ты должен тренироваться за свой счёт. Кто был бы заинтересован столько ждать? Сейчас вряд ли кто-то на это в принципе пошёл бы. Если бы кто-то был сильно заинтересован, предложения бы последовали. Однако их не было. Ни одного. Но главное даже не это. А то, что я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос.

– Те же борцы, у которых бешеная конкуренция в каждой весовой категории, меняют гражданство и приносят медали другим странам. Приезжают домой – и здесь их встречают как героев.

– Я их не осуждаю и не вижу ничего плохого в том, что спортсмены меняют гражданство. Они же делают это не для того, чтобы стать гражданами условной Словении или Бахрейна, а чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Ведь спортивная карьера короткая. Четыре-пять лет на высоком уровне – и ты закончишь. Они не хотят терять драгоценное время.

– Что тебе мешает сделать так же? Отсутствие предложений?

– Да. Но даже если бы получил такое предложение, то очень хорошо бы подумал, взвесил все за и против и… всё равно отказался. Не хочу, чтобы получилось так, что ты сменил гражданство, а Россию допустили. И ты понимаешь, что мог бы бегать за сборную России вместе с ребятами.

Карим Халили и Даниил Серохвостов Фото: Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)

– Шевельнулась внутри надежда, когда СБР подал иск в CAS?

– Ну а в IBU выступили против ускоренного рассмотрения дела. Я был уверен, что мы не сможем выступить на этих Олимпийских играх. Максимум, на что можно рассчитывать – на последние этапы Кубка мира. Но где они проходят? Финляндия, Эстония, Норвегия. Эти страны 100% запретят нам въезд с оружием. В аренду в этих странах оружие никто не даст. Я очень надеюсь, что к следующему сезону наступит мир и мы сможем участвовать в соревнованиях. Так что никаких надежд у меня не было. Подали иск и подали. Нас СБР в эти дела не посвящает. За четыре года руководством федерации впервые это было сказано нам, спортсменам, а также публично. Я рад тому, что в этом плане дело сдвинулось с мёртвой точки и нам начали говорить о допуске-недопуске.

– А ты прошёл бы по критериям нейтральности?

– Не знаю. Вообще, это бред какой-то. В других видах спорта люди служат в Росгвардии, в ФСБ, выступают за «Динамо» или ЦСКА и спокойно едут на международные старты.

– Кстати, следишь за Коростелёвым и Непряевой?

– Конечно, слежу за тем, как они выступают на Кубке мира. Я был очень рад, что их допустили, пусть и в нейтральном статусе. Это был необходимый шажочек к тому, чтобы пробиться на Олимпиаду. Очень рад за них.

«Деньги за Кубок МЛКБ сразу получил»

– Сезон ты начал с красивой победы на МЛКБ, календарный год тоже закончил победой. Но в гонках между этими событиями и после Нового года всё не так радужно.

– Я переболел после этапа Кубка России в Ханты-Мансийске. Предположительно – гриппом. У меня не было температуры под 39°С, я буквально три-четыре дня повалялся и вновь потихоньку приступил к тренировкам. Не сказал бы, что сильно просел в плане физической формы, были другие проблемы. Но очень тяжело было бежать. Уверен, если бы не болезнь, я бы выглядел иначе. К сожалению, от такого никто не застрахован. Грипп стёр мощность, хотя функционально я чувствовал себя нормально.

– Почему ты не участвовал в «Гонке чемпионов»?

– Даты проведения этих стартов изначально были немного другими, а потом случился перенос. В итоге я вынужден был отказаться, так как у меня был запланирован сбор в горах. Никаких других причин нет. Приглашение я получил не просто вовремя, а одним из первых, возможно. В мае прошлого года, кажется. Но и я поставил организаторов в известность тоже заранее. Это я к тому, что в прошлом году меня позвали в декабре вместо кого-то из тех, кто не мог принять участие.

