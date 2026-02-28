Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок России в Златоусте, Резцова выиграла пасьют и забрала Глобус в этой дисциплине, Шевченко – четвёртая

Роскошная заруба на Кубке России! Резцова круто отыгралась и вырвала «Глобус»
Татьяна Постникова
Кристина Резцова
Комментарии
Кристина на тоненького обошла Шевченко в зачёте гонок преследования.

Вот это борьба в Кубке России! Кристина Резцова обошла Наталию Шевченко в битве за «Малый хрустальный глобус» благодаря мощнейшему выступлению в пасьюте. Как это было красиво!

Шикарная гонка

Перед заключительным пасьютом в Кубке России в зачёте дисциплины лидировала Шевченко. Правда, Резцова уступала ей всего девять очков. Такой отрыв отыграть было нетрудно – всё решала разница в одно-два места. Так что в Златоусте ожидалась борьба!

В спринте «Глобус» ушёл Шевченко:
Шевченко взяла реванш у Резцовой! И забрала первый трофей сезона в нашем биатлоне
Шевченко взяла реванш у Резцовой! И забрала первый трофей сезона в нашем биатлоне

Девушки её и подарили. Резцова изначально находилась в роли догоняющей. Касалось это и положения в зачёте пасьютов, и стартового протокола – Кристина уступала Наталии почти 30 секунд. Это позволяло Шевченко чувствовать себя вполне спокойно, но что-то у свердловчанки пошло не так.

Наталия зашла на два штрафных круга на первой же лёжке, что отбросило её в гонке довольно далеко. Следующие круги Шевченко отыгрывала своё отставание и даже ворвалась в топ-5, но на первой стойке снова допустила два промаха. Лишь благодаря отличному ходу свердловчанка не провалилась. На финише Наталия стала четвёртой.

Наталия Шевченко

Наталия Шевченко

Фото: РИА Новости

А вот Резцова провела феноменальную гонку, воспользовавшись осечками конкурентки. Кристина промахнулась на первой стрельбе, однако всё равно вышла со штрафного круга в группе лидеров. Следующие два рубежа биатлонистка закрыла чисто, и к последней стойке отрыв москвички от второго места составлял 40 секунд!

Казалось, ничего не помешает Резцовой забрать победу, но спортсменка неожиданно занервничала. Кристина зашла на два штрафных круга и дала соперницам возможность отыграться. Правда, они ею не воспользовались, и Резцова спокойно ушла на заключительный круг первой. Отрыв в 15 секунд от ближайшей преследовательницы гарантировал Кристине золото.

Долгожданный «Глобус»

Благодаря собственной победе и неудаче Шевченко Кристина забрала «Малый хрустальный глобус» в пасьюте. Причём спортсменок разделило всего восемь очков.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
31:59.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+16.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+48.4

«Очень рада выиграть сегодня. Про зачёт пасьютов вообще забыла до финиша. Когда Наталия финишировала, задумалась о том, что был какой-то зачёт пасьютов (смеётся). Это вдвойне приятно!

Недовольна последним рубежом. Очень торопилась, почему-то думала, что девчонки близко и могут догнать, поэтому нечётко работала. Этим недовольна, но в целом девочки дали шанс, и я им воспользовалась», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Впереди у биатлонисток масс-старт. Там Шевченко и Резцову разделяет всего три очка, а значит, нас снова ждёт фантастическая дуэль!

Главные интриги финала Кубка России:
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android