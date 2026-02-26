Шевченко взяла реванш у Резцовой! И забрала первый трофей сезона в нашем биатлоне

Годы идут, а лидер нашего биатлона не меняется. Наталия Шевченко с лёгкостью выиграла заключительный спринт на этапе Кубка России – да ещё и без борьбы. И взяла «Малый хрустальный глобус». Вот это мощь!

Реванш за неудачу

Шевченко давно считается лидером нашего биатлона, однако в прошлом году спортсменка осталась без наград в финале Кубка России. А всё из-за того, что перед заключительным этапом, где и должна была развернуться главная битва за трофеи, свердловчанка заболела.

Сейчас же всё сложилось по-другому. Перед заключительным этапом Кубка России в Златоусте уже было ясно, что никто не помешает Наталии забрать «Малый хрустальный глобус». Преимущество свердловчанки в зачёте дисциплины перед Кристиной Резцовой было 34 очка. Отыграть столько за один старт – крайне сложно. Чтобы это произошло, московской биатлонке нужно было побеждать, а Шевченко – остаться вне топ-15. Вероятность минимальная.

Наталия не зря по ходу сезона не раз показывала, насколько сильна. Из трёх спринтов на Кубке России спортсменка выиграла два и лишь в одном, самом первом, показала неудачный результат – седьмое место. Так что в Златоусте только чудо могло лишить Шевченко «МХГ». Но его не случилось.

Наталия со старта уверенно шла в группе лидеров, а после стойки вообще вышла на первое место. Поспособствовали этому два нуля на рубежах. В итоге свердловчанка спокойно прикатила на финиш с лучшим временем.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Резцова шла по дистанции в более поздних стартовых номерах и показывала почти аналогичный результат. Многое в конкретной гонке зависело от работы москвички на втором огневом рубеже. И за работой Кристины сразу после своего финиша на экране внимательно смотрела Наталия.

Резцова допустила промах первым же выстрелом, однако оставшиеся мишени закрыла без проблем. Тем не менее и одной ошибки было более чем достаточно, чтобы лишиться шансов на золото. Как ни пыталась Кристина отыграться на последнем круге – ничего не помогло. На финише она стала второй, уступив Шевченко 29,6 секунды.

И Наталия окончательно поняла, что стала победительницей гонки и обладательницей «МХГ». Свердловчанка взяла реванш за прошлогоднюю неудачу.

Приятный сюрприз

Долго казалось, что Резцова останется с серебром, но Инна Терещенко смогла её обойти. 22-летняя биатлонистка прошла оба рубежа на ноль и неожиданно выскочила на виртуальный пьедестал перед заключительным кругом.

На последних километрах молодая спортсменка выдала шикарную скорость, лишь немного уступив ногами Шевченко. На финише Терещенко оказалась второй, обойдя Резцову всего на 1,9 секунды!

Резцова в эфире «Матч ТВ» шутила после третьего места:

«Терещенко? Сейчас меня интересует только бутылка пива, которая стоит в вакс-кабине (смеётся). На самом деле, я очень рада за Инну, потому что мы всегда друг друга поддерживаем. У нас с ней очень хорошие отношения. Рада, что молодёжь у нас всё-таки через раз заскакивает, не всё же нам с Наташей толкаться, пихаться и отдуваться (улыбается). Поздравляю Инну! Я нисколько не расстроилась. Будь я второй, третьей или четвёртой – не важно, Наталия всё равно первая. Мы её не догнали!»

Теперь биатлонисток ждёт пасьют. Там тоже будет очень интересно.