В Златоусте собрались все наши топы. Им предстоит разыграть последние медали в сезоне.

Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026

Любителям биатлона долго скучать без спорта не пришлось! После нескольких дней отдыха от олимпийских соревнований в Златоусте начинается четвёртый этап Кубка России.

В этом тексте мы ответили на самые важные вопросы о финальной части турнира.

Когда и где пройдёт?

Четвёртый, финальный этап Кубка России по биатлону пройдёт в городе Златоуст Челябинской области. Это +2 часа к московскому времени.

Гонки состоятся с 26 февраля по 1 марта на стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Первые соревнования после реконструкции арена приняла в феврале 2024 года.

Стадион в Златоусте Фото: РИА Новости

Расписание финала Кубка России по биатлону (московское время)



26 февраля



11:00. Спринт. Женщины.



27 февраля



11:00. Спринт. Женщины.



28 февраля



10:00. Гонка преследования. Женщины.

12:30. Гонка преследования. Мужчины.



1 марта



11:00. Масс-старт. Женщины.

13:00. Масс-старт. Мужчины.

Есть ли какие-то интриги?

За «Большой хрустальный глобус» идёт ожесточённая борьба как у мужчин, так и у женщин.

В общем зачёте у стреляющих лыжников на данный момент лидирует представитель Свердловской области Кирилл Бажин. В его активе сейчас 425 очков. В сезоне-2022/2023 Кирилл побеждал в тотале внутренних соревнований и хочет забрать титул вновь. В последние месяцы на КР Бажин не опускался ниже шестого места и в трёх гонках из восьми получал золото.

Его преследует бронзовый призёр Олимпиады-2022 и обладатель «БХГ» Карим Халили. Москвич отстаёт от соперника на 59 баллов. Со своей задачей догнать и опередить визави, в случае хороших результатов Кирилла Бажина, он может не справиться.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

У женщин интрига немного круче. Второй номер рейтинга Кристина Резцова находится в 40 очках от лидера Наталии Шевченко.

В Златоусте Кристина будет биться до самого конца, но поднимет над своей головой трофей только в случае идеальной стрельбы. Акцент на стрельбе сделан не просто так: в этом компоненте биатлона у московской спортсменки проблемы. Резцова не провела ни одной гонки на Кубке страны без промаха.

Выиграет ли она впервые в карьере «Большой хрустальный глобус» Кубка России?

Где смотреть биатлон?

А последить за биатлонными страстями на Урале можно будет на канале «Матч ТВ». Там традиционно покажут все соревнования в прямом эфире.

«Чемпионат» также будет следить за четвёртым этапом Кубка России по биатлону – 2025/2026. На нашем сайте будут появляться оперативные обзоры и комментарии участников турнира.