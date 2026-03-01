Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!

Вот и всё. Занавес Кубка России по биатлону закрыт!
Девушки в этом турнире разыграли последний комплект наград сезона-2025/2026. На трассе в Златоусте определилась сильнейшая биатлонистка страны. Все акценты были расставлены по итогам масс-старта.
Коваленко обошла фаворита
Но сначала о результатах заключительной гонки.
Золото в масс-старте забрала блистательная Юлия Коваленко. Единственная биатлонистка, которой удалось закрыть все мишени.
Представительница Красноярского края начинала гонку не спеша. На первых двух кругах она стабильно держала темп лидеров, а затем в работе из положения стоя продемонстрировала психологическую устойчивость и не стала церемониться, вырвавшись на первые места.
Юлия Коваленко
Фото: РИА Новости
На заключительном огневом рубеже у Коваленко случилась дуэль с Наталией Шевченко. Свердловчанка не закрыла две мишени, а это значило, что помешать Юлии сегодня никто не смог. Она финишировала первой.
Шевченко же хватило скорости, чтобы удержать вторую строчку.
Нешуточная борьба развернулась и за последнее место на подиуме. Под прицелом телекамер были Виктория Сливко, Кристина Резцова и Ирина Казакевич. В этом противостоянии мощнее всех передвигалась по дистанции Кристина, которая и вырвала бронзовую медаль.
Очередной успех Наталии
Тем не менее главный праздник сегодня – у Наталии Шевченко. Она во второй раз за карьеру завоевала «Большой хрустальный глобус» Кубка России по биатлону. В итоговой версии тота́ла в активе спортсменки 521 очко.
Вообще, за весь сезон-2025/2026 подопечная Михаила Шашилова одержала четыре победы, дважды стала серебряным призёром и один раз – бронзовым. Ниже седьмого места Наталия Шевченко не опускалась!
Наталия Шевченко
Фото: РИА Новости
В топ-3 также вошли Кристина Резцова и Юлия Коваленко. Для этих спортсменок сезон в Кубке России тоже можно назвать вполне успешным.
Однако отправляться на весенние каникулы биатлонисткам ещё рано! Впереди – чемпионат России – 2026 в Тюмени и финал Кубка Содружества в Мурманске. Там все звёзды Кубка России зажгут вновь.