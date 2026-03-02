На первых полосах Карим Халили и Кристина Резцова. Но есть успехи и у молодых спортсменов.

Ключевые тренды российского биатлона перед ЧР-2026. Кто герой? А кто сдал позиции?

На календаре уже 2 марта. Весна. А это значит, что российский биатлонный сезон близится к своему завершению. Финал Кубка России уже прошёл, впереди главный старт сезона – чемпионат России, который состоится в Тюмени.

Именно после это турнира, проходящего по олимпийской программе, можно будет подводить итоги и выставлять оценки.

Хотя кое-какие главные тренды можно выделить уже сейчас.

Кто на подъёме?

Кураж после успешного января и февраля поймали фавориты сезона.

У женщин это Кристина Резцова и Наталия Шевченко. Победительница общего зачёта Кубка России Шевченко почти не покидала пьедестал на стартах в Дёмине и Златоусте и умело отбила атаки соперниц на своё лидерство.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Главной её конкуренткой была как раз Резцова. Представительнице Московской области немного не хватило сил, чтобы присвоить себе «Большой хрустальный глобус». Однако она может смело рассчитывать на несколько медалей в Тюмени, ведь форма у неё отличная и желание побеждать есть!

За первые недели 2026 года Резцова взяла медали в 9 из 10 гонок, конечно, учитывая и выступления на Кубке Содружества в Сочи.

А в мужской части крейсерскую скорость набрал Карим Халили. Мало того, что олимпийский призёр отобрал «БХГ» у Кирилла Бажина, так он ещё и собрал приличное количество медалей на Кубке России и Кубке Содружества.

В феврале Кариму удалось стать сильнейшим в четырёх гонках из семи. Ещё дважды он был вторым и один раз зацепил бронзовую награду! Кто из стреляющих лыжников сейчас может похвастаться такой стабильностью?

Карим Халили Фото: Егор Алеев/ТАСС

Кому надо потренироваться?

Кириллу Бажину надо встряхнуться. Свердловский спортсмен крайне невзрачно провёл финал КР в Златоусте, ни разу не попав даже в топ-10. Он упустил главный титул и отступил назад из группы фаворитов.

В конце зимы форма подопечного Михаила Шашилова, похоже, пошла на спад. Если раньше Кирилл мог компенсировать промахи в стрельбе отменной скоростью, то на этапе в Златоусте «реактивная тяга» куда-то исчезла.

Надежда на успех

Весь сезон лихорадит Анастасию Халили. Казалось бы, после болезни спортсменка вернулась в строй и выдала серию из семи медальных гонок. Но заключительный масс-старт перед ЧР показал, что Анастасия нестабильна в стрельбе – она допустила аж восемь промахов!

И всё же шансы на медали чемпионата России у подмосковной биатлонистки есть. Должна же она получить награду за тяжёлый сезон-2025/2026!

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

Если Анастасия Халили закрыла больничный, то Виктория Метеля и Даниил Серохвостов его только открыли. Шансы на появление одних из самых заметных биатлонистов страны в тюменских гонках стремятся к нулю.

То, что они захворали, плохо для всех. Конкуренции на лыжне теперь будет меньше. Но главное – поберечь организм и вернуться ещё сильнее!

Важное заявление тренера биатлонистов: Официально Серохвостов и Метеля пропустят ближайшие гонки из-за проблем со здоровьем

Клуб «кому за 30»

Может зацепить пару наград в Тюмени и главный ветеран российского биатлона, последний, кто побеждал на мировом уровне. Это Александр Логинов. На последних стартах он был далёк от призовой тройки, однако показывал хорошую скорость. В спринте в Златоусте Александр допустил три промаха, а вот если бы был один, то Логинов оказался бы на пьедестале.

Вообще, именно стрельба сейчас самое слабое звено у Логинова. Он не попадал на подиум в последних 10 гонках, в которых в сумме промахнулся больше 30 раз.

Среди тех, кого уже трудно называть подающим надежды, числится и Эдуард Латыпов. Башкирский спортсмен не может победить с начала января. Тогда Буйвол из Камышлы выиграл индивидуальную гонку на ЧР-2026 в Ижевске. Если Эдуард соберётся, то выдаст всю свою мощь уже в Тюмени.

Есть порох в пороховницах и у Антона Бабикова, взявшего бронзу в начале марта в финале Кубка России в масс-старте. Именно в этой контактной дисциплине у Антона ладится лучше всего в последнее время. А если всё сложится как надо, то Бабиков может и победить в личной гонке. Подобное не происходило уже больше двух лет. Фантастический сценарий? Ну, посмотрим!

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

Будущее нашего биатлона

Интересно последить и за молодыми биатлонистами.

22-летний Савелий Коновалов совсем недавно сделал первый ноль во взрослой карьере. Случилось это в масс-старте чемпионата России в Ижевске. А по итогам финальных гонок Кубка страны в Златоусте Савелий занял пятое место.

Савелий Коновалов Фото: РИА Новости

В этом сезоне первого серьёзного успеха добилась и его ровесница Маргарита Болдырева. Стреляющей лыжнице удалось забрать золото в спринте на Кубке Содружества в Раубичах. После этого наград у неё, правда, не было, но за талантливой спортсменкой стоит последить на чемпионате России.

Первые гонки ЧР-2026 в Тюмени состоятся уже 14 марта.