– Ну ты свой миллион выиграл на другом коммерческом старте — Кубке МЛКБ, главном, как ты выразился, старте сезона.

– Ну да, в каком-то комментарии про Кубок МЛКБ я в шутку сказал, что раз нас не пускают на Олимпиаду, то остаётся готовиться к главному старту сезона. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А почему бы и нет? Классные соревнования, шикарные призовые. Поощряют не только нас, но и тренеров. Это же просто здорово. Мы, спортсмены, достаточно медийные. Нас часто показывают по ТВ, узнают. А вот тех, кто стоит за нашими результатами, зачастую не знают, незаслуженно обделяют вниманием. Кубок МЛКБ – турнир не только для спортсменов, но и для тренеров. Поэтому я его ставлю в число трёх главных стартов в сезоне. Впереди ещё два важных соревнования (улыбается).

– Ты на Кубке МЛКБ заработал максимально возможную сумму. Деньги сразу выплатили?

– Да вообще в конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР. Заработал – получи сразу.

– Не было риска бежать на МЛКБ? Ты же тогда едва снял гипс.

– Да, я упал 27 октября на тренировке – был сложный вывих большого пальца, думал, что перелом. Первой мыслью было – ну всё, старт сезона точно мимо. Я был уверен, что пропущу и Кубок МЛКБ, и этап Кубка России, а в лучшем случае побегу только на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. В больнице, куда я поехал после падения, мне сказали, что с гипсом нужно ходить минимум четыре недели. Однако в спортивном диспансере специалисты посоветовали походить с гипсом 10 дней, а затем снять, чтобы оценить, как идёт восстановление. Я так и сделал. Когда специалисты сняли гипс, палец уже выглядел более-менее нормально, только отёк очень сильно.

Проблема была даже не в самом вывихе, а в том, что я повредил связки. Но на удивление они зажили очень быстро! Честно, я не ожидал. У меня не было такого – давай, Даня, ты обязательно должен выйти. Ни в коем случае. Я не питал никаких надежд, просто выполнял все процедуры каждый день. Когда попробовал на тренировке поехать с двумя палками, то было очень больно, и я вынужден был тренироваться с одной палкой. Но на следующий день вновь вышел с палками, только попробовал уже с другим темляком. Было жутко неудобно, однако уже не так больно. А затем в один день боль отпустила. Провёл ещё пару тренировок с палками, попробовал пострелять и тогда уже сказал Кариму Халили – я бегу.

Даниил Серохвостов на Кубке МЛКБ Фото: Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)

Я бы не стал рисковать, если бы не был уверен в том, что всё будет нормально. Может, у Карима и было волнение, а у меня – нет. Я не понимал только, как стрелять буду. Честно говоря, вышел на гонку не с настроем победить, а просто попробовать стрельбу уже в гоночных условиях.

– Сколько ты по времени не стрелял?

– Больше трёх недель. Но навык же никуда не денется, просто на первых тренировках после травмы было неудобно, непривычно и больно. Я понимал, что со временем это пройдёт, нужно просто потерпеть. Честно, был готов к тому, что сделаю три-четыре промаха, и это станет отличным результатом.

– Неужели никто из тренеров не отговаривал тебя?

– Артём Евгеньевич Истомин был против. Его не было на той тренировке, когда я сказал Кариму, что готов бежать. Он узнал из новостей. На второй тренировке вечером Артём Евгеньевич мне говорит – как же так, мы договаривались, что ты пропустишь. Ну я ему объяснил, что и с палками катался, и стрелять пробовал, всё нормально. В итоге Истомин сказал, что окончательно решение за мной, но есть ли смысл рисковать? Я пообещал, что буду аккуратным, постараюсь как можно меньше толкаться левой рукой. Так и получилось. Всех стороной объезжал, чтобы не дай бог какого столкновения не произошло. В эстафете тоже аккуратничал – решил, пусть девчонки разбираются (улыбается).

