Финал Кубка России по биатлону – 2025/2026, Халили в последней гонке вырвал главный трофей сезона у Бажина, обзор

Бажин упустил сразу два «Глобуса» в финальной гонке Кубка России. Сумасшедшая развязка!
Татьяна Постникова
Кирилл Бажин упустил сразу два «Глобуса»
Карим Халили в финальном масс-старте сделал то, что казалось практически невозможным.

Как же эффектно завершился Кубок России в Златоусте! В последней гонке турнира Карим Халили неожиданно опередил Кирилла Бажина в борьбе сразу за два трофея. Причём обладатель «Большого хрустального глобуса» определился на заключительной стрельбе масс-старта.

Это были просто невероятные эмоции!

Настоящая интрига

Финальная гонка Кубка России должна была подарить красивую борьбу сразу за два трофея: «Глобусы» в общем зачёте турнира и в зачёте масс-стартов. Причём главными претендентами на них были Кирилл Бажин и Карим Халили.

В общем зачёте перед заключительной гонкой лидировал свердловчанин, а москвич проигрывал ему 26 очков. В такой ситуации Бажин мог потерять «Глобус», например, если бы Халили выиграл масс-старт, а сам Кирилл оказался ниже четвёртого места. В зачёте масс-стартов была практически идентичная ситуация. Только там отрыв составлял всего 21 очко.

И последняя гонка Кубка России подарила настоящую драму.

Уже на первом рубеже гоночные пути претендентов на награды разошлись: Бажин отработал на ноль и ушёл в лидерах, а вот Халили промахнулся и оказался вне топ-15 с отставанием в полминуты. Пока Кирилл смело катил впереди и без ошибок прошёл вторую лёжку, Карим пытался отыграться, однако даже «ноль» на втором рубеже ему не сильно помог.

Но первая стойка уравняла шансы биатлонистов. Халили зашёл на один штрафной круг, а Бажин – на два. После этого на четвёртый круг спортсмены убежали почти одновременно: их разделяло всего пять секунд. Однако Кирилл сильно уступал Кариму по скорости. Халили оторвался и вскоре почти догнал лидеров, а Бажин остался при своих секундах.

Всё решил последний рубеж. Колотов, Поварницын, Бабиков, которые шли первыми, зашли на штрафные круги, а вот Халили отработал на ноль. Карим убежал на заключительный круг лидером. А вот Бажин допустил промах на стойке, так что со штрафного круга вышел лишь 11-м с отставанием более чем в 50 секунд. И в этот момент стало ясно, что, даже если Халили отдаст золото нагонявшему его Латыпову, без «Глобусов» он не останется.

Карим Халили

Карим Халили

Фото: РИА Новости

Заруба на финише

На последнем круге Латыпов отыграл 7,5 секунды от Халили, и оставшуюся часть дистанции они прошли вместе, стараясь особо не дёргать друг друга. Судьбу золота было решено определить в финишном створе.

Карим и Эдуард оказались на финишной прямой одновременно, однако москвич занял более удачную позицию. В итоге именно Халили одержал победу.

«Наверное, на последнем круге поступить надо было по-другому, – рассказывал в эфире «Матч ТВ» Латыпов. – Я чувствовал в себе силы и знал, что смогу побороться с Каримом. Единственное – не стал нарушать правила в створе. Подумал, что Карим смещается в центральный коридор, поэтому сразу нырнул в левый – и задел его лыжу. Подумал, что если буду сейчас соваться туда, то мы можем упасть, сломать лыжи. А кому это надо? Карим сильно прошёл концовочку. Давно ждал такой финиш, где мы так зарубимся. Хороший старт, хорошая борьба, есть медаль! Форма приходит – это классно».

«Эдик был очень силён на четвёртом круге. У меня уже темнело в глазах, думал, что там где-то лягу, когда Эдик пытался достать лидеров. Я просто третий круг тоже шёл довольно быстро, когда пытался приблизиться к лидерам, где были Кирилл и Эдик. Мне там уже было непросто, потом Эдуард на четвёртом стал натягивать, а затем и на пятом. Я ему уже говорил на последнем круге: «Я не могу! Остановись, пожалуйста!» – поделился эмоциями после финиша Халили.

За третье место развернулась дуэль между партнёрами по «Союзу трёх» Антоном Бабиковым и Александром Поварницыным. Башкирский спортсмен на выходе с рубежа уступал тюменцу около пяти секунд. Но постепенно Бабиков нагнал Поварницына, а ближе к финишу и вовсе обошёл его.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:54.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+19.7

Бажин же провёл последний круг крайне плохо. На финише Кирилл занял 15-е место, отстав от Халили почти на полторы минуты! Эта гонка стала для Бажина, стартовавшего в красно-жёлтой майке, разочарованием.

Теперь биатлонисты будут готовиться к чемпионату России. Главный старт сезона пройдёт с 14 по 22 марта в Тюмени.

