Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону, Эрик Перро забрал Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках, обзор

Перро дерзко забрал первый трофей сезона! Эрик растоптал олимпийского чемпиона
Татьяна Постникова
Эрик Перро забрал «Малый хрустальный глобус»
Йохан-Олав Ботн не смог навязать борьбу французу в индивидуальной гонке.

Эрик Перро забрал первый трофей Кубка мира по биатлону! Француз мощно выступил в индивидуальной гонке в Контиолахти. Молодой биатлонист просто растоптал и действующего обладателя «БХГ» Легрейда, и олимпийского чемпиона Ботна. Итог – у француза есть «Малый хрустальный глобус».

И, кажется, для француза это только начало!

Провал чемпиона

Главными претендентами на «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках были Эрик Перро и Йохан-Олав Ботн. В зачёте биатлонной классики француз обходил норвежца всего на два очка!

С такой плотностью за первый трофей сезона ожидалась настоящая дуэль. Тем более у спортсменов были свои счёты: именно Йохан-Олав одолел Эрика в индивидуалке на Олимпиаде. В Контиолахти они были совсем рядом: Ботну и Перро достались очень близкие стартовые номера – 58-й и 60-й.

Как Ботн обставил Перро на Олимпиаде?
Норвежец выиграл свою первую же гонку на Олимпиаде. Новое поколение звёзд уже здесь!
Вот только битва закончилась, толком не начавшись. Ботн уже на первом круге допустил один промах. Штрафная минута отбросила норвежца за пределы топ-50. И всё же эта ошибка не оставляла Йохан-Олава без шансов на «МХГ». Впереди была буквально вся гонка, и тот же Эрик мог ошибиться.

Но, кажется, промах морально подкосил норвежца. По дистанции он начал передвигаться совсем уж неспешно, а потом на втором рубеже схватил ещё одну минуту штрафа. И вот это уже был конец.

Йохан-Олав Ботн

Йохан-Олав Ботн

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Феноменальный Перро

В отличие от своего соперника, Перро выступал даже очень хорошо. Эрик не только показывал шикарный ход, но и удивлял феноменальной стрельбой. На рубеже француз работал крайне уверенно, быстро и точно. Как итог – четыре нуля и топ-5 по скорости стрельбы.

Перро даже на последнем рубеже, который решал исход гонки, действовал так хладнокровно, будто обладает колоссальным опытом и не раз оказывался в таких ситуациях. Было ли это дерзко? Да. Было ли это красиво? Однозначно!

С таким Эриком сражаться было невозможно. Даже Стурла Легрейд, действующий обладатель Кубка мира, не сумел навязать ему борьбу. Это при том, что норвежец провёл действительно шикарную гонку, продемонстрировав и идеальную стрельбу, и отличный ход. И всё равно разница на финише – почти полминуты!

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
06 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
44:55.7
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+29.9
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+47.9

Перро сейчас однозначно находится в шикарной форме. В тот момент, когда многие после Игр начинали терять кондиции, Эрик будто стал ещё лучше. Наглядный тому пример – очная дуэль с Ботном на последних кругах. Перро уже после третьего рубежа догнал Йохан-Олава, который стартовал на минуту (!) раньше. Француз поработал с норвежцем до заключительной стойки, а на последнем круге убежал от Ботна как от стоячего! Кстати, Йохан-Олав завершил гонку на 19-й позиции с отставанием больше четырёх минут.

Очевидно, что этот «Глобус» – лишь первый в этом сезоне для Перро. Вряд ли ему кто-то помешает забрать другие «МХГ» и «Большой хрустальный глобус». Всё-таки главный его соперник, Томмазо Джакомель, досрочно завершил сезон. А остальным соревноваться с Перро будет очень непросто.

Наконец-то хорошо заработала! Биатлонистка выиграла после громкого скандала на Олимпиаде
Наконец-то хорошо заработала! Биатлонистка выиграла после громкого скандала на Олимпиаде