– На следующий сезон тоже планируешь выступать в Кубке МЛКБ?

– Обязательно. Но не факт, что в составе той же команды. Представители Югры настаивают, чтобы я бегал за региональный клуб. Сейчас мне удалось договориться, но загадывать на будущее не хочу. С другой стороны, у нас ведь по сезону много гонок, где я бегу за регион и приношу очки в командный зачёт.

«Закончится сезон – съем самый большой стейк»

– У тебя каждое межсезонье либо аллергия, либо укус клеща, либо ещё что-то. На этот раз что было – не могло же всё быть хорошо?

– Клещей, к счастью, не было. От аллергии я уезжал, но, видимо, недостаточно надолго. Мучился до конца июня. Однако проблема у меня действительно была – я был очень жирный. Начал подготовку с весом 70 кг. Обычно, если я начинал с таким весом, это были мышцы и немного жира. А на этот я раз был пухлый как пирожок (улыбается). В отпуске вообще себя ни в чём не ограничивал. Да и ездил я без Вики (Виктория Метеля – биатлонистка сборной России, девушка Серохвостова. – Прим. «Чемпионата»), так что некому было ограничивать. Артём Евгеньевич, когда меня увидел, только головой покачал, но я сказал, что всё сброшу. У меня дедлайн был до начала ноября.

Я не старался сбрасывать резко, всё делал аккуратно. Ещё Вика мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Я убрал перекусы, перестал есть после ужина, сократил количество калорий. Всё шло нормально, вес начал уходить, но в какой-то момент замер, а потом вновь появилась тенденция к набору. Хорошо, что всё преодолел. Вообще, проблема с весом у меня тоже ежегодная, но, чтобы так, как в этом сезоне, не было давно. Второй раз в жизни, наверное, я так много набрал и так тяжело скидывал.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

– Тебе во многом приходится себя ограничивать?

– Я стараюсь создавать минимальный дефицит калорий. Тренировки у нас и так достаточно жёсткие. Приходится много жрать. Не есть, а именно жрать. Во время соревновательного сезона приходится отказываться от свинины и говядины, это мясо слишком долго переваривается. Курица, индейка, рыба – наше всё. Но закончится сезон – сразу съем самый большой стейк (улыбается).

«Наш календарь плотнее международного»

– Ты сказал, что впереди ещё два главных старта. Какие ты относишь к ним?

– В текущем сезоне это этап Кубка Содружества в Сочи с интересной программой и чемпионат России. В предыдущие сезоны главными наряду с МЛКБ были Спартакиада и Кубок Сильнейших. И я бы не назвал Кубок МЛКБ каким-то шоу – это чистый спорт. Просто небольшая программа, всего две гонки. В Сочи будет побольше гонок, а на чемпионате России в Тюмени – уже полноценная турнирная программа. Там будет сложнее всего, так как держать форму на протяжении 10 дней непросто.

– Ты расставил приоритеты, выделил главные старты сезона. Получается, этапы Кубка России – просто подводящие старты?

– Нет, конечно. Если у меня в плане стоят гонки, я их бегу на тот максимум, на который готов. Не халтурю. Скажу честно, в предыдущие сезоны можно было пропустить гонки Кубка России в пользу Кубка Содружества, дать себе больше времени на восстановление. Но сейчас нам увеличили количество гонок, которые идут в зачёт рейтинга. Если только в Кубке Содружества бегать, то гонок просто не хватит либо их нужно бегать очень хорошо. Раньше, если я не очень себя хорошо почувствовал, мог не выйти на старт. Сейчас так не получится. Хотя мы с тренерами определились, какие гонки можно пропустить.

– Российский календарь сравним с международным?

– Да у нас, если все гонки пробежать, намного больше даже получится. Но в целом можно подогнать, чтобы всё сопоставимо получалось. Правда, там плотность немного другая. У нас плотнее. Однако спортсмен в любом случае будет бежать не всё, а столько, сколько может пробежать качественно.

«Есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде»

– В прошлом сезоне ты был явным лидером. Сейчас это ощущение ушло?

– Да, в прошлом сезоне я выходил на тот же спринт и понимал, что точно его выиграю. Форма просто звенела, сейчас такого нет. Тогда действительно ощущал себя лидером, но в данный момент – нет.

– Я к тому, не придавили ли тебя ожидания? Когда все думают, что Серохвостов должен победить – и всё тут.

– Да у меня никогда не было давления от того, что кто-то что-то от меня ждёт. Ни когда я на юниорское первенство мира поехал, ни когда на Кубке мира выступал, ни даже на Олимпиаде. Я не ощущаю давления от чужих ожиданий. Всегда делаю максимум для того, чтобы победить. Не всегда получается. Но это не значит, что я плохой спортсмен. Просто я ведь человек, а не робот.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

– Ты как-то сказал, что если тебя не пустят на Олимпиаду, то вообще не видишь смысла в продолжении карьеры. Сейчас не готов это повторить?

– Нет. Когда я это сказал, у меня был недостаток мотивации. Были определённые проблемы. Всё как-то наложилось. Не особо хотелось бегать, вот я так и сказал. Но сейчас есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, я готов пробегать ещё один олимпийский цикл. А вот потом уже буду решать, что дальше. Мне ведь уже 30 будет, я старым стану (улыбается).

– Можно будет и в биатлоне время от времени выступать, и бегать марафоны с Антоном Бабиковым, Александром Логиновым, Максимом Цветковым.

– Мне бы не хотелось оставаться в профессиональном спорте уж слишком долго. Всё равно результаты с возрастом снижаются. Тренируйся не тренируйся, а природа возьмёт своё. Будут и семья, и другие интересы. Повторю, я настроен на следующий олимпийский цикл, а дальше буду смотреть.

«Ехать на Олимпиаду, чтобы поучаствовать – глупость»

– Олимпиада по-прежнему остаётся вершиной в спорте?

– Как и раньше. Ничего лучше не придумано. Олимпиада – вершина карьеры любого спортсмена.

– Какие у тебя воспоминания от Пекина?

– Я туда попал достаточно молодым. Только дебютировал на Кубке мира и сразу на Олимпиаду отобрался. Я в это изначально не верил, но, когда понял, что в составе, у меня резко поменялся настрой. Хотя мне тренеры говорили: съездишь, получишь опыт, любой результат будет хорошим. Однако когда я туда приехал, то пронзила мысль – вдруг это мой единственный шанс? Я был нацелен на самый высокий результат. Потому что ехать на Олимпиаду, чтобы просто поучаствовать – это глупость. Ехать на Олимпиаду нужно с целью победить. Только так. Кстати, про спортивное гражданство. У нас же есть биатлонисты, которые поменяли гражданство ради того, чтобы бегать на Кубке мира. Ну ты на Кубке России ничего не можешь показать, какой Кубок мира? Но они бегут по 70-м местам и якобы ощущают атмосферу. Зачем преодолевать столько сложностей, чтобы просто участвовать и ни за что не бороться?

– Как считаешь, ты мог бы, как Эйнар Хедегарт, попробовать отобраться в олимпийскую команду по лыжным гонкам?

– Попробовать мог бы, но не отобрался бы. Лыжники точно сильнее нас. Я даже предсезонные старты ни разу у них не выигрывал. А на их главные старты у меня попасть не получилось, хотя и очень бы хотелось. И не удастся, наверное. Я был бы очень рад, если бы мне удалось в топ-10 на лыжной гонке попасть. А месту в топ-6 был бы просто счастлив.

– Ты будешь смотреть Олимпиаду-2026? За кого-то персонально, может, топишь?

– По возможности буду, конечно. А поболею за молодых французов – Эрика Перро и Оскара Ломбардо. Пусть у них всё получится.