Лидер дрогнула в масс-старте на последней стрельбе. Но ей хватило запаса, чтобы остаться первой.

Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!

Вот и всё. Занавес Кубка России по биатлону закрыт!

Девушки в этом турнире разыграли последний комплект наград сезона-2025/2026. На трассе в Златоусте определилась сильнейшая биатлонистка страны. Все акценты были расставлены по итогам масс-старта.

Коваленко обошла фаворита

Но сначала о результатах заключительной гонки.

Золото в масс-старте забрала блистательная Юлия Коваленко. Единственная биатлонистка, которой удалось закрыть все мишени.

Представительница Красноярского края начинала гонку не спеша. На первых двух кругах она стабильно держала темп лидеров, а затем в работе из положения стоя продемонстрировала психологическую устойчивость и не стала церемониться, вырвавшись на первые места.

Юлия Коваленко Фото: РИА Новости

На заключительном огневом рубеже у Коваленко случилась дуэль с Наталией Шевченко. Свердловчанка не закрыла две мишени, а это значило, что помешать Юлии сегодня никто не смог. Она финишировала первой.

Шевченко же хватило скорости, чтобы удержать вторую строчку.

Нешуточная борьба развернулась и за последнее место на подиуме. Под прицелом телекамер были Виктория Сливко, Кристина Резцова и Ирина Казакевич. В этом противостоянии мощнее всех передвигалась по дистанции Кристина, которая и вырвала бронзовую медаль.

Очередной успех Наталии

Тем не менее главный праздник сегодня – у Наталии Шевченко. Она во второй раз за карьеру завоевала «Большой хрустальный глобус» Кубка России по биатлону. В итоговой версии тота́ла в активе спортсменки 521 очко.

Вообще, за весь сезон-2025/2026 подопечная Михаила Шашилова одержала четыре победы, дважды стала серебряным призёром и один раз – бронзовым. Ниже седьмого места Наталия Шевченко не опускалась!

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

В топ-3 также вошли Кристина Резцова и Юлия Коваленко. Для этих спортсменок сезон в Кубке России тоже можно назвать вполне успешным.

Однако отправляться на весенние каникулы биатлонисткам ещё рано! Впереди – чемпионат России – 2026 в Тюмени и финал Кубка Содружества в Мурманске. Там все звёзды Кубка России зажгут вновь.