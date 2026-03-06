Перро дерзко забрал первый трофей сезона! Эрик растоптал олимпийского чемпиона

Эрик Перро забрал первый трофей Кубка мира по биатлону! Француз мощно выступил в индивидуальной гонке в Контиолахти. Молодой биатлонист просто растоптал и действующего обладателя «БХГ» Легрейда, и олимпийского чемпиона Ботна. Итог – у француза есть «Малый хрустальный глобус».

И, кажется, для француза это только начало!

Провал чемпиона

Главными претендентами на «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках были Эрик Перро и Йохан-Олав Ботн. В зачёте биатлонной классики француз обходил норвежца всего на два очка!

С такой плотностью за первый трофей сезона ожидалась настоящая дуэль. Тем более у спортсменов были свои счёты: именно Йохан-Олав одолел Эрика в индивидуалке на Олимпиаде. В Контиолахти они были совсем рядом: Ботну и Перро достались очень близкие стартовые номера – 58-й и 60-й.

Вот только битва закончилась, толком не начавшись. Ботн уже на первом круге допустил один промах. Штрафная минута отбросила норвежца за пределы топ-50. И всё же эта ошибка не оставляла Йохан-Олава без шансов на «МХГ». Впереди была буквально вся гонка, и тот же Эрик мог ошибиться.

Но, кажется, промах морально подкосил норвежца. По дистанции он начал передвигаться совсем уж неспешно, а потом на втором рубеже схватил ещё одну минуту штрафа. И вот это уже был конец.

Йохан-Олав Ботн Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Феноменальный Перро

В отличие от своего соперника, Перро выступал даже очень хорошо. Эрик не только показывал шикарный ход, но и удивлял феноменальной стрельбой. На рубеже француз работал крайне уверенно, быстро и точно. Как итог – четыре нуля и топ-5 по скорости стрельбы.

Перро даже на последнем рубеже, который решал исход гонки, действовал так хладнокровно, будто обладает колоссальным опытом и не раз оказывался в таких ситуациях. Было ли это дерзко? Да. Было ли это красиво? Однозначно!

С таким Эриком сражаться было невозможно. Даже Стурла Легрейд, действующий обладатель Кубка мира, не сумел навязать ему борьбу. Это при том, что норвежец провёл действительно шикарную гонку, продемонстрировав и идеальную стрельбу, и отличный ход. И всё равно разница на финише – почти полминуты!

Перро сейчас однозначно находится в шикарной форме. В тот момент, когда многие после Игр начинали терять кондиции, Эрик будто стал ещё лучше. Наглядный тому пример – очная дуэль с Ботном на последних кругах. Перро уже после третьего рубежа догнал Йохан-Олава, который стартовал на минуту (!) раньше. Француз поработал с норвежцем до заключительной стойки, а на последнем круге убежал от Ботна как от стоячего! Кстати, Йохан-Олав завершил гонку на 19-й позиции с отставанием больше четырёх минут.

Очевидно, что этот «Глобус» – лишь первый в этом сезоне для Перро. Вряд ли ему кто-то помешает забрать другие «МХГ» и «Большой хрустальный глобус». Всё-таки главный его соперник, Томмазо Джакомель, досрочно завершил сезон. А остальным соревноваться с Перро будет очень непросто.