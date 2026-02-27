Спринт в финале Кубка России по-настоящему удивил. Но призёры остались без «Глобуса»

Мужская спринтерская гонка в финале Кубка России по биатлону преподнесла сразу несколько сюрпризов. На подиуме оказались совершенно не те, от кого этого ожидали, исходя из рейтинга и результатов на предыдущих этапах. Но борьба за «Малый хрустальный глобус» вышла очень напряжённой!

Борьба за трофей

Если у женщин первый трофей сезона Наталия Шевченко забрала без борьбы, то у мужчин должна была случиться настоящая битва. Перед заключительной гонкой в зачёте спринтов лидировал Александр Поварницын. Вот только Кирилл Бажин уступал ему всего 12 очков. Недалеко находился и Эдуард Латыпов с отставанием в 23 очка.

Буйволу из Камышлы было сложнее бороться за «Малый хрустальный глобус», а вот судьбу Бажина и Поварницына могла решить буквально пара строчек в протоколе! В общем, интрига сохранялась до последнего.

Тем более что и Кирилл, и Александр провели гонку не слишком удачно. Оба допустили по промаху и не выделялись быстрым ходом. Но всё-таки ногами Поварницын был лучше, чем Бажин. Вероятно, это и сказалось на итоговом результате. Тюменец заехал в «цветы», заняв шестое место, а вот свердловчанин стал лишь 13-м. Этого результата Александру было вполне достаточно, чтобы забрать «Малый хрустальный глобус».

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

Настоящие сюрпризы

В гонке же шла драка не только за «МХГ», но и за сам подиум. Долгое время на первой строчке удерживался Карим Халили. Казалось, шуточный прогноз Даниила Серохвостова на гонку сбудется.

Однако сенсацию сотворил Алексей Вагин. Биатлонист с нулём вышел лидером после второй стрельбы. Его отрыв от Халили составлял 19,6 секунды. Всё вроде бы было решено, но с каждым километром преимущество спортсмена из ХМАО таяло. На финише всё решали чуть ни не доли секунды. И Вагину всё-таки удалось на 1,1 секунды опередить Халили.

«Начал бы быстрее первый круг, там бы и закончил. Я выдал всё, что было. С тем состоянием, которое сейчас есть, я выдал всё. Прибавить по сравнению с Вагиным было негде», – сказал Халили «Матч ТВ».

Ещё один сюрприз организовал Дмитрий Евменов. Отработав на ноль, молодой биатлонист оказался на третьем месте после второго рубежа. Учитывая нестабильность спортсмена, из-за которой он бывал то пятым, то вообще выпадал из топ-40, в медаль верили не все. Тем не менее мордовский атлет удивил: на последнем круге он даже сократил отставание от Вагина.

На финише Евменов оказался третьим. Это первое попадание на подиум для 22-летнего биатлониста!

Дмитрий Евменов Фото: РИА Новости

«Я бы не сказал, что в хорошей форме, просто отработал свою гонку. Мне подсказали и по трассе, и до начала соревнований, что здесь первую часть дистанции нужно спокойно работать. Лучше пройти равномерно три круга с постепенным врабатыванием, чем с самого начала упираться в подъём, чтобы не хватило на вторую часть дистанции. У меня первый сезон по мужчинам, пока стабильности не хватает, особенно в стрелковом плане. Где-то, как в Сочи, выпал по форме. Я первый раз был в горах, видимо, что-то не так пошло в подготовке. Нужно справляться со стрельбой, у меня есть для этого все данные, просто пока не хватает опыта», – признался Евменов в эфире «Матч ТВ».

Уже в субботу, 28 февраля, в Златоусте пройдут пасьюты. Посмотрим, как биатлонисты проявят себя в борьбе за очередные медали и трофеи.