Финал Кубка России по биатлону в Златоусте: Бажин занял 10-е место в гонке преследования, но выиграл Малый хрустальный глобус

Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Михаил Чесалин
Кирилл Бажин
Кирилл Бажин финишировал 10-м в гонке преследования, но всё равно выиграл приз в зачёте пасьютов.

Что ни говори, а российский биатлон дарит зрителям крутое зрелище. Мужская гонка преследования в финале Кубка России – 2025/2026 в Златоусте не то что зевать не заставила, а держала в напряжении все 45 минут.
И развязка получилась крайне интригующей.

Каким был спринт в Златоусте?
Кто заберёт себе «Глобус»?

Итак, по порядку.

В последнем пасьюте сезона определялось, кому достанется «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования. Претендентов было двое: Кирилл Бажин (две победы) и Карим Халили (второе и третье места). Разница между ними в таблице – 18 очков.

Однако нюанс в том, что по итогам спринта Халили уходил в гонку вторым, буквально в секунде от победившего пару дней назад Алексея Вагина. А Бажин был на старте только 13-м с отставанием в 57 секунд. Отыгрывать и отыгрывать!

Главные интриги финала Кубка России:
Задача для Бажина была простой: не обращая внимания на результаты Халили, самому добавлять и прорываться наверх. Четвёртое место принесло бы Кириллу «Глобус» даже при победе конкурента. Важен и общий зачёт: там Бажин тоже первый, однако запас небольшой, и разбазаривать его нельзя.

В борьбу вмешалась… собака

Поначалу оба фаворита делали всё чётко. После нулей на лёжках Халили прорвался на первое место, а Бажин, стартовавший в жёлто-красной майке, – на третье-четвёртое. Но если бы они и дальше стреляли идеально, развязка, пожалуй, не была бы такой интересной.

Кирилл Бажин

Кирилл Бажин

Фото: РИА Новости

На третьем круге у Халили появился неожиданный конкурент – собака. Животное прорвалось на трассу и побежало за лидером. Небольшой стресс, видимо, сказался, потому что первым же выстрелом на стойке Карим промахнулся. Впрочем, Бажин там же допустил два промаха.

А на последней стойке борьба только обострилась. На штрафные круги пошли и Халили, и Бажин. Всё окончательно запуталось. Халили шёл в тройке, Бажин – где-то девятым. По разнице в очках – как раз на грани равенства.

Карим Халили

Карим Халили

Фото: РИА Новости

В итоге чаша весов склонилась в сторону Кирилла. Карим финишировал третьим, и в его активе стало 150 очков. Однако его сопернику хватило и скромного 10-го места. В сумме Бажин набрал 151 балл. Одно очко всё решило! Ух!

Коновалов финишировал с флагом!

Но стоит по достоинству оценить и тех, кто сражался за победу в конкретной гонке. Савелий Коновалов все четыре рубежа прошёл на ноль и вообще провёл классную гонку. Именно он опередил Латыпова после его осечки на первой стойке и больше никому лидерство не отдавал. Преимущество было таким солидным, что Савелий позволил себе финишировать с флагом своего региона – Свердловской области. Заслуженная и эффектная победа!

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
35:12.1
2
Иван Колотов
Пермский край
+8.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+36.7

Не менее круто проявил себя Иван Колотов. Спортсмен, стартовавший с 15-го места, благодаря безупречной стрельбе, переместился на вторую строчку. И по скорости Коновалова превосходил. Если бы дистанция была километра на полтора длиннее, Иван мог бы и за золото побороться. Хотя и серебро при старте из середины второго десятка в минуте от лидера – это топ!

В воскресенье, 1 марта, в Златоусте состоится последняя гонка Кубка России – мужской масс-старт. Бажин сохранил перед Халили 26 очков преимущества. Но праздновать ещё рано. Гонка обещает быть интригующей.

