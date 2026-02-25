За Томмазо Джакомеля страшно, потому что совсем недавно скоропостижно скончался его друг – Сиверт Баккен.

Вице-лидер Кубка мира завершил сезон из-за проблем с сердцем. Эта история настораживает!

Олимпиада завершилась, а громкие новости – нет. Вице-лидер Кубка мира главная звезда мужской сборной Италии Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон. Та внезапная боль, из-за которой Томмазо сошёл с масс-старта на Олимпиаде, вызвана очень серьёзной причиной. Проблемы с сердцем.

Для Джакомеля Игры завершились на грустной ноте. Он возлагал большие надежды на заключительную гонку с общего старта. Однако на дистанции почувствовал сильную боль в боку, из-за которой не мог двигаться.

Сразу после масс-старта Джакомель сообщил, что с ним в целом всё в порядке, но ему предстоит пройти ряд медицинских обследований. 24 февраля биатлонист сделал это, и результат оказался неутешительным.

«Электрофизиологическое исследование выявило аномалию электрической проводимости в предсердиях, что привело к рекомендации проведения абляции (процедура по прижиганию, устраняющая признаки аритмии. – Прим. «Чемпионата»), что уже успешно сделано. Через две недели он пройдёт дальнейшие плановые обследования, результаты которых после подтверждения позволят ему возобновить обычные тренировки», – сухо сообщается в пресс-релизе Федерации зимних видов спорта Италии.

К счастью, Джакомель скоро и сам вышел на связь, правда, с грустной новостью.

«Сезон для меня закончен. Я опустошён», – написал Томмазо.

Джакомеля поддержала биатлонная семья – и соперники, и девушки-биатлонистки. Милое послание оставил и IBU.

«Forza, Томми! Желаем скорейшего восстановления и всего наилучшего в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждём скорой встречи с тобой на соревнованиях», – написали в официальных сетях IBU.

Вся эта история, честно говоря, выглядит очень тревожно, особенно с учётом недавней трагедии с Сивертом Баккеном. У норвежского биатлониста была высокая частота сердечных сокращений. В 2021-м спортсмен перенёс операцию и, казалось, избавился от проблем. Однако в этом сезоне с ним случилось страшное – он скончался накануне Рождества.

Расследование обстоятельств гибели норвежского атлета всё ещё идёт, однако известно, что, когда спортсмена нашли, он был в гипоксической маске.

На момент смерти Сиверту было всего 27 лет. И именно Томмазо являлся близким другом Баккена. Хочется верить, что трагедий в мире биатлона больше не будет.