Этап Кубка Содружества в Сочи блестяще провели Халили и Бажин. А у девушек сражение за главный приз обострилось до предела.

«С такой стрельбой Олимпиада нам не светит». Как дела у российских топ-биатлонистов?

Пока лучшие иностранные биатлонисты бьются за медали на Олимпиаде, российские и белорусские спортсмены сражаются на Кубке Содружества. С 11 по 15 февраля в Сочи прошёл предпоследний этап турнира. Каким он был?

Ударный этап

Сумасшедшее выступление в Сочи выдали два спортсмена: Кирилл Бажин и Карим Халили. Оба биатлониста оказались на подиуме во всех гонках!

Карим Халили Фото: РИА Новости

Карим выиграл спринт и пасьют, а в масс-старте финишировал вторым. Кирилл же взял серебро в спринте и пасьюте и победил в масс-старте. Вместе Бажин и Халили заняли первое место в командном спринте.

Правда, несмотря на такие впечатляющие результаты, не всё складывалось гладко. В частности, россиян время от времени подводила стрельба.

«У меня был комфортный запас, стрелял спокойно, в своём ритме. Однако с такой стрельбой никакая Олимпиада нам не светит (смеётся). Столько ошибаться нельзя. Я не витаю в облаках и реально оцениваю ситуацию. Три промаха — это просто позор», – заявил Халили «Матч ТВ» после непростого пасьюта.

Удивительно, что при столь фееричных результатах ни Карим, ни Кирилл не вышли в лидеры общего зачёта. Первое место в тота́ле по-прежнему занимает Эдуард Латыпов (1206 очков), а вторым идёт Антон Смольский (1188 очков).

Это связано с тем, что на предыдущих этапах Халили и Бажин выступали не слишком успешно. У Латыпова и Смольского, не слишком эффектно выглядевших в Сочи, был большой запас. Эдуард в Сочи занял четвёртое и седьмое места, а также брал бронзу, Антон ни разу не поднялся выше 10-го места.

Непредсказуемая битва

В женской части турнира сложилась похожая ситуация. Во всех четырёх гонках сочинского этапа в тройку попадали практически одни и те же спортсменки.

Главными звёздами стали Наталия Шевченко и Кристина Резцова. Девушки в паре выиграли командный спринт, также каждая заехала в топ-3 в личных гонках. У Шевченко две бронзы и золото, а у Резцовой – два серебра и бронза.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Но даже в пылу борьбы не думать о параллельно идущей Олимпиаде не получалось. После победы в преследовании Шевченко вспомнила об Играх.

«Гонка получилась очень классной, на стадионе трибуны ревели. Непередаваемые эмоции, шла на кураже. Надеюсь, когда‑то выступлю на Олимпиаде и получу такие же эмоции», – призналась спортсменка «Матч ТВ».

И всё-таки пока нашим биатлонистам приходится концентрироваться на местных турнирах. Тем более что Наталия и Кристина серьёзно оторвались от преследовательниц в общем зачёте Кубка Содружества. Сейчас в тота́ле лидирует Резцова, но Шевченко уступает ей всего одно очко.

Забавно, что по итогам предыдущего этапа спортсменок также разделял один балл. Казалось, этап в Сочи расставит всё по местам. Теперь же, видимо, основная борьба за победу в общем зачёте развернётся на последнем этапе в Мурманске.

Кстати, в Сочи прекрасно проявила себя и Анастасия Халили. Она уверенно выиграла спринт и заняла второе место в гонке преследования. С остальных гонок россиянка снялась, поскольку решила поберечь здоровье.

«Состояние у Насти было на грани. На высоте решили не рисковать, чтобы не закончить сезон раньше времени», — признался её муж Карим Халили.

Финальный этап Кубка Содружества пройдёт в Мурманске с 3 по 5 апреля.