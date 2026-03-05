Наконец-то хорошо заработала! Биатлонистка выиграла после громкого скандала на Олимпиаде

В первой гонке после ОИ многие лидеры выглядели плохо. Но только не спортсменки из Швеции!

Финский Контиолахти принял биатлонный караван после Олимпиады-2026 в Антхольце (Италия). Седьмой этап Кубка мира — 2025/2026 был открыт женской индивидуальной гонкой.

В главной роли оказалась биатлонистка, которая на Играх не взяла ни одного золота и устроила скандал, высказав претензии к МОК.

Выгодно пробежали

Эльвира Эберг – звезда последних недель. Вот только блистала шведская биатлонистка не на олимпийской трассе, а в разговоре с журналистами. После одной из гонок на Играх-2026 она обвинила организаторов в эксплуатации спортсменов. Те якобы не получают от соревнований никакой финансовой выгоды, ведь не могут рекламировать собственных спонсоров.

Оказавшись в минусе, шведка приехала на следующий после Антхольца турнир и забрала первую же гонку. На Кубке мира в Контиолахти она закрыла все 20 мишеней и впервые в карьере выиграла золотую награду в индивидуальной гонке.

Эльвира Эберг Фото: Bildbyran/ТАСС

А ещё Международный союз биатлонистов (IBU) выплатит ей € 20 тыс. призовых. Деньги по сравнению с футболом и теннисом, конечно, небольшие, но всяко лучше, чем просто участие на Олимпиаде, ведь так?! Теперь Эльвира может спать спокойно.

В деле и старшая сестра чемпионки Ханна Эберг. Ещё одна шведка заняла второе место. Она промахнулась один раз и на финише уступила родственнице 41,3 секунды. За серебро ей выплатят € 16 тыс.

Прямая речь Эльвиры Эберг: «Нас эксплуатируют». Эльвира Эберг высказала недовольство в адрес МОК по Олимпиаде

Уходит красиво

На третьем месте расположилась представительница Словакии Паулина Фиалкова. Она уступила лидеру 45,0 при одной незакрытой мишени. В Контиолахти Паулина взяла первую награду КМ с декабря 2024-го и всего лишь 11-ю – в карьере.

Кстати, о карьере. Ранее Фиалкова объявила об уходе из биатлона после финального этапа Хольменколлена. Получается, красиво прощается со спортом?

Паулина Фиалкова Фото: Sven Hoppe/dpa/ТАСС

Как никогда близка к пьедесталу на Кубке мира была Тереза Воборникова из Чехии, блеснувшая на Олимпиаде. В этот раз она осталась четвёртой. Показала лучший результат в карьере и немка Марлен Фихтнер – она пятая. А топ-6 замкнула третья шведка – Анна Магнуссон.

Радоваться или плакать?

В топ-10 индивидуалки оказалась одна-единственная француженка. И это очень неожиданно!

Жулия Симон лишь немного сгладила впечатление от этого дня для «трёхцветных». Звезда Олимпиады стала 10-й, промахнувшись два раза. Но даже при чистой стрельбе она не смогла бы победить.

А вот лидер тотала Кубка мира Лу Жанмонно провела худшую индивидуальную гонку в карьере. Она заняла лишь 35-е место и допустила четыре ошибки, в сумме уступив победителю 4.35,6.

Если бы Лу приехала на финиш на 0,2 позднее, то могла бы неожиданно проиграть Анне Магнуссон «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуалок. Однако судьба сжалилась над француженкой – она забрала первый трофей этого сезона. Жанмонно спасли не только десятые доли секунды, но и два очка, отделившие её от Магнуссон.

Впрочем, в борьбе за главный трофей Кубка мира у Лу Жанмонно пока всё в порядке. Там у неё задел в 185 очков от Суви Минккинен (Финляндия). Этого вполне хватит для комфортного выступления в дальнейших гонках.