«Всё в порядке, но…» Лидера сборной Норвегии по биатлону нужно срочно спасать!

Ингрид Тандреволд реально необходима помощь специалистов. Но в команде её жалеть не будут — на кону Олимпиада!

В 2026 году исполняется 10 лет с момента дебюта Ингрид Ландмарк Тандреволд на Кубке мира. Наследница Экхофф и Рёйселанд за это время не смогла даже наполовину приблизиться к успехам своих предшественниц.

В ней всё ещё видят лидера. Но она явно не справляется с давлением!

Статистику лучше не открывать

Ингрид то и дело сталкивалась с проблемами со здоровьем, хейтом и неудачами на стрельбище. Без этих трёх сюжетных линий её карьеру представить сложно.

Но в текущем олимпийском сезоне стало ясно, что без серьёзной помощи норвежской спортсменке в спорте просто не выжить. Ингрид категорически не справляется со стрельбой в критические моменты.

На прошедшем в Чехии шестом этапе Кубка мира Тандреволд вновь зашла на штрафные круги в смешанной эстафете. Во многом из-за двух незакрытых мишеней в её исполнении Норвегия так и не попала на пьедестал.

Ингрид Тандреволд Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Вообще, за последние 13 эстафет она семь раз заходила на штрафные круги. Всего же норвежка преодолела дополнительные 1,8 км дистанции. А в этом сезоне Ингрид только в одной из эстафет справилась со стрельбой.

Это ужасающие цифры. Смотрите сами:

Сезон-2024/2025:

Контиолахти, смешанная эстафета, без штрафного круга;

Контиолахти, эстафета, без штрафного круга;

Оберхоф, смешанная эстафета, без штрафного круга;

Антхольц, эстафета, без штрафного круга;

Ленцерхайде, смешанная эстафета, 2 штрафных круга (лёжка и стойка);

Ленцерхайде, эстафета, 1 штрафной круг (стойка);

Нове-Место, эстафета: без штрафного круга;

Поклюка, одиночная смешанная эстафета: 4 штрафных круга (стойка).

Сезон-2025/2026:

Эстерсунд, эстафета: 3 штрафных круга (лёжка и стойка);

Эстерсунд, смешанная эстафета: 1 штрафной круг (стойка);

Хохфильцен, эстафета, без штрафного круга;

Оберхоф, эстафета, 1 штрафной круг (стойка);

Нове-Место, смешанная эстафета: 2 штрафных круга (стойка).

Всего же в карьере Ингрид Тандреволд на данный момент была 71 эстафета на международном уровне, из которых в 16 она зашла на штрафной круг. Это 22,5%. Сначала может показаться, что цифра небольшая, но для спортсмена топ-уровня, у которого в обойме всегда имеются ещё три дополнительных патрона, это запредельные значения. Для сравнения: у Лизы Виттоцци за карьеру всего 4% стартов со штрафами в эстафетах (3 из 85).

Олимпиада — вообще катастрофа!

Игры четырёхлетия для норвежки традиционно складываются неудачно.

Дебютной Олимпиадой для Тандреволд стал Пхёнчхан-2018. В личных гонках она была за пределами топ-40 сильнейших, а в эстафете лишила всю свою сборную медали, зайдя на два круга. Да, тогда ошибалась и Тириль Экхофф, но именно осечки Ингрид сказались на команде больнее всего.

В Пекине-2022 Ингрид Тандреволд вообще не поставили в эстафету. Однако на то была весомая причина. В ходе гонки преследования норвежке стало плохо, и она на последних метрах отдала бронзу, оказавшись в итоге только 14-й. У Ингрид началась тахикардия, её уносили со стадиона на руках.

В чём проблема, Ингрид?

Теперь 29-летняя биатлонистка едет на третью Олимпиаду. Но сейчас в смешанную эстафету её точно не поставят, да и в женской командной гонке её шансы появиться на трассе не очень высоки.

И всё это несмотря на позитивные сигналы, которые были у Ингрид в текущем олимпийском цикле: казалось, что её карьера налаживается: биатлонистка даже стала третьей в общем зачёте КМ по итогам сезона-2023/2024.

Но затем начался спад. А в декабре 2024-го Тандреволд перенесла операцию на сердце, пройдя процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию. Проблему со здоровьем решили, однако беда со стрельбой осталась. И именно качество стрельбы упало на 10% по сравнению с предыдущими сезонами.

Ингрид Тандреволд Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Возможно, спортсменке нужен отдых от биатлона. Кажется, что Ингрид Тандреволд запуталась. Её комментарий после смешанной эстафеты в Нове-Место-2026 наглядное тому подтверждение.

«Со мной всё в порядке, но это командная гонка. Мне бы хотелось, чтобы моя стрельба стоя не сказывалась на остальных. Несколько лет назад я была отличной частью эстафетной четвёрки и, может, даже лучше выступала в эстафетах, чем в обычных гонках. Но сейчас всё стало слишком сложно. Мне бывает очень трудно собраться, когда я начинаю промахиваться. Хотелось бы за это извиниться», – приводит её слова VG.

Обычно, если спортсменка сама не справляется со сложностями, на помощь спешат тренеры. Возможно, в истории с Тандреволд они помогали и помогают, но почему проблема не решается который год? Почему команда оказалась в ситуации, когда самая опытная биатлонистка – это самое слабое звено?

Уставшая и морально ослабленная биатлонистка сейчас нуждается в помощи специалистов. Дайте ей отдохнуть, пока не поздно. Спасите Ингрид!